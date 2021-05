به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، علیرضا افشار دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و پژوهشگر گروه مارینومیکس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، در نهمین کنگره بین‌المللی طب تولیدمثل یزد موفق به دریافت جایزه دانشجویی در بخش سخنرانی ارائه مقاله شد.

این کنگره با حضور پژوهشگران ایرانی و بین‌المللی از کشور‌های انگلستان، آمریکا، کانادا، ایتالیا، آلمان، عمان، ترکیه، نیوزلند، هلند، اندونزی و مالزی در سه بخش ارائه پوستر، ارائه سخنرانی و ارائه سخنرانی برندگان جایزه از ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت‌ ۱۴۰۰ به همت پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد برگزار شد.

کنگره بین‌المللی طب تولیدمثل به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین کنگره‌های بین‌المللی به میزبانی ایران و به ابتکار پروفسور عباس افلاطونیان هر دو سال یک بار برگزار می‌شود و بیش از ۵٠٠ خلاصه مقاله از داخل و خارج از کشور برای شرکت در این دوره کنگره فرستاده شد که ٢٩٠ خلاصه مقاله، پذیرفته و ارائه شد.

از میان خلاصه مقاله‌های پذیرفته‌شده، ١۵ خلاصه مقاله برای بخش جایزه پذیرفته شدند که یکی از دو خلاصه مقاله پذیرفته‌شده علیرضا افشار، برنده جایزه دانشجویی شد.

در این مقاله برای نخستین بار با فناوری تصویربرداری سه‌بعدی شبکه گانگلیون‌های عصبی تخمدان و نقش آن در فولیکولوژنزیز بررسی شده است. این مقاله در مجله Nature Scientific Reports با عنوان

Three-dimensional and two-dimensional relationships of gangliogenesis with folliculogenesis in mature mouse ovary: A Golgi-Cox staining approach چاپ‌شده است.

مقاله دوم این پژوهشگر جوان هم با عنوان ارزیابی اثر عصاره برگ حرا بر روی سرطان پستان، به‌عنوان ارائه پوستر در کنگره پذیرفته شد.

چاپ ۳ مقاله ISI در مجله‌های معتبر جهانی، پذیرش ۴ مقاله در مجله‌های بین‌المللی و داخلی، نگارش و تصویب ۱۱ طرح پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دریافت جایزه شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان، راه‌اندازی دفتر یوسرن در پژوهشکده علوم زیست‌پزشکی خلیج‌فارس بوشهر و سابقه ۲ سال فعالیت به‌عنوان دبیر دفتر یوسرن و برگزاری بیش از ۱۲ کارگاه به‌عنوان مدرس کارگاه در پژوهشکده علوم زیست‌پزشکی خلیج‌فارس بخشی از ۳ سال فعالیت پژوهشی علیرضا افشار دانشجوی سال چهارم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

