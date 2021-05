ارسال ۵۲ ماهواره اینترنتی جدید و 2 ماهواره دیگر اسپیس ایکس به مدار زمین

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اسپیس، یک موشک Falcon ۹ اسپیس ایکس، ۵۲ ماهواره اینترنتی جدید از استارلینک را در کنار دو ماهواره، شنبه عصر (۱۵ مه)، وارد مدار کرد. موشک کهنه کار Falcon ۹ ساعت ۶:۵۶ بعد از ظهر (۲۰:۵۶ به وقت گرینویچ) از پد ۳۹A در مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا پرتاب شد. این پانزدهمین پرتاب شرکت ناسا در سال جاری است و همچنین هشتمین پرواز Falcon ۹ است.

تقریباً نه دقیقه پس از بلند شدن، اولین مرحله موشک به زمین بازگشت و کشتی پهپادی "Of Course I Still Love You" اسپیس ایکس را لمس کرد تا برای هشتمین بار به صورت موفقیت آمیز فرود آید.

پرواز دیروز که Starlink ۲۷ نام دارد، از این نظر که SpaceX در حال تقسیم بار حمل و نقل با مشتریان پولی است، کمی منحصر به فرد است. یکی از دو مسافر اضافی که در کنار انبوهی از ۵۲ ماهواره استارلینک قرار دارند، از جدیدترین نسخه‌های ماهواره تصویربرداری SAR متعلق به شرکت کاپلا اسپیس است. محموله دیگر هم یک ماهواره Tyyak-۰۱۳۰ است که توسط شرکت Tyvak Nano-Satellite Systems ساخته شده است. هنوز اطلاعاتی درباره این ماهواره منتشر نشده است.

ارسال ۱۶۰۰ ماهواره استارلینک به مدار زمین

اکنون با احتساب ماهواره‌های ارسالی، بیش از ۱۶۰۰ استارلینک در مدار زمین قرار دارند. این عملیات چهارمین پرتاب فالکون ۹ همراه ماهواره‌های استارلینک از آغاز ماه مارس تاکنون است.

اسپیس ایکس از ناوگان تقویت کننده پروازی خود بهره گرفته است، زیرا همه مأموریت‌های خود تاکنون در سال ۲۰۲۱ را با یک موشک مورد استفاده مجدد، پرتاب کرده است، که در آمار، ۱۲ مأموریت ماهواره‌های استارلینک (Starlink) را حمل می‌کنند. ناسا برای گسترش باند پهن در حال رشد خود، در حال تلاش است.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/