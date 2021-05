به گزارش حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، برخی مواد غذایی آنتی بیوتیک طبیعی دارند و به تحریک عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک زیادی می‌کنند، مقاومت بدن را در برابر عفونت‌ها بالا می‌برند و از شکل‌گیری پاتوژن‌ها (عوامل بیماری‌زا) و میکروب‌های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک‌ها در بدن جلوگیری می‌کنند.

مواد خوراکی دارای آنتی بیوتیک به عنوان تقویت‌کننده‌های سیستم ایمنی، به حفظ سلامت بدن کمک می‌کنند و مواد مغذی ارزشمندی را برای سلامت کلی شما فراهم می‌کنند. به همین دلیل، شما باید از غذا‌های دارای خواص آنتی بیوتیکی استفاده کنید و دانش خود را در رابطه با مواد مغذی مفید برای سلامتی افزایش دهید.

این مقاله را به طور کامل بخوانید تا بهترین خوراکی‌ها و گیاهان دارویی دارای آنتی بیوتیک را برای ارتقاء سلامتی‌تان بشناسید.

بهترین گیاهان دارویی و مواد خوراکی دارای آنتی بیوتیک طبیعی

۱. سیر

سیر به دلیل داشتن آلیسین، اثرات ضد قارچی و ضد باکتری دارد. طبق گزارش علمی ژورنال تغذیه و علوم غذایی، مصرف منظم سیر می‌تواند به کاهش میزان باکتری‌های استافیلوکوک و میکرو ارگانیسم اشرشیا کلی کمک کند. اثر ضد باکتری سیر پس از ۳۰ دقیقه قرار گرفتن در معرض حرارت، کم می‌شود. برخی از گونه‌های خانواده‌ سیر که دارای خواص آنتی بیوتیکی هستند عبارتند از تره فرنگی، پیاز، پیازچه و پیاز کوهی.

۲. عسل

عسل به مدت طولانی قبل از تولید آنتی بیوتیک‌های مصنوعی در فرهنگ‌های مختلف سراسر جهان به عنوان یک درمان ضد باکتری استفاده شده‌ است. عسل دارای آنزیم ضد میکروبی است که به آزاد شدن پراکسید هیدروژن کمک می‌کند و در عین حال سبب مهار باکتری‌های خاص می‌شود. در طب باستانی چین، عسل برای متعادل کردن کبد، از بین بردن درد و خنثی کردن سموم استفاده می‌شود. خواص ضد باکتری موجود در عسل برای درمان باکتری هلیکوباکتر پیلوری که سبب برو زخم معده می‌شود، مفید است.

۳. کلم برگ

کلم برگ همراه با کلم بروکسل، کلم بروکلی و گل کلم عضوی از خانواده‌ گیاهان چلیپایی است. مطالعات علمی اخیر نشان داده‌اند که کلم برگ و سایر سبزیجات خانواده‌ گیاهان چلیپایی حاوی ترکیبات ضد سرطانی هستند، به همین دلیل برای بیماران سرطانی مناسب است.

کلم غنی از ویتامین C است، که خود نوعی آنتی بیوتیک طبیعی محسوب می‌شود، بنابراین می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی کمک کند. مصرف آب کلم نیز برای درمان زخم معده توصیه می‌شود. با خوردن فقط یک فنجان از این گیاه خوراکی، می‌توانید ۷۵ درصد از مقدار مجاز روزانه از این ویتامین را برای خودتان فراهم کنید. نصف فنجان آب کلم می‌تواند همین تاثیر را داشته باشد. آب کلم را ۲ تا ۳ بار در روز همراه با وعده‌های غذایی‌تان مصرف کنید.

۴. مواد غذایی تخمیری

ماست یکی از غذا‌های تخمیرشده‌ مشهور است که روزانه مصرف می‌کنیم. انواع دیگر مواد خوراکی تخمیرشده وجود دارند که مانند ماست به بهبود فرآیند هضم، بهبود سلامت روده و تقویت سیستم ایمنی بدن‌تان کمک می‌کنند.

۵. انواع توت

کرنبری (توت خرسی) بلوبری، تمشک و سایر میوه‌های خانواده‌ توت برای درمان عفونت ادراری و مشکلات مثانه مفید هستند. طبق یک تحقیق از یک پایگاه داده‌ دارو‌های طبیعی، نوشیدن آب کرنبری به طور مرتب با جلوگیری از چسبیدن باکتری اشریشیا به دیواره‌های مثانه می‌تواند از عفونت ادراری در زنان باردار و سالخورده جلوگیری کند. علاوه بر این، آب بلوبری حاوی آنتی‌اکسیدان‌های دارویی مشابه و همان ترکیبات تقویت‌کننده‌ی سیستم ایمنی موجود در کرنبری است، بنابراین به مهار باکتری‌هایی که به دستگاه ادراری می‌چسبند و سبب ایجاد عفونت می‌شوند، کمک می‌کند.

