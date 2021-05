به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، شاید شهر‌های کشور به صورت رسمی قرنطینه نشده باشند، اما بسیاری از ما تصمیم گرفته‌ایم در خانه بمانیم و تا جای ممکن از ویروسی که این روز‌ها به جان جهان افتاده فاصله بگیریم. به همین خاطر، احتمالا کم پیش نمی‌آید که در طول روز کاری برای انجام دادن نداشته باشیم و از سوی دیگر فشار روانی کل ماجرا هم دست از سرمان برنمی‌دارد و دیگر حسابی استرس‌آور شده.

اما خوشبختانه هم برای بیکاری و هم برای رفع استرس، راهکار‌های مختلفی وجود دارد و ما هم به عنوان افرادی که پاسخ تمام مشکلات را در بازی‌های ویدیویی جستجو می‌کنند، تصمیم گرفتیم چند بازی شدیداً خنده دار را معرفی کنیم که باعث می‌شوند برای حداقل چند ساعت در روز، فارغ از هیاهوی جهان به زندگی عادی ادامه دهید.

South Park: The Stick of Truth

چی هست؟ یک سریال انیمیشنی و تلویزیونی که توسط یوبیسافت به یکی از بهترین اقتباس‌های ویدیوگیمی از فرنچایزی در مدیوم دیگر تبدیل شده

چرا این بازی خنده دار است؟ این بازی تقریباً مراعات هیچ‌چیز و هیچکس را نکرده است. درست مثل سریال اصلی، سازندگان این بازی هم ابایی از دست گذاشتن روی مسائل جنجالی و به سخره گرفتن آن‌ها نداشته‌اند. اما مهم‌تر از این، توانایی سازندگان در القای حس حضور در جهان South Park است. تمام کاراکتر‌های محبوب این سری انیمیشنی در بازی حضور دارند و تمام ابعاد بازی را هم تحت تاثیر قرار داده‌اند.

نکته جالب اینکه طنز بازی فقط در روایت داستان نیست و سازندگان توانسته‌اند خسته‌کننده‌ترین المان‌های بازی نقش‌آفرینی -مانند پرک‌ها، مکانیک‌ها و کات‌سین‌ها- را به مشخصه‌هایی از بازی تبدیل کنند که شما را به قهقهه با صدای بلند وا می‌دارند. باید افزود اگرچه این بازی یک نسخه دنباله به نام The Fractured But Whole هم دارد، اما در آن نسخه پوچ‌گرایی سازندگان به بیشترین میزان رسیده و همین باعث شده دیگر برای هرکسی خنده‌دار نباشد. اما در تجربه نسخه ابتدایی تردید نکنید.

Deadpool

چی هست؟ یک بازی شوتر-اسلشر سوم‌شخص براساس شخصیت خل و چل دنیای کمیک

چرا این بازی خنده دار است؟ ددپول همواره یکی از کمدی‌ترین شخصیت‌های دنیای مارول بوده و همین طنز احمقانه راهش را به بازی Deadpool سال ۲۰۱۳ هم باز کرده است. باورش سخت است، اما سازندگان این بازی توانسته‌اند تمام ویژگی‌های برجسته ددپول که او را به کاراکتری محشر تبدیل می‌کنند را برداشته و همگی را در یک شوتر-اسلشر شدید سرگرم‌کننده جا دهند.

گذشته از مکانیک‌های گیم‌پلی که آنقدر سرگرم‌کننده هستند که تا پایان بازی نگه‌تان دارند، این نویسندگی بازی بوده که Deadpool را به یکی از خنده‌دارترین بازی‌های تمام دوران تبدیل کرده. از اظهار نظر‌های احمقانه ددپول در مورد مسائل مختلف گرفته، تا خودستایی دروغینش و شکستن دیوار چهارم و مکالمه مستقیم با گیمر، لحظه لحظه این بازی باعث خیس شدن شلوارتان خواهد شد. راستی این را هم اضافه کنیم که نولان نورث (صداپیشه شهیر صنعت گیم که بیشتر به خاطر صداگذاری نیتن دریک در Uncharted می‌شناسیمش) صداگذاری ددپول را برعهده داشته و به راحتی ترکانده!

The Stanley Parable

چی هست؟ یک شبیه‌ساز قدم زدن محشر

چرا این بازی خنده دار است؟ The Stanley Parable تمام تلاشش را می‌کند تا به شما بگوید که هیچ اختیاری از خودتان ندارید و تمام تصمیماتی که در جریان بازی اتخاذ می‌کنید، صرفاً چیزیست که راوی بازی از پیش برنامه‌ریزی کرده. ذات کمدی این بازی اندکی با دیگر بازی‌های لیست‌مان تفاوت دارد و آنچه شما را به خنده وا می‌دارد، میزان توهینی است که راوی به مخاطب می‌کند.

روایت داستان بازی با شکستن دیوار چهارم آنقدر ماهرانه انجام می‌شود که حتی کژوال‌ترین بازیکنان هم خیلی زود دیگر نمی‌توانند از بازی کردن دست بکشند. در اکثر بازی‌های کمدی، المان هجو در نویسندگی و پیرنگ ظاهر می‌شود. در Stanley Parable المان هجو خود شمایید!

