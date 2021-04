وجود ایراد امنیتی خطرناک در قابلیت AirDrop

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، قابلیت AirDrop یکی از قابلیت‌ها پرکاربرد در بین دستگاه‌های شرکت اپل است که به کاربران امکان انتقال فایل بین دو سیستم عامل iOS و Mac OS را می‌دهد. این قابلیت بدون استفاده از شبکه تلفن همراه و اینترنت کار می‌کند و صرفا از فناوری WiFi و بلوتوث دو گوشی یا گوشی و مک بوک استفاده می‌کند. اما این قابلیت دارای ایراداتی است که هکرها می‌توانند از این ایرادات به نفع خود سوء استفاده کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده ظاهرا قابلیت ایردراپ ایرادی دارد که باعث می‌شود هکرها بتوانند با اتصال به گوشی کاربر اطلاعاتی نظیر شماره تلفن، آدرس و ایمیل کاربر را سرقت کنند.

در سال 2018 نیز برخی از کاربران اطلاعاتی مبنی بر دریافت چند تصویر به طور ناگهانی از بخش ایردراپ خود منتشر کردند که نشان می‌داد فردی توانسته است بدون تایید کاربر مقصد تصویر مورد علاقه خود را برای وی ارسال کند.

جلوگیری از دسترسی هکرها به بخش ایردراپ گوشی کاربر

بهترین راه برای جلوگیری از دسترسی هکرها به گوشی کاربران تغییر وضعیت شناسایی بخش ایردراپ گوشی کاربران از حالت every one به حالت Contacts only است. با تغییر وضعیت دریافت ایردراپ به این حالت کاربر صرفا از افرادی که شماره تلفن آن‌ها را در گوشی خود ذخیره کرده باشد اطلاعات را دریافت خواهند کرد.

به این ترتیب هکره هنگامی که اتصال به گوشی فرد را داشته با خطا مواجه خواهد شد. گفتنی است AirDrop در حالت Contacts only از رمزگذاری دو طرفه استفاده خواهد کرد و کاربران می‌‌توانند بدون نگرانی از موضوع انتقال فایل‌های خود به گوشی سایر افراد از اطلاعات خود مراقبت کنند. طبق اطلاعات منتشر شده از سایت‌های امنیتی حدود 1.5 میلیارد دستگاه شرکت اپل با این نقص امنیتی درگیر هستند و شرکت اپل هنوز درباره حل شدن این موضوع چیزی اعلام نکرده است.

