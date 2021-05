به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، قبل و بعد از کنار گذاشته شدن دونالد ترامپ از صحنه قدرت و سیاست، او به سختی تلاش می‌کرد تا احترام و جایگاه خود را حفظ کند و برای دستیابی به این مهم، دست به هرکاری میزد. او که شهرت زیادی داشت، با بودن در سمت رئیس جمهوری آمریکا، طعم قدرت را هم چشیده بود و به قدری این جایگاه دلخواه و ایده آل او بود که حتی بعضا تصمیمات غیر عقلی و غیر منطقی می‌گرفت و نهایتا هم همین تصمیمات باعث شد که او برای دومین بار رئیس جمهور آمریکا نشود.

ترامپ طوری قبل و بعد از انتخابات اخیر آمریکا در شبکه‌های اجتماعی آنلاین بود که استنباط می‌شد، بیشترین کاری که او در روز انجام می‌دهد توئیت زدن و پست گذاشتن است. رسانه‌های مختلف هم مثل مجمع گزینندگان به دلایل مختلفی از جمله سهل انگاری و عدم توانایی کنترل ویروس کرونا، دروغ گفتن‌های بی پایانش و... بر علیه او موضع گرفتند و کم کم حضور او در شبکه‌های اجتماعی مختلف هم مثل تلویزیون با مشکل مواجه شد.

مشکلات او بسیار زیاد شده بودند و وی توان کنترل اوضاع را نداشت. پلتفرم توئیتر برای او به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا دیگر ارزشی قائل نبود و حساب مخصوص ریاست جمهور او را به دلیل ارائه اطلاعات نادرست درباره کرونا برچسب گذاری می‌کرد. ترامپ که حتی پیشنهاد تزریق وایتکس برای مقابله با کرونا را ارائه داد، با موجی از تمسخر جهانیان روبرو شد و رسما به عنوان یک دیوانه شناخته شد.

البته اشتباهات رئیس جمهور سابق ایالات آمریکا به همینجا ختم نمی‌شد. قبل از شیوع ویروس کرونا او بطور مستقیم و به شکلی بزدلانه دستور ترور شهید قاسم سلیمانی فرمانده برجسته ایرانی را داد و با این خطای راهبردی، اعتماد به خود را تا حد زیادی از دست داد. در کنار همه این مسائل، در نبرد قدرت با چین هم شکست خورد و به کلی، با سیاستمداران و حتی هم حزبی‌های خود هم دچار مشکل شد و بعد از مشکلات بسیار، کم کم از نگاه‌ها محو شد.

تلاش‌های او، زمانی که تریبون رسانه‌ها از او گرفته شد و دیگر مواضعش پوشش داده نشد، معطوف به شبکه‌های اجتماعی و درکل فضای مجازی شد. اما باز هم مشکلات یکی پس از دیگری از راه می‌رسیدند.

کسی که زمانی در اوج توجه‌ها بود حالا دیگر برای کسی مهم نیست. نه خودش نه حرف هایش، هر چند گفته باشد برای انتخابات ۲۰۲۴ به صحنه باز خواهد گشت. حدود ۶ ماه قبل که همه شبکه‌های اجتماعی دسترسی او راه مسدود کرده بودند و علنا او را اخراج کرده بودند، ترامپ گفت که شبکه اجتماعی انحصاری خودش را راه اندازی خواهد کرد.

راه اندازی یک شبکه اجتماعی اختصاصی از سوی ترامپ

رئیس جمهور سابق آمریکا در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۹ اعلام کرد در اندیشه راه اندازی یک شبکه اجتماعی ویژه خود است. در بیانیه ترامپ که برای شبکه نیوز مکس صادر شده بود، اعلام شد که هیچگاه دیگر به شبکه توئیتر باز نخواهد گشت و در فکر راه اندازی شبکه اجتماعی خود است.

این در حالی است که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر در آمریکا شبکه توئیتر به دلیل رفتار‌های تحریک آمیز ترامپ از جمله تشویق به خشونت در ابتدا حساب کاربری ترامپ را به حالت تعلیق درآورد و سپس برای همیشه آن را مسدود کرد. حساب‌های رئیس جمهور سابق آمریکا در شبکه‌های فیسبوک، اسنپ چت و یوتیوب نیز به دلیل حمله حامیان او به کنگره در ۶ ژانویه به سرنوشت مشابه دچار شدند.

اما حالا بعد از چند ماه تلاش، ترامپ وب سایتی را طراحی کرده که از نظر فنی، تقریبا می‌توان گفت که در حد یک بلاگ ساده هم نیست. جالب است بدانید این به اصطلاح شبکه اجتماعی! اصلا کار نمی‌کند و پر از ایراد است، در این سایت بجز آدرس (لینک) دو شبکه اجتماعی فیس بوک و توئیتر که هر دو هم مسدود است، دو بخش ساده را می‌بینیم که یکی بخش اهدای کمک (Donate) و یک بخش فروشگاه است.

بالای کادر اهدای کمک مالی نوشته‌ای وجود دارد که در آن آمده: " Join us and the millions of Americans who are working together to Make America Great Again! " و مضمون آن این است که " به ما و میلیون‌ها آمریکایی بپیوندید که در تلاش اند تا آمریکای بزرگ را دوباره بسازند! " که این همان شعار همیشگی ترامپ است. کسانی که حتی دورادور او را می‌شناسند می‌دانند که ترامپ دیوانه پول است واین کار او هم در همان راستا است. گویی خود او هم می‌داند که در حال محو شدن از صحنه روزگار و فقط به فکر چاپیدن مردم است.

در ادامه یک بخش به نام فروشگاه دیده می‌شود که یک عکس از هواداران ترامپ و نوشته‌ای وجود دارد. در متن مذکور آمده: " ساخت آمریکا. داستان الهام بخش صد‌ها کارگر آمریکایی که کلاه‌هایی را تولید کردند که نمادی برای جنبش ما شدند. حمایت خود را از رئیس جمهور دونالد ترامپ با خرید کالا‌های رسمی و انحصاری که فقط در فروشگاه ما موجود است، نشان دهید. " که وقتی روی گزینه خرید کلیک می‌کنیم، صفحه رفرش (بروزرسانی) می‌شود، در واقع یعنی هیچ! هیچ بخشی از این سایت کار نمی‌کند و معلوم نیست چرا راه اندازی شده است.

گزارش از سید حسین موسوی

