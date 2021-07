به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در سینترا پرتغال، یک مجموعه کاخ و پارک مرموز، Quinta da Regaleira وجود دارد، که مشهور است در قلمرو آن یک برج عجیب وجود دارد که به اعماق زمین می‌رود. سیستم تونل‌های زیرزمینی، گالری‌ها و چاه‌ها با مرموزترین جامعه در همه زمان‌ها و مردم " فراماسونر‌ها " در ارتباط است.

همانطور که مشخص شد، در آنجا مدخل‌هایی به "مرکز" جهان خلق شدند، که رمز و راز اصلی کاخ منجر به آن شد. چاه مارپیچ سینترا یا برج وارونه با عمق ۲۷ متر، به نام چاه آغاز طبق افسانه‌ها، آیین‌های آغازین در چاه مارپیچ سینترا برگزار می‌شد.

سالانه، گردشگران زیادی به این قلعه‌ی اسرار آمیز می‌آیند

چاه آغاز در قلمرو مجموعه کاخ و پارک Quinta da Regaleira (سینترا، پرتغال) واقع شده است.

شهر کوچک پرتغالی سینترا مدت هاست که محل استراحت مورد علاقه پادشاهان و پناهگاه مخفی ماسون‌ها محسوب می‌شود. با ظهور ماسون‌ها، این شهر بسیار محبوب شده است؛ و یک نقطه عطف جدید در تاریخ یکی از بارورترین مکان‌های پرتغال در سال ۱۸۹۲ آغاز شد، زمانی که آنتونیو آگوست کاروالیو مونتیرو، یک کارآفرین، میلیونر، نیکوکار و فراماسونر، تصمیم گرفت مزرعه تازه خریداری شده Quinta da Regaleira را به یک کاخ و مجموعه پارک تبدیل کند.

در اطراف کاخ یک پارک زیبا با رنگ و بوی عرفانی وجود دارد (Quinta da Regaleira، Sintra).

خیلی سریع، یک قلعه زیبا در این سرزمین ساخته شد که در شکل ظاهری آن ویژگی‌های سبک‌های مختلف حدس زده می‌شود: رومانسک، گوتیک، رنسانس و مانوئل. "باغ عدن" به همان اندازه باشکوه در ۴ هکتار از زمین، با طبیعت خارق العاده، کوچه‌ها، دریاچه‌های مصنوعی، آبشار‌ها، کانال‌ها و پل‌هایی که روی آن‌ها انداخته شده است. همچنین با اشیا معماری خارق العاده و مجسمه‌های تزئینی پر شده است.

غار‌های زیرزمینی، هزارتوی‌ها و برج‌ها با رمز و راز و معنای خاص خود جلب می‌کنند (کوینتا دا رگالیرا، پرتغال).

اگرچه می‌توانید به سیاه چاله بروید، جایی که جویندگان هیجان را با غار‌ها، معابر مخفی، دخمه پرپیچ و خم لذت می‌بخشد، جایی که به اندازه کافی خوش شانس خواهید بود که نماد‌های مرموز مربوط به قوانین دین‌های جهان، اسطوره‌ها، کیمیاگری، کابالیسم و ​​البته فراماسونری علی رغم این واقعیت که هر دو پارک و قلعه خود را با ایده‌های فراماسونری فرا گرفته اند، اما هنوز هم موضوع اصلی مورد توجه چاه آغاز است - یک برج وارونه، که بالای آن به عمق ۲۷ متر می‌رسد.

صعود گردشگران به پایین چاه مارپیچ سینترا یا برج وارونه (Initiation Well) مسیر شناخت خود و تولد دوباره (Quinta da Regaleira، Well of Initiation). | عکس

افسانه‌ای وجود دارد که مراسم آغاز به کار ماسون‌ها در این برج برگزار می‌شد. همانطور که مشخص شد، دو گذرگاه به یک چاه منتهی می‌شود، یکی از دری که به صورت سنگی مبدل شده و دیگری از طریق یک سیستم تونل و غار‌ها، که شما باید بصورت مستقیم جهت درست را پیدا کنید.

نوعی درگاه ورود به دنیای مرموز



چاه مارپیچ سینترا یا برج وارونه با معماری عجیب: راه پله مارپیچی، با ستون‌ها و طاق‌های پوشیده از خزه، نماد ۹ حلقه جهنم، برزخ و جهنم است (Quinta da Regaleira، Well of Initiation).

اگر فرد داوطلب تصمیم به فرود از نور به تاریکی بگیرد، پس از آن علامت اصلی ورودی برج وارونه "Terrace Divine" خواهد بود، که توسط دو برج زیگورات "محافظت می‌شود"، که در طبقه بالای آن یک محراب قرار دارد. روبروی آن، در صخره‌ای، دری وجود دارد که به نگارخانه فوقانی منتهی می‌شود. از آنجا، متقاضی شروع به حرکت به پایین چاه، متشکل از ۹ مرحله با ۱۵ پله در هر مرحله، که نماد حلقه‌های جهنم، برزخ و بهشت ​​است ("کمدی الهی" اثر دانته آلیگیری را بخاطر بسپارید).

هرچه شخص در چاه مارپیچ سینترا یا برج وارونه پایین‌تر برود، تاریکی بیشتری او را در بر می‌گیرد (Quinta da Regaleira، Well of Initiation).

