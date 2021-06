به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از ووندر لیست؛ فضا پر از رمز و راز است، مکانی که به معنای واقعی کلمه پایان ندارد. اندازه گیری جهان تقریباً غیرممکن است و انسان نیز با وجود بسیاری از اختراعات، سفینه‌های فضایی و فضاپیما‌هایی که هر روز پیشرفته‌تر می‌شوند از درک و فهم فضا و کهکشان‌ عاجز است. در طول سال و شاید چندین سال یکبار اتفاقات جالبی رخ می‌دهد که برخی از آن‌ها با چشم مسلح و برخی با چشم غیر مسلح از زمین قابل رویت هستند.

در ادامه برخی از رویداد‌های فضایی که در سال ۲۰۲۱ رخ می‌دهند و با چشم مسلح و غیرمسلح قابل دیدن هستند را می‌خوانید، برخی از رویداد‌ها برای هر سال اتفاق می‌افتد و برخی دیگر منحصر به فرد هستند:

پدیده ETA Aquariids Meteor Shower

این پدیده هر ساله از ۱۹ آوریل تا ۲۸ می‌ ظاهر می‌شود. اما در سال ۲۰۲۱، اوج آن از ۴ تا ۶ می‌خواهد بود. منشأ این اتفاق شهاب سنگ دنباله دار هالی است که هر ۷۶ سال یک بار چرخش خود را به دور خورشید کامل می‌کند و دفعه دیگر در سال ۲۰۶۱ این پدیده از زمین قابل رویت خواهد بود. بارش شهابی در جهت صورت فلکی دلو ظاهر می‌شود. Meteor Shower به نام درخشان‌ترین ستاره صورت فلکی دلو یعنی Eta Aquarii نامگذاری شده است. برای افراد در نیم‌کره شمالی صورت فلکی در آسمان جنوبی و برای مردم از جنوب خط استوا در آسمان شمالی ظاهر می‌شود. در صورتیکه آسمان صاف باشد می‌توانید تا ۵۰ شهاب در ساعت را مشاهده کنید.

ابر ماه

این پدیده بی نظیر ابر ماه صورتی است و در دو تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۲۱ و ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱ ظاهر می‌شود. نکته منحصر به فرد این است که ماه صورتی معمولاً ۷ درصد بزرگتر و حدود ۱۵ درصد روشن‌تر از ماه عادی است. ماه صورتی در واقع صورتی رنگ نیست. ما به دلیل جو زمین آن را صورتی می‌بینیم. در این پدیده ماه در حدود ۳۵۶ هزار کیلومتر به زمین نزدیک می‌شود و بزرگتر و روشن‌تر به نظر می‌رسد. ماه صورتی با نام‌های مختلفی از جمله The Egg Moon، Sprouting Grass Moon، The Fish Moon و The Paschal Moon نیز شناخته می‌شود.

خورشید گرفتگی (حلقه آتش)

خورشید گرفتگی معمولاً دو بار در سال ظاهر می‌شود، اما این خورشید گرفتگی نادر است و هر ۱۹ سال یک بار اتفاق می‌افتد. امسال خورشید گرفتگی در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱ ظاهر می‌شود. در این رویداد ماه بین زمین و خورشید قرار می‌گیرد و خورشید زمین را کاملاً می‌پوشاند و ما حلقه‌ای از آتش را در اطراف آن می‌بینیم. این پدیده بسیار فوق العاده است. خورشید گرفتگی جزئی خواهد بود و افرادی که در آمریکای شمالی زندگی می‌کنند می‌توانند آن را به راحتی و به طور کامل مشاهده کنند، اما بقیه مردم جهان تا حدی در مرحله اولیه آن را مشاهده می‌کنند. دیدن خورشید گرفتگی با چشم غیرمسلح ایمن نیست، بنابراین فقط با عینک جوش شماره ۱۳ و شماره ۱۴ می‌توان آن را مشاهده کرد تا به چشم آسیبی نرسد.

پیوند مریخ و عطارد

این اتصال زمانی رخ می‌دهد که دو سیاره یا اجرام آسمانی به یکدیگر نزدیک شده باشند و ما بتوانیم آن‌ها را به معنای واقعی کلمه در یک خط از طریق تلسکوپ از زمین ببینیم. مردم در سراسر جهان می‌توانند این پیوند را در ۱۸ آگوست ۲۰۲۱ نظاره گر باشند. این پدیده منحصر به فرد با چشم مسلح قابل رویت است.

پیوند زحل و مشتری

در ۲۲ آگوست ۲۰۲۱ زحل و مشتری به هم نزدیک می‌شوند. از آنجا که این دو از برزرگترین سیاره‌های منظومه شمسی هستند، بنابراین می‌توان این پدیده را از طریق یک تلسکوپ خوب مشاهده کرد. یک چیز منحصر به فرد این است که مردم می‌توانند در بیشتر ماه‌های سال هر دو سیاره را ببینید، اما این اتفاق از تمام نقاط جهان قابل مشاهده نخواهد بود.

بارش شهاب سنگ Draconid

در ۸ اکتبر ۲۰۲۱ بارش شگفت انگیز شهاب سنگ Draconid را با ۱۰-۱۵ شهاب در هر ساعت مشاهده خواهید کرد. در سال ۲۰۱۲ بارش نزدیک به ۱۰۰۰ شهاب در ساعت ثبت شده و این بزرگترین بارش شهابی Draconid بوده که تاکنون ثبت شده است. منشا بارش Meteor قرار است از دنباله دار Gaccobini Zinner باشد. هر شهاب سنگ حدود ۶.۶ سال طول می‌کشد تا یک دور کامل دور خورشید بچرخد.

پیوند مشتری، زحل و زهره

در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ می‌توانید پدیده Trie of planets یا پیوند مشتری، زحل و ناهید را مشاهده کنید. این پدیده رایج نیست و دانشمندان می‌گویند هر چند سال یکبار به وقوع می‌پیوندد. در این روز می‌توانید پیوند دو سیاره بزرگ و گرم‌ترین سیاره منظومه شمسی که به هم نزدیک شده اند را مشاهده کنید. همچنین می‌توانید قمر‌های مشتری و زحل را که در روز‌های معمول نمی‌توانید ببینید، کشف کنید.

خورشید گرفتگی کامل

در ۴ دسامبر ۲۰۲۱ دومین ماه گرفتگی ماه و دومین رویداد فضایی سال وجود دارد. این همان حلقه آتش نخواهد بود، اما یک خورشید گرفتگی جزئی در سراسر جهان به جز قطب جنوب است.

بارش شهابی Geminid در ۱۳ دسامبر

در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱ شاهد آخرین رویداد فضایی سال خواهیم بود. این یک باران شهابی سالانه است و در جهت فلکی جوزا ظاهر می‌شود. این بارش شهابی بی نظیر است، زیرا به دلیل عبور سیارک دنباله دار شکل می‌گیرد. منشأ آن نیز سیارک ۳۲۰۰ Phaethon است. در این پدیده در هر ساعت می‌توانید حداکثر ۱۲۰ شهاب را ببینید.

