به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در طول تاریخ ویدیو گیم، ما زیاد گول تریلرهای پر زرق و برق بازی‌های مختلف را خوردیم. اما حالا وقت آن رسیده که به روی دیگر سکه هم نگاهی بیندازیم و از بازی‌های معرکه‌ای برایتان بگوییم که با بدترین تریلرها معرفی شدند. با ما همراه باشید.

۵) Borderlands

تریلرهای اول نسخه ابتدایی بوردرلندز اصلا شباهتی به ظاهر امروزی این بازی‌ها نداشتند. در تریلرهای اول بوردرلندز، شاهد اثری تاریک و خشن بودیم که دنیای آن‌ها شباهت زیادی به جهان آشفته سری فالوت داشت. نه اینکه این قضیه‌ای بد باشد ولی برعکس انتظارهای گیرباکس تریلرهای ابتدایی بوردرلندز آنقدرها سر و صدایی به پا نکرد. برای همین تیم سازنده تصمیم گرفت که کلا بازی را بکوبد و از اول بسازد و نتیجه این کار، بازی‌هایی با گرافیک سل‌شیلد و قصه‌های جذابی است که الان قادر به تجربه‌شان هستیم.

۴) Spec Ops: The Line

اگر بگوییم Spec Ops: The Line یکی از بهترین قصه‌های تاریخ ویدیو گیم را روایت کرد، بی‌راه نگفتیم. Spec Ops: The Line برخلاف چیزی که شاید اکثرمان فکر می‌کردیم، یک شوتر نظامی و اکشن دیگر نبود که صرفا برای خالی کردن جیب ملت ساخته شده باشد. نه بازی، در کنار آن همه اتفاق هیجان انگیزی که در جریان گیم‌پلیش اتفاق می‌افتاد، کلی سورپرایز داستانی داشت که هر گیمری را می‌توانست به راحتی در شوک فرو برد. با این حال، تریلرهای ابتدایی بازی به جای اینکه روی قصه بی‌نظیر بازی تمرکز کنند، بیشتر بخش‌های اکشن بازی را به نمایش می‌گذاشتند که حقیقتش را بخواهید چیز جدیدی هم برای ارائه نداشت. برای همین هم هست که هنوز هم خیلی‌ها باورشان نمی‌شود Spec Ops: The Line با آن تریلرهای اکشنش، توانسته چنین داستان عمیق و معنا داری را به تصویر بکشد.

۳) Mortal Kombat ۱۱

حقیقتش را بخواهید اولین تریلر مورتال کامبت ۱۱ آنقدرها هم بد نبود. چیزی که آن را بد می‌کرد موسیقی رپی بود که تیم سازنده روی تریلر گذاشته بودند. با موسیقی رپ مخالف نیستیم ولی هر کسی که تریلر بازی را دیده بود، اذعان داشت که موزیک به کار رفته تریلر هیچ ربطی به مبارزه هیجان انگیز میان اسکورپیون و ریدن ندارد. اما از حق نگذریم، خود مورتال کامبت ۱۱ بازی بی‌نظیری بود و به جرات می‌توان آن را جزو ۵ بازی برتر مبارزه‌ای تاریخ قرار داد.

۲) Brutal Legend

بروتال لجندز یکی از بازی‌های مورد علاقه خود من است. تیم سازنده با اضافه کردن چاشنی موزیک راک و متال به اثری که گیم‌پلیش تلفیقی از اکشن و استراتژی ریل‌ تایم بود، بازی جذابی ساخته بود که هنوز مزه تجربه‌اش از زیر زبانم بیرون نرفته. اما الکترونیک آرتز به جای اینکه بروتال لجندز را با همین ویژگی‌های جذابش به ما معرفی کند، تریلری برای آن ساخته بود که بیشتر رو جهان اوپن ورلد بازی متمرکز بود؛ چیزی که به نظر من کم‌ترین اهمیت را در کل گیم‌پلی و طراحی بروتال لجندز داشت.

۱) Brothers: Tale of two sons

برادرز از آن بازی‌های ایندی معرکه‌ای است که نمونه‌اش هر ۱۰ سال یک بار پیدا می‌شود. بازی به خاطر آن سیستم کنترل کاراکتری که می‌توانستید به کمک آن همزمان هر دو برادر را کنترل کنید به شدت تحسین شد. جالب اینکه بخش اعظمی از جوایزی هم که بازی دریافت کرد به خاطر همین سیستم کنترلی متفاوتش بود. اما تریلری که برای بازی ساخته شده بود باعث شد تا گیمرها فکر کنند برادرز یک بازی پلترفرمر دو نفره‌ است که نمونه‌اش را زیاد دیده‌ایم. این یعنی ناشر بازی به جای اینکه روی عامل اعجاز بازیشان متمرکز شوند و آن را به ما در اولین تریلر بازی نشان دهد، کاری کردند که برادرز مثل یک اثر معمولی به نظر برسد و نظر همه را در نگاه اول جلب نکند.

