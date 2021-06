خیز برای سرمایه گذاری نوآوری در مشهد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور عنوان کرد:

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم تاسیس خانه خلاق و نوآوری تولید محتوای دیجیتال «نیتک» در مشهد با اشاره اختصاص فضای بسیار مناسب از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای ایجاد خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال «نیتک»، گفت: تبدیل فضا‌های بلااستفاده به محلی برای کارآفرینی رویکرد مبارکی است که از سوی تمامی اجزای دولت دنبال شود.



او با اشاره به سرمایه گذاری قابل توجه بخش خصوصی در ایجاد این مرکز، افزود: حمایت از خانه‌های خلاق و مراکز نوآوری به عنوان موتور محرکه کارآفرینی در کشور در سیاست‌گذاری‌ها و همچنین تسهیل امور مورد تاکید قرار گیرد.



معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این مراسم گواهینامه خانه خلاق را به «حمیدرضا بحرینی» مدیر مرکز خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال «نیتک» اهدا کرد.



علی دلگیر مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی نیز در این مراسم، گفت: سیاست محوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه مراکز تولید محتوای دیجیتال، اختصاص زیرساخت برای استقرار این مراکز است.

بیشتربخوانید



او راه اندازی خانه خلاق و نوآوری تولید محتوای دیجیتال «نیتک» را اتفاقی بزرگ در شرق کشور دانست و افزود: با توجه به اینکه بیشترین کارآفرینی در حوزه تولید محتوا انجام می‌شود، راه اندازی این مرکز در خراسان رضوی می‌تواند در تاثیرات به‌سزایی در سرعت گرفتن چرخه کارآفرینی ایجاد کند.



همچنین سعید مقدم آریائی عضو هیئت مدیره خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک در این مراسم، با بیان این‌که ما در صدد هستیم که حلقه‌های مفقوده در خوشه‌های فناوری و نوآوری در حوزه دیجیتال شکل بگیرد، گفت: تاکنون بسیاری خواسته‌اند تا اکوسیستم تولید محتوا ایجاد کنند، ولی نمی‌دانند شکل گیری اکوسیستم، نیازمند نگاه تازه و روال تازه است.



او افزود: نوآوری هم به روال تازه نیاز دارد که در زبان بین المللی به آن New Normal می‌گویند و نیتک (New Normal of innovation in Technology) می‌کوشد تا نوآوری در فناوری را تبدیل به امری بایسته و ضروری کند.



عضو هیئت مدیره خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک ادامه داد: از آنجا که نگاه اصلی نیتک توسعه صادرات محتوای دیجیتال در عصر پساکرونا و عصر پسا تحریم است، روال تازه را با جدیت دنبال می‌کند و این مسیر را چه در لایه زیرساخت و فضای ابری با مجموعه‌هایی که در پارک فاوا مستقرند و چه در لایه محتوا با استارتاپ‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده پلتفرم که در پارک استقرار یافته‌اند، به پیش خواهد برد.



انتهای پیام//ف. ح