گیمر‌ها بخوانند؛

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، همه‌ی ما تجربه‌ی بازی‌های متفاوت را داشته‌ایم و بنا بر دلایل متفاوتی به بعضی از بازی‌ها علاقه‌ی بیشتری نشان می‌دهیم. گیم پلی بازی، گرافیک و طراحی زیبای فضا و کاراکترهای بازی، داستان بازی، میزان دشواری و … اما بی‌شک صدا و موسیقی بازی جزئی جدایی‌ناپذیر از عوامل مهم در موفقیت و جذابیت یک بازی است.

بی‌شک یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث ارتباط قوی ما با فضای بازی می‌شود، موسیقی بازی است. در لحظات پر هیجان و حساس، لحظات آرام و لحظات ترسناک بازی موسیقی به زیبایی نقش خود را ایفا می‌کند و یک مجموعه‌ی قوی در کنار صنعت گیم شکل می‌دهد.

بیشتر بخوانید

در انتهای مقاله می‌توانید آهنگ بازی‌های معرفی شده را گوش دهید و لذت ببرید. موسیقی بازی Assassin’s Creed اساسینز یکی از بازی‌های معروفی است که توسط کمپانی Ubisoft ساخته شده و طرفداران زیادی دارد.

این سری بازی حول شخصیت‌های متفاوتی می‌چرخد که در Assassin’s Creed ۲ شخصیت Ezio کاراکتر اصلی بازی است. آهنگساز این موزیک و چند قطعه‌ی دیگر برای مجموعه‌ی اساسینز، آقای یاسپر کید است. یاسپر طرفدار بزرگ Assassin’s Creed است؛ و تلاش کرد احساس Ezio هنگام فکر کردن به خیانت‌ها و تراژدی‌ها را در موسیقی خود جای کند. موسیقی بازی God of War بازی God of War یکی از محبوب‌ترین بازی‌های ساخته شده‌ی دنیای گیم است و طرفداران بسیار زیادی دارد. موزیک متن این بازی هم یکی از شاهکار‌های پروژه‌ی گاد آو وار است.

آهنگساز این مجموعه، آقای بیِر مک گری است. آقای مک گِرِی آهنگسازی سریال Walking Dead را هم انجام داده. این آهنگ با صدای خواننده‌ی فارویی Eivør Pálsdóttir و ارکسترایی با ۵۰ نوازنده استرینگ (ویولن و چلو و …)، ۱۷ نوازنده Brass (ساز‌های برنجی) و ۶ ساز چوبی بادی با همکاری یک گروه کر ۲۲ نفره‌ی ایسلندی و یک گروه ۴۸ نفره پراگی ساخته شده. بیر مک گری یک گیمر است و هنگامی که برای بازی‌های ویدیویی آهنگ می‌سازد، می‌داند که باید چه کاری انجام دهد. آهنگسازی و طراحی صدا برای بازی، یکی از بخش‌های فوق‌العاده جذاب موسیقی است و احتمالا بعضی از شما علاقه‌ی زیادی به ساخت موسیقی دارید. آموزش‌های آهنگسازی و تنظیم و طراحی صدا‌ می‌تواند کمک زیادی برای شروع این مسیر جذاب باشد. موسیقی بازی Red Dead II بازی رد دد به سرعت بین گیم پلیر‌ها معروف شد و علاقه‌مندان زیادی پیدا کرد. این مجموعه‌ی قوی، یکی از زیباترین آلبوم‌های موسیقی متن را دارد. موسیقی متن Red Dead Redemption برنده‌ی بهترین موسیقی متن بازی ۲۰۱۸ نیز اعلام شد.

موسیقی بازی این بازی شامل ۲ آلبوم است بی‌کلام و با کلام است. در مجموع ۱۱۰ نوازنده روی موسیقی متن این بازی همکاری کرد‌ه‌اند. موسیقی بازی The Elder Scrolls V: Skyrim آلبوم موسیقی Skyrim توسط آهنگساز مشهور دنیای گیم، آقای Jeremy Soule ساخته شده. اسکایریم در سبک خود یکی از تاثیرگذارین بازی‌های تاریخ است که پس از انتشار نقد‌های مثبتی دریافت کرد و توانست عنوان بازی سال ۲۰۱۱ را از آن خود کند. موسیقی این بازی همواره جز بهترین موسیقی در دنیای بازی‌هاست و تم فوق العاده آن را تقریباً همه‌ی پلیر‌ها می‌شناسند. دنیای اسکایریم یک دنیای فانتزی و پر از زیبایی با مناظر و چشم‌انداز‌های خیره‌کننده است. بی‌شک موسیقی زیبای این بازی رنگ و روی دیگری به این فضا‌ها می‌دهد و پلیر را مجذوب خود می‌کند.موسیقی بازی The Last Of Usبازی زیبای The Last Of Us بازی پرماجرا و هیجان‌انگیزی است که توسط کمپانی ناتی داگ (Naughty Dog) ساخته و در سال 2013 توسط سونی منتشر شد. این بازی زیبا برنده‌ی بهترین بازی سال نیز لقب گرفت. موسیقی متن The Last Of Us شاهکار دیگری از این مجموعه بود. آهنگساز مشهور آرژانتینی آقای گوستاوو سانتائولایا که برنده‌ی 2 جایزه اسکار موسیقی فیلم است، آلبوم The Last Of Us را ساخته. سانتائولایا قصد دارد حس بودن در فضای آخرالزمانی را به گیمر منتقل کند و این کار را بسیار خوب انجام داده. تعدادی از آهنگ‌ها وهم آور و آرام پیش می رود و یک تنش و وحشت خاصی را القاء می‌کنند و تعدادی دیگر حس ناامیدی‌ را که شخصیت بازی به واسطه بودن در آن فضا باید داشته باشد را منتقل می‌کند.