سری Portal

چی هست؟ یک بازی اول‌شخص معمایی راجع به آزمایشگاهی که از شما به عنوان سوژه آزمایشی در زمینه ایجاد پورتال از نقطه‌ای به نقطه دیگر استفاده می‌کند

چرا این بازی خنده دار است؟ این بازی میزبان یکی از بهترین کاراکتر‌های تاریخ بازی‌های ویدیویی است. این کاراکتر، یک کامپیوتر روانی است که در هر موقعیتی، بازیکن را به سخره و بازی می‌گیرد. شخصیتی که درباره‌اش صحبت می‌کنم Glados نام دارد و یک هوش مصنوعی انتقام‌جو است که خیلی خلاصه، پازل‌های بسیار دشوار پیش پایتان قرار می‌دهد، شما را هیولا می‌نامد، درباره کیک دروغ می‌گوید و درباره دانش آواز می‌خواند. عجیب است، می‌دانم، اما کلمه به کلمه‌اش حقیقت دارد. بعد از اتمام نسخه اول، حتما به سراغ نسخه دوم Portal هم بروید که همه‌چیز را به سطحی تازه از نبوغ رسانده و به همان اندازه که پازل‌هایش دشوارتر شده، کمدی‌تر هم شده.

Surgeon Simulator

چی هست؟ یک شبیه‌ساز جراحی که شبیه همه‌چیز هست جز شبیه‌ساز

چرا این بازی خنده دار است؟ برای توضیح چرایی خنده‌دار بودن Surgeon Simulator لازم نیست زیاد وارد جزییات شویم. فقط در این حد بدانید که در هر مرحله، موظف به جراحی یک بیمار بخت‌برگشته هستید و هیچ خط قرمزی هم برای شیوه جراحی در نظر گرفته نشده. این یعنی برای برداشتن ابروی بیمار، نه‌تن‌ها چشمش را کور می‌کنید، بلکه دنده‌هایش را هم می‌شکنید و قلبش را از بدن خارج می‌کنید و شاید موبایل‌تان هم درون بدنش جا بماند.

توضیح بیشتری لازم نیست، هست؟

Untitled Goose Game

چی هست؟ شبیه‌ساز مردم‌آزاری

چرا این بازی خنده دار است؟ اگر گاهی قبل از خواب با خودتان فکر می‌کردید که‌ای کاش می‌توانستید یک غاز مردم‌آزار باشید، جای نگرانی نیست و این آرزوی دیرینه بالاخره به واقعیت تبدیل شده. Untitled Goose Game شما را در نقش یک غاز از خدا بی‌خبر قرار می‌دهد که در انبوهی از مراحل مختلف، باید بهینه‌ترین و خارج از چارچوب‌ترین روش‌های ممکن را برای مردم‌آزاری بیابد.

Saints Row IV

چی هست؟ یک بازی جهان‌باز و سندباکس شبیه به GTA، ولی خیلی احمقانه‌تر، خیلی خیلی احمقانه‌تر

چرا این بازی خنده دار است؟ در نگاه نخست Saints Row IV شبیه به عنوانیست که اجازه می‌دهد با یک سلاح لیزری، کله مردم را آنقدر بزرگ کنید که بترکند. اما وقتی زمان بیشتری را صرف تجربه گیم‌پلی بازی می‌کنید، متوجه می‌شوید Saints Row IV درباره تبدیل شدن به رییس جمهور آمریکا، کلاه‌برداری، مقابله با هجوم بیگانگان و البته بزرگ کردن کله مردم به حدیست که بترکند.

سری Overcooked

چی هست؟ یک بازی کوآپ و چندنفره راجع به آشپز‌هایی که نه فقط دوتا، بلکه چهار تا شده‌اند و بقیه‌اش را خودتان می‌دانید

چرا این بازی خنده دار است؟ در جهان این بازی، یک نفر تصمیم گرفته عجیب‌ترین جا‌های ممکن را برای آشپزی انتخاب کند و سپس چهار آشپز (که یکی از یکی احمق‌تر هستند) را مسئول اداره آن‌ها کرده. به این ترتیب، در حالی که عمدتاً در آشپزخانه‌هایی متحرک جابه‌جا می‌شوید و باید در اوج ناامیدی با سه دوست دیگرتان همکاری کنید، قادر به خرد کردن مواد غذایی، پختن‌شان و سروشان به مشتریانی هستید که چندان حوصله به خرج نمی‌دهند و انتظار دارند سفارش‌شان دو دقیقه‌ای به دستشان برسد؛ و مهم نیست با چه افرادی به پای تجربه بازی می‌نشینید، همیشه یکی از دوستان‌تان هیچ ایده‌ای از ماجرا ندارد و معمولاً همه‌چیز را به آتش می‌کشد.

Gang Beasts

چی هست؟ کشتی فرنگی بدون هیچ قاعده فیزیک

چرا این بازی خنده دار است؟ Gang Beast به شما و دوستان‌تان این فرصت را می‌دهد که در لوکیشن‌هایی بس عجیب، از پشت کامیون‌های در حال حرکت گرفته تا پشت بام یک آسمان‌خراش، به جان همدیگر بیفتید و هدف اصلی، معمولاً پرت کردن بقیه بازیکنان از روی پلتفرم‌هاست. این روند اینقدر ادامه پیدا می‌کند تا تنها یک نفر یا یک تیم روی پلتفرم باقی بماند. آنچه بازی را شدیدا احمقانه کرده، عدم پیروی‌اش از قوانین فیزیک است و باید با کاراکتر‌هایی بسیار شل و پل و خسته، با بقیه کشتی بگیرید و خیلی از اوقات کنترل اتفاقی که دارد روی صفحه می‌افتد کاملاً دست شما نیست.

