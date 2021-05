به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، پس از محروم شدن از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایتی را برای انتشار بیانیه‌ها و اظهاراتش راه‌اندازی کرد و اکنون نیز در اظهاراتی از رسانه‌های اجتماعی انتقاد کرده است.

خبرگزاری اسپوتنیک امروز (چهارشنبه) اعلام کرد ترامپ با انتقاد از شبکه‌های اجتماعی، آن‌ها را فاسد خوانده و اعلام کرد: «شبکه‌های اجتماعی باید بهای سیاسی اقدامات خود را بپردازند.»

این مقام پیشین آمریکا از «توییتر، فیسبوک و گوگل» برای ممنوع کردن حضور او در شبکه‌های اجتماعیشان انتقاد کرد و اقداماتشان را «رسوایی کامل و شرم‌آور» خواند.

ترامپ این سه رسانه را «شبکه‌های فاسد اجتماعی» خواند و گفت: «مردم کشور ما این مسئله را تحمل نخواهند کرد. این شبکه‌های فاسد اجتماعی نباید بار دیگر توانایی تخریب روند انتخاباتی ما را داشته باشند.»

امروز منابع خبری اعلام کردند ترامپ وب سایتی را تحت عنوان «از میز دونالد ترامپ» (From the Desk of Donald J Trump) راه‌اندازی کرده است. بنابراین او قادر خواهد بود پست‌هایی از بیانیه‌ها و تصاویر خود را در این وب‌سایت برای مخاطبانش به اشتراک بگذارد. در حال حاضر او از استفاده از توییتر و فیس‌بوک، برخی شبکه‌های اجتماعی دیگر محروم است.

این اقدام در حالی انجام شده که فردا هیئت نظارت شرکت فیس‌بوک نشستی برای تصمیم‌گیری درباره ادامه محرومیت استفاده ترامپ از این شبکه اجتماعی خواهند داشت.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا پس از حمله مرگبار حامیان خود به کنگره در روز ۶ ژانویه، از حضور در بسیاری از سیستم شبکه‌های اجتماعی منع شد.

انتهای پیام/