کاهش استفاده از داده، باتری و پردازنده با سرویس Google Meet

سرویس Google Meet یک سرویس ویدیویی است که در طول شیوع ویروس کرونا بسیار کاربردی است. همانطور که احتمالا می‌دانید، شرکت در یک گپ ویدیویی گروهی از طریق گوشی هوشمند یا تبلت باعث آسیب دیدن باتری دستگاه می‌شود و اگر در تعداد زیادی تماس تصویری شرکت کنید، مطمئنا از لحاظ مصرف داده متحمل هزینه بالایی خواهید شد.

اما گوگل روشی را برای حفظ عمر باتری دستگاهی که در یک کنفرانس ویدیویی Google Meet شرکت می‌کند، ارائه داده که علاوه بر محافظت از باتری، استفاده از داده‌ها و پردازنده گوشی را کاهش می‌دهد.

اگر تصمیم دارید از ویژگی محافظت از داده Google Meet استفاده کنید، ممکن است مکالمه ویدیویی را در کیفیت پایین تری مشاهده کنید، اما در عوض این امر باعث می‌شود هزینه بیشتری نپردازید و باتری گوشی تان هم سالم بماند. البته در صورت نیاز به یک تصویر با کیفیت بهتر، این ویژگی می‌تواند غیرفعال شود.

نحوه فعال سازی محافظ داده سرویس Google Meet

برای روشن کردن محافظ داده سرویس Google Meet، کاربران باید قبل از پیوستن به تماس، به منوی تنظیمات رفته و سپس روی "محدود کردن استفاده از داده" (Limit Data Usage) کلیک کنند. مایکروسافت هم ویژگی مشابهی را برای پلتفرم ویدیویی Teams خود ارائه داده است. این غول نرم افزاری می‌گوید: "چه بخواهید داده‌ها را حفظ کنید و چه در مکانی با اتصال شبکه ضعیف یا محدود باشید، گاهی اوقات محدود کردن مقدار داده مورد استفاده در هنگام مکالمه ویدیویی بسیار مفید است. یک حالت داده جدید به کاربران امکان محدود کردن مقدار داده‌های مورد استفاده در تماس‌های ویدیویی Teams و همچنین ایجاد تنظیمات مختلف بر اساس دسترسی به شبکه را می‌دهد."

به سرویس Google Meet برگردیم. طبق گزارش ها، گوگل به تازگی پیشنهاد ذخیره داده را برای سرویس‌های Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Frontline, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Nonprofits, Cloud Identity Free, and Cloud Identity Premium هم ارائه داده است.

هم Meet و هم گوگل می‌توانند دستگاه مورد استفاده کاربر و وضعیت شبکه را بفهمند و تنظیمات را طوری انجام دهند که بهترین کیفیت فیلم را ارائه دهند حتی اگر این امر به معنای کاهش وضوح اتصال باشد.