دریچه‌ای از گذشته‌ی مردم پرتغال که به روی گردشگران باز شده است؛ و هرچه معلوم شد یک فرد پایین‌تر است، دامنه باریکتر می‌شود و برج وارونه بیشتر و بیشتر در تاریکی فرو می‌رود. اکنون همه شرایط برای فرود راحت برای گردشگران فراهم شده است که در مرموزترین مکان‌ها روشن می‌شود؛ و اگر تصور می‌کنید که این کار به تنهایی انجام شده است، پس یک فرود قابل توجه واقعاً می‌تواند راهی مناسب برای سوق دادن فرد به سوی شناخت خود، به تاریک‌ترین گوشه‌های روح او و غلبه بر ترس باشد.

ته چاه آغاز یا چاه مارپیچ سینترا، طبق افسانه‌ها، "مرکز" جهان است (Quinta da Regaleira، Sintra). | عکس

پس از رسیدن به ته چاه مارپیچ سینترا یا برج وارونه، نماد‌های ویژه‌ای در انتظار بودند - یک ستاره هشت پر، صلیبی از شوالیه‌های معبد (این نشان از خانواده مونتیرو نیز بود)، که بر روی آن قطب نما اعمال می‌شد، همیشه به سمت شرق، روی دیوار می‌توانید یک مثلث درخشان را ببینید - یکی از نماد‌های فراماسونری. با توجه به پیچیدگی آیین صعود، تعجبی ندارد که آن را راهی برای تولد مجدد و آغاز به حساب آوردند. اگرچه از منظر فلسفی، این مسیر هنوز نمادین خاصی دارد، نشان می‌دهد که شخصی از تاریکی می‌آید و به آنجا برمی گردد.

چاه مارپیچ سینترا یا برج وارونه: راه دیگر برای رسیدن به "مرکز" جهان از طریق تونل‌های زیرزمینی و یک دریاچه است (Quinta da Regaleira، Sintra).

برای افراد ناامیدتر که به دنبال نور در انتهای تونل هستند، یک مسیر پیچیده‌تر وجود دارد. از طریق سیستم غار‌ها و غار‌های زیرزمینی هدایت می‌شود و برای رسیدن به ته چاه یکی از گالری‌های کم نور، باید بصورت بصری جهت درست را از بین چندین مسیر انتخاب کنید؛ و اگر سوژه موفق شد "راه واقعی" را انتخاب کند، مطمئناً به نور - منبع زندگی - می‌رسد. اما برای عبور از این دریاچه باید آخرین مرحله را طی کنید.

گاهی سنگ‌ها روی آب دیده می‌شوند و سپس می‌توانید با خیال راحت راه بروید (Quinta da Regaleira، Sintra).

اگر راز بسیار مهمی را بدانید، می‌توانید بدون اینکه پایتان را خیس کنید، روی آب راه بروید. به نظر می‌رسد که سنگ‌های مرتفع در پایین یک دریاچه عمیق نصب شده و یک مسیر ایجاد می‌کنند، اما برای راه رفتن روی آن‌ها پس از تاریکی هوا، باید فقط با پای چپ خود حرکت را شروع کنید. گردشگران باتجربه ادعا می‌کنند حدس زدن موقعیت آن‌ها در زیر آب بسیار دشوار است و همه نمی‌توانند از پس این کار برآیند.

اگر مسیر حرکت دوم را انتخاب کنید (Quinta da Regaleira، Well of Initiation)، این خروجی از پایین چاه همچنین می‌تواند به عنوان ورودی به محراب باشد.



اگر از مسیر "اصلی" دور شوید، می‌توانید به نمازخانه یا آلاچیق بروید (Quinta da Regaleira، Sintra).

اکنون تونل‌هایی که به اشتباه انتخاب شده اند، و اتفاقاً از پایین چاه آغاز نیز برجسته شده اند و برای جلوه چشمگیرتر، با استخر‌های زیبا با پل و آلاچیق خاتمه می‌یابند که می‌توانید در آن استراحت کرده و عکس بگیرید. برخی از تونل‌های پیچ در پیچ حتی به یک کلیسای کوچک یا نماد‌های چشمگیر منتهی می‌شوند. پس از گشت و گذار در هزارتو‌های زیرزمینی، می‌توانید به پارک، جایی که جنگل کاملا متروک به نظر می‌رسد، یا به قصر برسید. قابل توجه است، اما از زمان ایجاد هزارتو‌های زیرزمینی عرفانی، هر راهی برای خارج شدن از جهت "اشتباه" منطق، نماد و ترتیب خاص خود را دارد، و به وضوح بر اصول هستی تأکید می‌کند.

از خروجی‌های "اشتباه" می‌توانید به دریاچه‌ها یا پل‌های دیدنی بروید (Quinta da Regaleira، Sintra).

چاه دیگری در قلمرو مجموعه کاخ و پارک (کوینتا دا رگالیرا، پرتغال) کشف شده



واقعیت جالب:ساختار عرفانی زیرزمینی برج وارونه با سیستم وهم انگیز معابر مخفی، غار‌ها و سیاه چال‌های موجود در این مکان محل اقامت فرقه‌های باستان بوده است. آنتونیو مونتیرو و معمار لوئیجی مانینی، که کاملاً سلایق فلسفی و زیبایی شناختی صاحب ملک را در اختیار داشتند، فقط باید کاری را که اجدادشان انجام می‌دادند اصلاح کنند. حتی چاه آغاز که در یک برج وارونه باستانی ایجاد شده است، هدف آن هنوز مشخص نشده است. برج دیگری از این نوع در قلمرو پارک چند طبقه پیدا شده است. مورد دوم "چاه ناتمام" است که شامل پله‌های مستقیم است که سطوح را به هم متصل می‌کند.

