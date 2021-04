برگزاری سمپوزیوم سرطان به مناسبت هفته سلامت در دانشکده علوم پزشکی آبادان

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان،سارا مبارک معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: این معاونت به مناسبت هفته سلامت، در حال برگزاری سمپوزیومی تحت عنوان سرطان، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته کشوری است.

او افزود: در روز اول این سمپوزیوم که از ۲۴ الی ۲۹ آوریل برابر با ۴ الی ۹ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود، استقبال مناسبی از سوی پژوهشگران و علاقمندان به عمل آمد

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان افزود: علاقمندان می‌توانند با مراجعه به لینک‌های ثبت نام و برگزاری سمپوزیوم، جهت بهره‌گیری از این هم‌اندیشی طبق زمانبندی و برنامه‌های ارائه شده به محتوا‌های مورد نظر دسترسی داشته باشند.

ادامه سمپوزیوم طبق برنامه‌های زیر است:

یک شنبه ۵ اردیبهشت ساعت ۱۳، ۱۴ و ۱۵

مدرسین: دکتر نسترن آذربرز، دکتر عباس حیدری مقدم و دکتر فریبا اسدی

محور‌های ارائه:

Cancer Imaging

Scaffold and ۳D culture of Stem cells

Isolation, proliferation and culture Wharton’s jelly of Umbilical Cord stem cells

دوشنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۱۳ و ۱۴

دکتر لقمان خان و دکتر فاطمه کریمی

محور‌های ارائه:

Cancer Epidemiology

Application of novel biomaterial using stem cells

سه شنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۱۴

دکتر امانی الزینی

Associated prof & head of virology unit in veterinary serum and vaccine research institute; Cairo, Egypt



محور‌های ارائه:

Isolation, proliferation and culture of Umbilical Cord blood stem cells

Isolation, proliferation and culture of Bone Marrow stem cells

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۱۴

دکتر ندا دلیل

محور‌های ارائه:

Cancer Immunotherapy

پنج شنبه ۹ اردیبهشت ساعت ۱۴

دکتر فاطمه احمد پور

محور‌های ارائه:

Epigenetic and Cancer Stem Cell

لینک ثبت نام

http://exam.abadanums.ac.ir/answers?sid=vc۸۰yYrPBotMePLkfAJ۰۱g%۳D%۳D

لینک ورود به سمپوزیوم

http://vc.abadanums.ac.ir/research.

