تاخیر در انتشار بازی Skull & Bones به چهار سال رسید

شرکت یوبیسافت (Ubisoft) در هنگام ارائه گزارش مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۱ خود، اطلاعات جدیدی از چند بازی جدید به اشتراک گذاشت. در این میان این شرکت اعلام کرد که انتشار بازی Skull and Bones باز هم با تاخیر مواجه شده است و این بازی تا پایان مارس ۲۰۲۲ عرضه نمی‌شود. اما در مقابل اعلام شد که بازی‌های Far Cry ۶ و Rainbow Six Quarantine به احتمال زیاد تا پایان ماه سپتامبر منتشر خواهند شد.

یوبیسافت اطلاعات جدید دیگری را هم به اشتراک گذاشت. این شرکت اعلام کرد که بازی Skull and Bones در بهترین حالت در آوریل سال ۲۰۲۲ منتشر خواهد شد.

در این بین، طرفداران یوبیسافت می‌توانند منتظر پخش محبوب‌ترین بازی‌های این شرکت باشند. این شرکت از برنامه ریزی برای انتشار بازی‌های Far Cry ۶، Rainbow Six Quarantine، Riders Republic، The Division Heartland، Roller Champions و Prince of Persia: Sands of Time Remake در سال مالی ۲۰۲۲ خبر داد.

سابقه بازی Skull & Bones

بازی Skull & Bones ابتدا در نمایشگاه E۳ در سال ۲۰۱۷ معرفی شد. این بازی که توسط شعبه سنگاپور شرکت یوبیسافت ساخته می‌شود، قرار بود در اواخر سال ۲۰۱۸ منتشر شود، ولی از آن زمان تاکنون چندین بار با تأخیر مواجه شده است. در واقع، این چهارمین سالی است که عرضه بازی با تأخیر روبرو شده است. یوبی‌سافت در بیانیه‌ای در سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که از این به بعد این اثر مسیر جدیدی را دنبال می‌کند.

احتمالا در سال جاری نمایش‌های بیشتری را از این بازی ببینیم. شاید در ماه آینده که یوبی‌سافت مراسم جدیدی را برای نمایش بازی‌هایش برگزار می‌کند، جزییات بیشتری از این بازی در فضای مجازی منتشر شود.

