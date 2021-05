به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در این مقاله متن‌ها و جملات زیبا و انگیزشی صبح بخیر برای شروع یک روز پر انرژی را ارائه کرده ایم.

نسیم سحر راز‌هایی برای گفتن به شما دارد

پس سحر را در خواب سپری نکنید…

مولانا

*****

وقتی صبح بلند می‌شوی.

به این فکر کنید که زنده بودن.

نفس کشیدن، فکر کردن، لذت بردن.

عشق ورزیدن چه امتیاز ارزشمندی است.

*****

پیاده روی صبح زود یک برکت برای کل روز است

*****

من هر روز صبح به خودم یادآوری می‌کنم:

آنچه امروز به زبان می‌آورم، چیزی به من نمی‌آموزد.

بنابراین اگر می‌خواهم یاد بگیرم، باید این کار را با گوش دادن انجام دهم.

لری کینگ

*****

زندگی بسیار جالب است.

زیرا در پایان هر کاری.

برخی از بزرگترین درد‌ها به بزرگترین نقاط قوت شما تبدیل می‌شوند.

صبحتون بخیر

*****

یک زندگی که دائما در آم اشتباه شده است.

نه تنها ارجمندتر

بلکه مفیدتر از زندگی است که در آن هیچ کاری انجام نشده است.

صبح بخیر

*****

قدرت از پیروزی حاصل نمی‌شود.

مبارزات شما نقاط قوت شما را توسعه می‌دهند.

وقتی سختی‌ها را می‌گذرانید و باز تصمیم می‌گیرید که تسلیم نشوید.

یعنی به قدرت رسیده اید.

*****

هر روز صبح ما دوباره متولد می‌شویم

آنچه امروز انجام می‌دهیم بیشترین اهمیت را دارد

بودا

*****

صبح‌های متمرکز، مولد و موفق.

روز‌های متمرکز، مثمر ثمر و موفقی ایجاد می‌کنند

که ناگزیر یک زندگی موفق را ایجاد می‌کنند.

*****

اگر می‌خواهید کار خود را در یک روز معین ۵۰ ٪ سریعتر انجام دهید.

صبح ۲۰ دقیقه مدیتیشن کنید…

*****

در لحظه تصمیم گیری، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید کار صحیح است

کار بعدی خوبی که می‌توانید انجام دهید کار اشتباه است و

بدترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که هیچ کاری نکنید.

*****

صبح زمان مهمی از روز است.

زیرا نحوه گذراندن صبح اغلب می‌تواند به شما بگوید که روز شما چطور خواهد بود.

*****

کسی که هر روز صبح معامله روزش را برنامه ریزی می‌کند و آن برنامه را دنبال می‌کند.

موضوعی را به همراه دارد که او را در پیچ و خم پر مشغله‌ترین زندگی هم راهنمایی می‌کند.

اما در جایی که هیچ برنامه‌ای تنظیم نشده است.

جایی که می‌گوییم ببینیم چه می‌شود، به زودی هرج و مرج حاکم خواهد شد.

*****

تمام افکار خود را بر روی کار‌هایی که باید انجام دهید، متمرکز کنید.

اشعه خورشید تا زمانی که به کانون توجه نرسد، نمی‌سوزد.

صبحتون بخیر

*****

از شکست‌های خود خجالت نکشید.

از آن‌ها بیاموزید و دوباره شروع کنید.

صبح بخیر

*****

ممکن است هر روز خوب نباشد.

اما چیز‌های خوبی در هر روز وجود دارند که می‌توانی پیدا کنی

*****

موفقیت همیشه به معنی بزرگ‌تر شدن نیست.

بلکه در مورد ثبات است.

پیگیری و سخت کوشی موفقیت ایجاد می‌کند.

بزرگی خود فرا خواهد رسید.

*****

هر روز به خودتان فرصت دهید تا آن را به زیباترین روز زندگی خود تبدیل کنید.

*****

Staring your day with a smile can go a long way

It can make your morning good as well as do good for others

So, smile

شروع روز با یک لبخند بر لب‌ها می‌تواند تاثیر فوق العاده‌ای داشته باشد

و صبح را هم برای تو و هم برای دیگران دلپذیر کند

پس لبخند بزن!

*****

شما باید هر روز صبح با عزم راسخ بیدار شوید.

اگر می‌خواهید شب دوباره با رضایت به رختخواب بروید.

*****

صبح نه تنها می‌بخشد، بلکه فراموش می‌کند.

*****

هر صبح پتانسیل جدیدی را به ارمغان می‌آورد.

اما اگر به بدبختی‌های روز قبل بپردازید.

فرصت‌های فوق العاده را از دست خواید داد.

*****

موفقیت برای کسانی است که قدرت اراده و موفقیت را دارند.

برای تو یک صبح فوق العاده آرزو می‌کنم!

صبح بخیر

*****

یک رویاپرداز کسی است که

فقط از طریق مهتاب می‌تواند راه خود را پیدا کند و

مجازات او این است که او طلوع آفتاب را قبل از بقیه جهان می‌بیند.

*****

ممکن است هر روز به روشی که می‌خواهی، پیش نرود.

فقط بدان که امروز روز بهتری خواهد بود.

صبح بخیر

منبع:پرشین استار

