در دنیای وسیع بازی‌های ویدئویی، کهن الگو‌های زیادی وجود دارد که شناخته شده، پذیرفته شده، ستایش شده و به طرز گسترده‌ای بازی می‌شوند. تیراندازان اول شخص کلاسیک مانند Call of Duty یا Battlefield وجود دارند. پلتفرمر‌هایی مانند Sonic و Mario نیز بین گیمر‌ها شناخته شده هستند. بازی‌های نقش آفرینی مانند World of Warcraft و The Elder Scrolls و بازی‌های دیگری هم هستند که همه آن‌ها را می‌شناسند و بازی می‌کنند.

هر کسی که مدت زیادی در دنیای بازی‌ها گشت زده باشد، ممکن است بازی‌هایی را دیده باشد که بسیار عجیب هستند و موقع بازی همه از خودشان می‌پرسند آیا این‌ها بازی ویدئویی هستند؟ آیا وجود دارند؟

در ادامه مواردی از این بازی‌های عجیب معرفی شده اند:

بازی Goat Simulator

احتمالاً اکثر افرادی که فیلم Goat Simulator را دیده اند تصور می‌کنند که همه چیز این بازی واقعی است. به نظر می‌رسد که این بازی در واقع یک شوخی بوده است. پیش از شروع، سازندگان ادعا کردند "Goat Simulator یک بازی کوچک و احمقانه است. این بازی در عرض چند هفته ساخته شده و نباید انتظار یک بازی در حد و اندازه GTA را از آن داشت.

بازی Farming Simulator

این بازی هم شبیه به بازی Goat Farming Simulator است و در ژانر بازی‌های شبیه سازی قرار می‌گیرد. در حالی که ما به بازی شبیه ساز‌های پرواز عادت کرده ایم، بازی‌های مسابقه‌ای که می‌توانند در دسته شبیه سازی‌ها قرار بگیرند، یا هر یک از عناوین Maxis که به ما امکان طراحی و مدیریت شهر خود را می‌دهد، ممکن است ایده ساخت یک مزرعه بسیار جالب و جدید باشد. این بازی برای چندین سیستم عامل طراحی و منتشر شده و جستجوی سریع عنوان در YouTube نشان می‌دهد که در واقع طرفداران زیادی نیز دارد، زیرا ویدئو‌ها به طور شگفت انگیزی از تعداد بازدید بالایی برخوردار هستند.

بازی Tokyo Jungle

این بازی مشابه Goat Simulator است، اما به روشی دیگر انجام می‌شود. این بازی گیمر را در دنیایی قرار می‌دهد که بشریت از بین رفته است و او در این جا به عنوان یکی دیگر از شکارچیان شرور طبیعت، پومرنیایی‌ها یا یک گوزن ابریشمی کوچک بازی را شروع نمی‌کند بلکه این بازی او را مجبور به کاوش، یافتن غذا، ساخت محلی برای زندگی می‌کند. همانطور که شخص در بازی پیشرفت می‌کند، تجربه کسب کرده و می‌تواند حیوانات مختلفی را داشته باشد که ممکن است کمی تهدیدکننده‌تر از Pomeranian باشند.

بازی Mister Mosquito

در این بازی گیمر نقش یک پشه را دارد و به یک خانواده ژاپنی حمله کرده و منتظر لحظه مناسب برای خوردن خون آن‌ها می‌ماند. اگر لحظه مناسب خودش را نشان ندهد، بعضی اوقات مجبور می‌شود حواس افراد خانواده را با پرواز کردن در نور و نشستن روی لامپ پرت کند. این بازی همچنین گیمر را مجبور می‌کند که با افراد خانواده درگیر شود.

بازی Japan World Cup

به نظر می‌رسد ژاپن توانایی تولید این نوع بازی‌ها را دارد. این بازی در مورد مسابقات اسب دوانی در ژاپن است و همه چیز آن نیز درست است، اما وقتی شرکت کنندگان به صف می‌شوند همه چیز عجیب و غریب می‌شود. بعضی از اسب‌ها مدل مو‌های عجیب و غریب یا بدن عجیب و غریبی دارند و بعضی از آن‌ها اصلاً اسب نیستند. این بازی پر از مراحل احمقانه است، چیز‌های عجیب و غریبی برای سوار شدن وجود دارد و در بعضی از مراحل پا‌های انسان شبیه یک اسب دیده می‌شود. همچنین موانع عجیب و غریبی برای بازیکن پیش می‌آید.

بازی Katamari Damacy

ژاپن می‌داند چگونه با انتشار برخی از عجیب‌ترین بازی‌ها کنار بیاید و موفقیت کافی برای ادامه تولید آن‌ها را نیز دارد. بازی Katamari Damacy از شاهزاده‌ای به اندازه یک پیمانه پیروی می‌کند. با غلت زدن به دور توپی، همه اشیا جمع شده و به جرم عظیمی تبدیل می‌شود که شاهزاده می‌تواند از آن به عنوان اجرام آسمانی استفاده کند. این بازی احمقانه است و با بودجه بسیار کمی توسعه یافته است. با این وجود، در واقع موفقیت چشمگیری هم داشت و دنباله‌های متعددی از این بازی در چندین سیستم عامل ایجاد شد.

