گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش، به نقل از پرواز فوق‌العاده هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در مسیر تهران به پاریس و بالعکس در روز سوم خرداد ماه امسال (۲۴ می) انجام می‌شود.

این پرواز در ساعت ۷ و ۲۵ دقیقه با پرواز شماره ۷۳۳ از فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) به مقصد فرودگاه شاردوگل پاریس پرواز می‌کند و در ساعت ۱۱ وارد این فرودگاه می‌شود. بازگشت این پرواز در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه فرودگاه شاردوگل را ترک و در ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه در فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) به زمین می‌نشیند.

گفتنی است مقامات بهداشتی کشور فرانسه رویه‌ای را برای مسافران ورودی به این کشور اعلام کرده‌اند. براساس رویه صادره شده، مسافران با ویزای تایپ C توریستی تا اطلاع ثانوی نمی‌توانند به این کشور مسافرت کنند و تنها دارندگان پاسپورت و اقامت اتحادیه اروپا، ایسلند، نروژ، سوئیس و انگلیس، دارندگان برگه Laissez-Passer و ویزای تایپ D فرانسه دارای اعتبار و مسافران به صورت ترانزیت بین‌المللی می‌توانند به این کشور سفر کنند.

براساس این اطلاعیه، داشتن برگه تاییدیه از سفارت برای دارندگان ویزای خانوادگی تایپ C جهت پیوستن به خانواده و ویزای دانشجویی تایپ C الزامی است و در صورت داشتن ویزای پزشکی تایپ C جهت درمان، می‌بایست کلمه COURT SEJ.CIRC در ویزا درج شده باشد.

مسافران ورودی به این کشور توجه نمایند تمامی‌ مجوزهای اقامت صادره در فرانسه که اعتبار آنها در بازه زمانی ۱۵ ژوئن سال ۲۰۲۰ لغایت ۱۶ مارس سال ۲۰۲۰ به پایان رسیده است، به صورت خودکار و بدون نیاز به انجام مراحل اداری تا ۶ ماه تمدید شده است.

گفتنی است تمامی مسافران بالای ۱۱ سال در پروازهای ورودی به کشور فرانسه باید قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا در محدوده ۷۲ ساعت مانده به پرواز را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

همچنین مسافران قبل از پرواز می‌بایست فرم تعهد در لینک https://b2n.ir/a43579 را تکمیل کرده و به همراه داشته باشند. براساس این رویه، مسافران پس از ورود به خاک فرانسه می‌بایست در محل سکونت شخصی خود در قرنطینه خانگی قرار گیرند. به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه‌ها الزامی است.