۶. انار؛ از مبارزه با سرطان تا بهبود حافظه

علاوه بر میوه‌های خانواده‌ توت، انار نیز دارای خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد باکتری است، بنابراین این میوه به جلوگیری از چسبیدن باکتری‌ها روی دیواره‌ مثانه کمک می‌کند. انار به میزان قابل توجهی ویتامین C دارد و می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن و مبارزه با برخی از عفونت‌ها، از جمله عفونت‌های دستگاه ادراری کمک کند.

۷. زردچوبه

زردچوبه یکی از بهترین خوراکی‌های دارای آنتی بیوتیک طبیعی است و به مدت هزاران سال است که در طب آیورودا و طب باستانی چین استفاده می‌شود. ثابت شده‌ است که خواص ضد التهابی و ضد باکتری موجود در زردچوبه عفونت‌های باکتریایی را مهار می‌کنند. زردچوبه را می‌توان برای درمان ضایعات مختلف پوستی به طور موضعی مورد استفاده قرار داد.

۸. هویج

در کنار مواد خوراکی طبیعی دارای آنتی بیوتیک، زردک را فراموش نکنید. این ریشه‌ خوراکی را به رژیم غذایی خود اضافه کنید و خواص آنتی بیوتیکی طبیعی موجود در آن را به بدن‌تان برسانید. هویج برای تقویت قوه‌ بینایی مفید است اما این ماده‌ خوراکی، خواص ضد باکتری عالی نیز دارد که از پاتوژن‌های ناشی از مواد غذایی و همچنین مسمومیت غذایی جلوگیری می‌کنند.

۹. گیاه دارویی خوک طلایی

این گیاه دارویی یک محرک قوی برای عملکرد سیستم ایمنی بدن است که ثابت شده باکتری‌های استرپتوکوک را نیز از بین می‌برد. در برخی از کشورها، گیاه دارویی خوک طلایی برای درمان عفونت‌های قارچی استفاده می‌شود.

۱۰. روغن اورگانو (پونه یا پودینه کوهی)

این روغن معطر به دلیل قدرتی که در کشتن باکتری‌ها، مخصوصا برای کنترل برخی از عفونت‌های استافیلوکوکی دارد، شناخته شده‌ است. روغن اورگانو حاوی خواص ضدعفونی‌کننده، آنتی‌اکسیدانی، ضد ویروسی، ضد التهابی، ضد درد و ضد افسردگی است. گزارشی از ژورنال ساینس دیلی (Science Daily) در سال ۲۰۰۱ نشان داد که خواص قارچ‌کشِ موجود در روغن اورگانو به اندازه‌ آنتی بیوتیک موثر است.

۱۱. ترب کوهی

تعداد کمی از مردم ترب کوهی را دوست دارند اما این ماده‌ خوراکی با خواص ضد میکروبی که دارد بسیار قدرتمند است و با عفونت‌های مختلف مانند عفونت‌های تنفسی، سینوزیت و عفونت‌های دستگاه ادراری مبارزه می‌کند. این ماده‌ خوراکی تند می‌تواند برای سلامت کلی انسان مفید باشد. ترب کوهی معمولا در آلمان برای درمان این عفونت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۲. لیمو

آب لیمو نیز مانند سیر، می‌تواند به صورت خارجی و داخلی برای اهداف مختلف دارویی استفاده شود و در میان مواد خوراکی دارای آنتی بیوتیک طبیعی قرار می‌گیرد. تعدادی از مطالعات و پژوهش‌ها خواص ضد باکتری لیمو را ثابت کرده‌اند. به طور خلاصه، مجله‌ فارماکولوژی و سم شناسی بریتانیا نشان داد که لیمو حاوی تترازین و کومارین است؛ دو ترکیب مفید که از پاتوژن‌ها جلوگیری می‌کنند.

۱۳. آناناس

آناناس یک میوه‌ غنی از مواد مغذی و خواص ضد باکتری است. این میوه‌ گرمسیری مقدار فراوانی بروملئین دارد که برای از بین بردن برخی از عفونت‌های دهان و گلو موثر است. آناناس از قدیم به عنوان یک دهانشویه برای حذف غشا‌های مرده در گلو استفاده می‌ شده است. اگر دچار مشکلات بهداشت دهان و گلو هستید، آناناس را به میان‌وعده‌های‌تان اضافه کنید.

۱۴. پنیر کورد

پنیر کورد نیز مانند ماست یکی دیگر از قدرتمندترین خوراکی‌های دارای آنتی بیوتیک است. این نوع پنیر یک ماده‌ خوراکی ضد باکتری است که به جلوگیری از بیماری‌های شایع کمک می‌کند. پنیر کورد نه تنها غنی از ارزش غذایی شیر است بلکه باکتری‌های سالمی که به فرآیند رشد سلولی کمک می‌کنند، نیز در این ماده‌ خوراکی یافت می‌شوند. این باکتری‌ها باعث تخریب پاتوژن‌ها و بهبود سلامت دستگاه روده می‌شوند.