بازی The Stanley Parable

بهترین راه برای توضیح The Stanley Parable احتمالاً فقط این است که کسی آن را بازی کند. این بازی گیمر را به استنلی که در یک دفتر کوچک کار می‌کند و هر آنچه را که روی صفحه رایانه اش نمایش داده می‌شود تایپ می‌کند، شبیه می‌سازد، اما این نقشی نیست که گیمر بازی می‌کند. درعوض، او باید ساختمان را کاوش کند، زیرا دریافت دستورات روی صفحه با پیدا کردن آن‌ها متوقف می‌شود.

بین راه‌های متعددی که می‌توان طی کرد، روشی که راوی دائماً درباره آن صحبت می‌کند این است که از کاری که گیمر انجام داده را کوچک شمرده و او را ناامید کرده و مدام او را ترغیب به عقب نشینی می‌کند، روشی که می‌تواند عقل را زایل کند. The Stanley Parable به عنوان یکی از جدیدترین بازی‌های منتشر شده، ممکن است برای گیمر‌هایی مناسب باشد که واقعاً نمی‌خواهند به گرافیک منسوخ برخی دیگر از عناوین اینجا قدم بگذارند.

بازی Seaman

دریانورد ماهی را با صورت انسان شبیه می‌کند. این همان چیزی است که روی صفحه نمایش در کل مدت زمان اجرای این بازی وجود دارد. این یک تصویر ناراحت کننده است که در اوایل دهه ۲۰۰۰ در ذهن بی شمار گیمر‌های Dreamcast نقش بسته بود. Seaman یک حیوان خانگی مجازی است، اما با دستورالعمل همراه نیست.

گیمر به سادگی بازی را روشن می‌کند و چیز‌های مختلفی را امتحان می‌کند تا دریابد که چگونه این موجود وحشتناک را تغذیه و پرورش دهد. تنها کمک از طریق دستورات گاه به گاه راوی، لئونارد نیموی است که به گیمر می‌شود. گیمر هرچه بیشتر بازی کند، Seaman‌های بیشتری پرورش می‌یابند و به موجودات مخوف قورباغه‌ای تبدیل می‌شوند.

بازی Enviro-Bear 2010

فروشگاه App iOS در سال‌های ابتدای راه اندازی برخی از بازی‌های عجیب و غریب را مشاهده کرد، اما شاید عجیب‌ترین بازی Enviro-Bear 2010 باشد. این عنوان که به نظر می‌رسد در MS Paint توسط یک دیوانه متوهم ساخته شده، برای یک خرس راننده حواس پرتی ایجاد می‌کند.

گیمر هر حرکت خرس را کنترل می‌کند، اما می‌تواند همزمان فقط یک کار انجام دهد. می‌توان گاز را فشار داد تا خودرو شتاب بگیرد، اما پس از آن باید پنجه را برداشت تا بتوان دنده را عوض کرد و فرمان را چرخاند.

‌بازی No More Heroes

اکثر بازی‌های Wii ظاهراً برای کل خانواده سرگرم کننده بود. این بازی اکشن غرق در خون، شخصیتی به نام Travis Touchdown را بازی می‌کند، مردی که به مهارت‌های مبارزه با شمشیر علاقه دارد. هدف اصلی او در زندگی این است که در یک جدول رهبران ترور با ده‌ها مخالف دیگر رقابت کند. برنده همه را می‌گیرد، در حالی که بازنده می‌میرد.

بازی WarioWare: Smooth Moves

بازی‌های استاندارد ماریو به اندازه کافی عجیب هستند: گیمر به عنوان یک لوله کش ایتالیایی بازی می‌کند که برای بزرگ شدن قارچ می‌خورد و لاک پشت‌های پرنده را برای نجات شاهزاده خانم شکار می‌کند. با این حال، این واریو، کماندار ماریو است که با تاج عجیب در پادشاهی قارچ خور دست به فرار می‌زند.

این بازی یک مجموعه میکرو بازی برای Wii است که گیمر را قادر می‌سازد اقدامات مختلفی را براساس زمان انجام دهد، بسیاری از آن‌ها حتی عجیب و غریب‌ترین گیمر‌ها را نیز متعجب می‌کنند. گیمر با استفاده از کنترل از راه دور Wii به انواع روش‌های هوشمندانه، باید جارو را متعادل کند و برگ‌ها را جارو کند و حتی بخش‌هایی از بازی‌های کلاسیک نینتندو را انجام دهد.

بازی Who’s Your Daddy

بازی Who's Your Daddy در واقع یک شبیه ساز از زندگی شلوغ و دردسر‌های والدین است. بازی فقط ۱ نفره در برابر ۱ چند نفره نامتقارن است. یکی از بازیکنان نقش پدر را بازی می‌کند، اشیا را به اطراف حرکت می‌دهد و کودک را زیر نظر دارد و سعی می‌کند او را سالم نگه دارد. بازیکن دوم کودک است و به سادگی باید هر کاری را برای مردن انجام می‌دهد. اینکه چنگال را در یک پریز برق بگذارد یا با شکم پر از باتری و کلر در اجاق گاز بنشیند، به بازیکن کودک بستگی دارد. Who's Your Daddy در Steam در دسترس همه است تا بتوانند از آن لذت ببرند.

