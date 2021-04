۱۰ حقیقت خواندنی درباره اسکار ۲۰۲۱؛ از هزینه برگزاری مراسم تا جوایز غیر نقدی برندگان

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، نود و سومین دوره از مراسم اسکار روز گذشته برگزار شد. با چند حقیقت جالب و خواندنی درباره اسکار ۲۰۲۱ همراه باشید.

۱- برگزاری مراسم اسکار ۲۰۲۱ بیشتر از ۴۰ میلیون دلار هزینه داشت

مراسم اسکار امسال با حضور ۱۷۰ شرکت کننده برگزار شد. تمامی شرکت کنندگان و نامزد‌ها پیش از برگزاری مراسم ۳ بار تست کرونا دادند و روز مراسم دمای بدن آن‌ها چک شد.

۲- پخش یک پیام بازرگانی ۳۰ ثانیه‌ای میان پخش زنده‌ی تلویزیونی مراسم ۲ میلیون دلار آب می‌خورد

البته این مقدار ۶۴ درصد کمتر از هزینه‌ی پخش پیام بازرگانی در میان پخش زنده‌ی تلویزیونی سوپربول یا همان مسابقات قهرمانی لیگ فوتبال آمریکایی در ایالات متحده آمریکا است.

۳- طبق برآورد‌ها لباس مراسم اسکار یک بازیگر زن تراز اول ۱۰ میلیون دلار قیمت دارد

گران قیمت‌ترین لباس پوشیده شده در مراسم اسکار متعلق به کیت بلانشت است. این لباس که بلانشت آن را در سال ۲۰۱۴ هنگام دریافت اسکار بهترین بازیگر زن به تن داشت، ۱۸/۱ میلیون دلار قیمت داشت. متوسط قیمت لباس‌های شرکت کنندگان مراسم اسکار، ۱/۵ میلیون دلار است.

۴- بسته‌ی جوایز غیر نقدی اسکار شامل مواردی به ارزش ۲۲۵ هزار دلار از جمله یک سفر از پیش حساب شده به بوتیک هتلی در سواحل سوئد می‌شود

بسته‌ی جوایز غیر نقدی اسکار شامل یک سربند مدیتیشن ۲۵۰ دلاری، یک جلسه مشاوره برای عمل زیبایی، یک عدد کارتریج ویپ با روکش طلای ۲۴ عیار، یک دستگاه مخصوص طب سوزنی به قیمت ۳۶۰ دلار و ۳ شب اقامت در فانوس دریایی پیتر نوستر در جزیره هامنسکار در سواحل غربی سوئد می‌شود.

۵- سی و دو درصد از نامزد‌های امسال جایزه اسکار زن هستند که بالاترین میزان در تاریخ برگزاری این مراسم محسوب می‌شود

امسال ۷۰ زن در مجموع در ۷۶ مورد نامزد جایزه اسکار شده اند.

۶- برای اولین بار تا به اکنون، ۲ زن نامزد جایزه اسکار بهترین کارگردانی شده اند

امرالد فنل کارگردان فیلم «زن جوان آتیه دار» (Promising Young Woman) است که داستان زنی را روایت می‌کند که رشته پزشکی را رها کرده و مردان فاسد را به دام می‌اندازد.

کلویی ژائو که موفق شد امسال جایزه‌ی بهترین کارگردانی مراسم گلدن گلوب را از آن خود کند، شانس بیشتری برای دریافت جایزه اسکار دارد. در صورت محقق شدن این امر، او دومین زن تاکنون و اولین زن آسیایی خواهد بود که موفق به دریافت اسکار بهترین کارگردانی شده است. پیش از این، کاترین بیگلو این جایزه را در سال ۲۰۱۰ برای کارگردانی فیلم «مهلکه» (The Hurt Locker) دریافت کرده بود.

۷- لزلی اودم جونیور چهارمین نفر و اولین مردی است که برای هر دو بخش بازیگری و موسیقی یک فیلم نامزد جایزه اسکار شده است

اودم جونیور در بخش‌های بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین موسیقی فیلم، برای فیلم «یک شب در میامی» (One Night in Miami) نامزد جایزه اسکار شده است.

مری جی. بلایژ، لیدی گاگا و سینتیا اریوو دیگر بازیگران/ خوانندگانی هستند که پیش از این در هر دوی این بخش‌ها نامزد شدند.

۸- استیو ین اولین آسیایی-آمریکایی است که نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد شده است

ین برای نقش آفرینی اش در فیلم «میناری» (Minari) نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد شده، فیلمی درباره‌ی یک خانواده‌ی کره ای-آمریکایی که به مزرعه‌ای در ایالت آرکانزاس نقل مکان می‌کنند.

۹- وایولا دیویس که امسال برای نقش آفرینی در فیلم Ma Rainey’s Black Bottom نامزد اسکار بهترین بازیگر زن شده، رکورد بیشترین نامزدی اسکار برای یک بازیگر زن سیاهپوست در تاریخ برگزاری این مراسم را در اختیار دارد

او همچنین تنها زن سیاهپوستی است که ۲ بار نامزد اسکار بهترین بازیگر زن شده است.

او قبلاً در سال ۲۰۰۸ برای نقش مکملش در فیلم «شک» (Doubt) نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن و در سال ۲۰۱۱ برای نقش آفرینی اش در فیلم «کمک» (The Help) نامزد اسکار بهترین بازیگر زن شده بود. او در سال ۲۰۱۶ اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای بازی در فیلم «حصارها» (Fences) دریافت کرد.

۱۰- امسال ۹ بازیگر رنگین پوست نامزد جایزه اسکار شده اند که بالاترین میزان در تاریخ برگزاری این مراسم محسوب می‌شود

علاوه بر استیو ین، وایولا دیویس و لزلی اودم جونیور، چادویک بوزمن (فیلم Ma Rainey’s Black Bottom)، آندرا دی (فیلم The United States vs. Billie Holiday)، دنیل کالویا (فیلم Judas and the Black Messiah)، لاکیت استنفیلد (فیلم Judas and the Black Messiah)، ریز احمد (فیلم Sound of Metal) و یون یو جونگ (فیلم Minari) هم در بخش‌های بازیگری جایزه اسکار نامزد شده اند.

بوزمن اولین بازیگر رنگین پوستی نیز هست که پس از مرگش نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.

منبع:روزیاتو