موسیقی بازی Call Of Duty Modern Warfareبی‌شک گیمری نیست که اسم بازی Call Of Duty به گوشش نخورده باشد. یکی از پرطرفدارترین و هیجانی‌ترین بازی‌های تاریخ گیم. مسلما کال آف دیوتی موفقیت زیادی با سری‌های مختلف خود کسب کرده و اگر بگوییم موسیقی متن این بازی یکی از عوامل مهم موفقیت این بازی بوده بی‌راه نگفته‌ایم. در این مجموعه لورن بالفه با یکی از آهنگسازان مشهور موسیقی متن، آقای Hans Zimmer همکاری کرده. با حضور هانس زیمر در ساخت آلبوم کال آف دیوتی، موسیقی‌های این بازی به کل متحول شد و توانست نظرات بسیاری را به سوی خود جلب کرد. در آرتیست شو درباره مراحل ساخت یک آهنگ و هنرمندانی که در تولید یک اثر موسیقی نقش دارند، به طور ساده و قدم به قدم توضیح داده شده.موسیقی بازی Dark soulsسری دارک سولز یکی از متفاوت‌ترین بازی‌های صنعت گیم از جهات مختلف است. قصه‌ها و سخنان زیادی در این بازی وجود دارد که توجه پلیر را به خود جلب می‌کند. حس فوق‌العاده‌ای که موسیقی متن این بازی به پلیر می‌دهد شگفت‌انگیز است. خالق مجموعه‌ آهنگ‌های دارک سولز، یوکا کیتامورا و موتوی ساکورابا هستند. موسیقی متنی هر کدام از ترک‌های آن به تنهایی یک شاهکار موسیقی محسوب می‌شوند. موتوی ساکورابا یک آهنگساز ژاپنی و نوازنده کیبورد است که برای ساخت موسیقی برای بازی‌ها، انیمه‌ها، سریال‌ها و بندهای راک پراگرسیو مشهور است.موسیقی بازی Witcherموسیقی متن حماسی این بازی که در فضای تخیلی مرتبط با بازی ساخته شده یکی از شاهکارهای آهنگسازی گیم است و بازی ویچر را به کل متحول کرد. این مجموعه توسط آهنگساز لهستانی آقای Marcin Przybylowicz ساخته شده که در تولید موسیقی و طراحی صدا بسیار با استعداد است. موسیقی زیبای ویچر علاوه بر حماسی، غم‌انگیز و پرماجرا بودن، توانایی برانگیختن احساسات مختلف پلیر در طول بازی را دارد و تجربه‌ی شگف‌انگیزی را برای او رقم می‌زند.

موسیقی بازی Ori and the Will of the Wispsبازی Ori and the Will of the Wisps یکی از خلاقانه‌ترین بازی‌های دو بعدی است. این بازی توسط یک گروه 20 نفره ساخته شده. آهنگساز موسیقی متن این مجموعه آقای گَرِث کُکر (Gareth Coker) است که همانند نسخه قبلی یعنی Ori and the Blind Forest توانست آهنگ‌های خوبی برای این مجموعه بسازد. پیانو لایت در مرکز موسیقی به همراه پرکاشن و سازهای استرینگ در بک گراند. صدای سازهای وود ویند (Woodwind) به همراه یک وکال دراماتیک. قطعا موسیقی این بازی یکی از مهم‌ترین عوامل جذابیت این بازی دو بعدی است.موسیقی بازی World of Warcraftیک بازی خاطره انگیز و پرطرفدار دیگر. بازی وارکرفت و دنیای شگف‌انگیز هم در لیست بهترین موسیقی‌های بازی ما جای دارد. موسیقی زیبای این مجموعه توسط آهنگساز آمریکایی آقای راسل براوِر ساخته شده. آقای راسل برور با همکاری آهنگسازان دیگری مثل Jason Hayes و Derek Duke و Glenn Stafford موسیقی بازی را ساختند. در این آهنگ‌ها کاملا حس جادویی بودن فضای بازی برای پلیر تداعی می‌شود.

منبع: ویجیاتو

انتهای پیام/