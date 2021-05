به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در دنیای دیزنی بیشتر خانواده‌ها ناقص هستند یا دستکم خیلی زود ناقص می‌شوند. اگر چه فیلم‌های دیزنی به خاطر داستان‌های دلگرم کننده خود عموماً مورد استقبال مخاطبان قرار می‌گیرند، به وضوح می‌توان دید که اغلب خانواده‌ها در این فیلم‌ها ناقص بوده و مادر به طور خاص حضور ندارد. از این رو شاید از خود پرسیده باشید چرا چنین شخصیتی مهم در خانواده، در فیلم‌های عموماً خانوادی دیزنی جایی ندارد؟

مادران نقش و تاثیر مهمی در زندگی همه ما دارند. آن‌ها در کودکی ما را تربیت و تغذیه می‌کنند، مراقبت ما هستند و ما را بزرگ می‌کنند و در دوران بزرگسالی نیز مشاور ما هستند. همین موضوع در مورد مادران در فیلم‌ها و انیمیشن‌ها نیز صدق می‌کند. اگر چه آن‌ها نقش مهمی در زندگی شخصیت‌ها دارند، مادران به نحوی در فیلم‌های دیزنی غایب هستند. بامبی، سیندرلا و بل در Beauty and the Beast یا مادر ندارند یا در ابتدا داستان مادر خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل، شخصیت‌های این انیمیشن‌ها توسط پدرهایشان بزرگ می‌شوند. اگر فکر می‌کنید این موضوع تنها تصادفی است، باید بدانید که به احتمال فراوان اینچنین نیست.

این شخصیت هاهمچنین بی دلیل دائماً دچار دردسر نشده و دلیلی برای این امر وجود دارد. پاسخ این سوالات نزد دان هان مدیر اجرایی دیزنی است. او می‌گوید که فیلم‌های دیزنی در مورد رشد و بلوغ هستند: «یکی از دلایل یک موضوع عمل گرایانه است، زیرا فیلم‌ها ۸۰ تا ۹۰ دقیقه طول دارند و فیلم‌های دیزنی در مورد بزرگ شدن هستند. این فیلم در مورد آن روز در زندگی شما هستند که مجبور می‌شوید مسئولیت قبول کنید. سیمبا از خانه فرار می‌کند، اما باید برگردد». فهرست شخصیت‌های فیلم‌های دیزنی که باید بزرگ شوند بسیار طولانی است: آن و السا در Frozen، لیلو در Lilo & Stitch، راپونزل در Tangled، آرورا در Sleeping Beauty، علاء الدین و یاسمن در Aladdin، آریل در The Little Mermaid و سفید برفی در Snow White & the Seven Dwarfs.

هان می‌افزاید: «به طور خلاصه، وقتی والدین را حذف کنید، فرآیند بزرگ شدن شخصیت‌ها بسیار سریع‌تر رخ می‌دهد. مادر بامبی کشته می‌شود و به همین خاطر او باید زود بزرگ شود. بل تنها پدرش را در کنار خود دارد، اما او نیز گم می‌شود و بل باید وارد این شرایط تازه شود. این برای خلاصه کردن داستان است». هان همچنین دلیل دیگری برای مادر نداشتن شخصیت‌های انیمیشن‌های دیزنی بر می‌شمارد. این تئوری مربوط به خالق استودیو دیزنی، والت دیزنی، است. خالق دیزنی در دهه ۱۹۴۰ خانه‌ای برای والدین خود خریده، اما در ادامه با مرگ تراژیک مادرش در یک حادثه مرتبط با گرمکن حمام مواجه می‌شود.

مدیر اجرایی دیزنی می‌گوید که به دلیل این اتفاق ناخوشایند، دیزنی تصمیم گرفت شخصیت‌های کارتون هایش را بدون مادر خلق کند. از آنجایی که شخصیت مادر به معنای امنیت و مراقبت است، اکنون شاید برایتان روشن شده باشد که چرا اغلب شخصیت‌های اصلی در کارتون‌ها و انیمیشن‌های دیزنی مادر ندارند. با نداشتن مادر در کنار خود، این شخصیت‌ها مجبور می‌شوند سریع بزرگ شوند، تصمیم بگیرند و بدین ترتیب داستان خاص خود را بنویسند. شاید به همین خاطر باشد که داستان‌های دیزنی تا به این اندازه خاص و متفاوت هستند.

