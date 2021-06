حضور ۷ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد دهقانی رئیس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های رتبه بندی معتبر در سطح بین المللی است که در سال ۲۰۱۳ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را در کنار رتبه بندی های بین المللی خود انجام داد. در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی سال ۲۰۲۱ از ایران تعداد ۴۷ دانشگاه حضور داشته اند که ۷ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند. این در حالی است که تعداد دانشگاه های ایران در سال گذشته ۴۰ دانشگاه بوده است.

دهقانی بیان کرد: روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاه ها است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار آموزش (۲۵)، پژوهش (۳۰)، استنادات (۳۰)، درآمد صنعتی (۷.۵) و وجهه بین المللی (۷.۵) بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاه های آسیایی پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص ها، نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاه های موجود در این رتبه بندی مجدد تنظیم می کند.

او ادامه داد: رتبه بندی آسیایی تایمز در سال ۲۰۲۱، تعداد ۵۵۱ دانشگاه را از ۳۰ کشور در بردارد. در این رتبه بندی دانشگاه های Tsinghua University و Peking Universityاز کشور چین مانند سال گذشته رتبه¬های اول و دوم را در بین دانشگاه های آسیایی به خود اختصاص داده اند و برای دومین سال متوالی دو دانشگاه از چین در صدر جدول این رتبه بندی دیده می¬شود و دوباره مانند سال گذشته دانشگاه هایNUS (National University of Singapore) سنگاپور و UHK (University of Hong Kong) از هنگ کنگ به ترتیب رتبه های دوم و سوم را دارند.

همانند سال های گذشته، کشور ژاپن با ۱۱۶ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد (سال گذشته این رکورد ۱۱۰ بوده است) و بهترین دانشگاه آن University of Tokyo با رتبه ۶ است.

رئیس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری اظهار کرد: ایران در سال ۲۰۲۱، تعداد ۴۷ دانشگاه در بین دانشگاه های برتر آسیایی داشته است که این تعداد در سال ۲۰۲۰، ۴۰ دانشگاه، در ۲۰۱۹، ۲۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۸، ۱۸ دانشگاه و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۴ دانشگاه بوده است. سهم ایران از نظر تعداد دانشگاه ها در سال ۲۰۱۳ برابر با ۳ درصد بود که در سال ۲۰۲۱ به ۸.۵ درصد رسیده است.

دهقانی افزود: دانشگاه‌ علوم پزشکی کردستان که برای اولین بار در این رتبه بندی حضور دارد با رتبه ۴۵ و دانشگاه های صنعتی شریف و صنعتی نوشیروانی بابل به ترتیب با رتبه های ۵۸ و ۵۹ دانشگاه های دوم و سوم هستند. بهترین رتبه ایران نسبت به سال گذشته ۳ مرتبه ارتقا داشته است و از ۴۸ به ۴۵ رسیده است.

رییس موسسه استنادی علوم ( ISC ) و پایش علم و فناوری گفت: تعداد دانشگاه های ایران از ۴۰ دانشگاه در رتبه بندی آسیایی ۲۰۲۰ تایمز به ۴۷ دانشگاه در سال ۲۰۲۱ رسیده است (تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی از ۴۸۹ دانشگاه به ۵۵۱ دانشگاه رسیده است). در سال ۲۰۲۰ تعداد ۵ دانشگاه در جمع ۱۰۰ برتر آسیا قرار داشته اند، در حالی که در سال ۲۰۲۱ این تعداد به ۷ دانشگاه رسیده است. بهترین رتبه ایران در سال ۲۰۲۰، رتبه ۴۸ بوده است اما این رتبه در سال ۲۰۲۱ به رتبه ۴۵ رسیده است.

او افزود: در رتبه بندی سال ۲۰۲۱، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه لرستان، علوم پزشکی کرمان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه اراک، دانشگاه رازی، دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه سیستان و بلوچستان در رتبه بندی حضور یافته اند که در سال گذشته در این رتبه بندی نبوده اند.

دهقانی گفت: بررسی ها نشان می دهد تقریباً اغلب دانشگاه ها از جمله دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی تهران، کاشان، تهران، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شیراز، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی ایران، تبریز، علوم پزشکی تبریز، شهید مدنی آذربایجان، سمنان، صنعتی شاهرود، علوم پزشکی شیراز، شاهد توانسته اند نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری نسبت به سال قبل داشته و رتبه خود را ارتقا دهند.

انتهای پیام/

با اینکه ایران به لحاظ تعداد دانشگاه نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است، اما این رشد از لحاظ جایگاه رتبه نیز به صورت محسوسی قابل مشاهده است. جدول زیر ارتقا رتبه دانشگاه ها را نشان می دهد

رییس موسسه استنادی علوم ( ISC ) و پایش علم و فناوری گفت: از ۲۷ کشور اسلامی در قاره آسیا، دانشگاه های ۱۶ کشور در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۱ حضور دارند. از لحاظ تعداد دانشگاه، کشور ایران با ۴۷ دانشگاه رتبه اول و ترکیه و پاکستان به ترتیب با ۴۳ و۱۶ دانشگاه رتبه دوم و سوم را دارند. به لحاظ بهترین رتبه، به ترتیب کشورهای عربستان، قطر، امارات متحده رتبه های اول تا سوم را دارند. جدول زیر تعداد حضور و بهترین رتبه دانشگاه های کشورهای اسلامی در آسیا را در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۱ نشان می دهد.

انتهای پیام/