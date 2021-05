به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، وب سایتی را تحت عنوان «از میز دونالد ترامپ» (From the Desk of Donald J Trump) راه‌اندازی کرده است که حاوی پست‌هایی از بیانیه‌ها و تصاویر اوست. در این وب‌سایت مخاطبان می‌تواند پیام‌های او را در توئیتر و فیس‌بوک، شبکه‌های اجتماعی که او از آن‌ها محروم است، به اشتراک بگذارند.

این اقدام روز سه‌شنبه، یک روز قبل از جلسه هیئت نظارت شرکت فیس‌بوک درباره تصمیم‌گیری در خصوص ادامه محرومیت استفاده ترامپ از این شبکه اجتماعی صورت گرفت.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا پس از حمله مرگبار حامیان خود به کنگره در روز ۶ ژانویه، از حضور در بسیاری از سیستم شبکه‌های اجتماعی منع شد.

جیسون میلر، مشاور ارشد ترامپ، گفت که این مجموعه پست‌ها، پلتفرم شبکه اجتماعی که ترامپ قصد دارد آن را راه‌اندازی کند، نیست. او در توئیتی نوشت: «ما اطلاعات بیشتری در آینده در این خصوص خواهیم داد.»

فاکس نیوز اولین بار از راه‌اندازی این سایت خبر داد. «از میز دونالد ترامپ» حاوی پست‌هایی از اوست که قابل اشتراک‌گذاری و پسندیدن است. پست‌های منتشر شده در این سایت شامل ادعای ترامپ مبنی بر این است او در انتخابات سال ۲۰۲۰ به دلیل تقلب گسترده شکست خورده است.

توئیتر و فیس‌بوک به پرسش‌ها درباره نحوه برخورد با پست‌های به اشتراک گذاشته شده از این وب‌سایت جدید پاسخ ندادند.