۱۵. اکالیپتوس

یکی از گیاهان دارویی حاوی آنتی بیوتیک طبیعی، اکالیپتوس است که یک ضد احتناق قوی محسوب می‌شود. این گیاه دارویی دارای بوی تند و به آسانی قابل تشخیص است. اکالیپتوس یک ضدعفونی‌کننده‌ طبیعی است که به کشتن قارچ‌ها، ویروس‌ها و باکتری‌ها کمک می‌کند. اکالیپتوس را می‌توان به عنوان یک چای گیاهی طبیعی استفاده کرد. سعی کنید از این گیاه برای تقویت سلامتی خود به صورت روزانه استفاده کنید.

۱۶. روغن درخت چای

روغن درخت چای، یک روغن معطر بسیار قدرتمند است که در مبارزه با مرسای مقاوم به آنتی بیوتیک موثر است. با این حال، برای به‌دست آوردن بهترین نتیجه، این روغن التیام‌بخش را باید بدون رقیق کردن استفاده کنید. اگر علائم و نشانه‌­های MRSA دارید، از این روغن طبیعی استفاده کنید تا این اختلال را به طور موثر بهبود ببخشید.

۱۷. عصاره‌ برگ زیتون

قرن‌هاست که عصاره‌ برگ زیتون نیز مانند روغن درخت چای، برای درمان عفونت‌های باکتریایی استفاده می‌شود. این ماده به خصوص، برای مبارزه با عفونت MRSA در شفاخانه‌های اروپایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عصاره‌ برگ زیتون می‌تواند از سیستم ایمنی بدن حمایت کند و در عین حال با عفونت‌های مقاوم به آنتی بیوتیک مبارزه کند.

۱۸. پیاز

پیاز به عنوان یکی از اقوام سیر، دارای خواص آنتی بیوتیکی عالی است. پیاز دارای فهرستی طولانی از خواص دارویی است از جمله این‌که آنژین را تسکین می‌هد، دارای خواص تسکین دهنده‌ درد است، گردش خون را افزایش می‌دهد و خواص ضد التهابی دارد. از این رو پیاز برای درمان سرماخوردگی و آنفلوانزا و به ویژه سرفه‌ طولانی مدت استفاده می‌شود.

۱۹. سبزی و میوه‌های حاوی ویتامین C

گروهی دیگر از بهترین مواد غذایی و گیاهان دارای آنتی بیوتیک طبیعی، میوه‌ها و سبزیجات غنی از ویتامین C هستند. آن‌ها می‌توانند برخی از باکتری‌های عفونی را از بین ببرند و حذف کنند. به طور کلی، ویتامین C برای رشد و نمو مفید است و در فرآیند ترمیم پوست عملکرد خوبی دارد.

ویتامین C در بهبود سیستم ایمنی بدن، بهبود زخم و توانایی مقاومت در برابر عفونت‌ها در بدن اهمیت دارد. طبق یک مطالعه که در دانشگاه کارولینای شمالی صورت پذیرفت، ثابت شد که خواص آنتی بیوتیکی موجود در میوه‌ها و سبزیجات غنی از ویتامین C، نیش مار، عفونت‌های باکتری و ویروسی را بهبود می‌دهد. برخی از میوه‌های حاوی ویتامین C عبارتند از پرتقال، انبه، هندوانه، کیوی، آلو و بسیاری دیگر. سبزیجات غنی از ویتامین C عبارتند از مارچوبه، اسفناج، گوجه‌فرنگی، کلم بروکلی، گل کلم، کلم بروکسل، کلم برگ و کلم کالی.

۲۰. سرکه سیب

هر روز مقداری سرکه سیب را برای کاهش کلسترول مصرف کنید و خطر ابتلا به سرطان را در خودتان از بین ببرید. با توجه به مطالعات علمی، سرکه سیب دارای خواص ضدعفونی‌کننده و آنتی بیوتیک است که به طور طبیعی می‌تواند سیستم بدن را قلیایی کند. این ماده می‌تواند به مدیریت وزن طبیعی شما کمک کند. سرکه سیب یک ماده‌ قابض بدون مواد شیمیائی است که می‌توان آن را به صورت موضعی برای گندزدایی و ضد عفونی کردن استفاده کرد.

۲۱. ترکیب زردچوبه و عسل

زردچوبه و عسل هر کدام خواص خود را برای سلامتی دارند اما زمانی که این دو ابرخوراکی را با هم ترکیب کنید، قدرت آن‌ها چند برابر می‌شود. ساکنان آمریکای جنوبی این ترکیب را قدرتمندترین آنتی بیوتیک برای انسان می‌دانند.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/