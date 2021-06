بازیگران مشهوری که نقش های موفق هالیوود را از دست دادند

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،بازیگر‌ها همیشه در مورد نقش‌هایی که به آن‌ها پیشنهاد می‌شود هم نظر نیستند. این امر دلایل مختلفی هم دارد: بعضی بازیگر‌ها می‌ترسند فیلم برای مخاطب خسته کننده باشد، بعضی هایشان به کارگردان‌های جوان اعتماد نمی‌کنند و بعضی هم صرفاً خودشان را مناسب آن نقش نمی‌دانند.

در ادامه از بازیگر‌های هالیوودی‌ای خواهیم گفت که با دلایل خودشان از قبول بازی در فیلم‌هایی خودداری کردند که به موفقیت عظیمی در دنیای سینما دست یافتند.

«هانیبال لکتر» در «سکوت بره ها» (The Silence of the Lambs): شان کانری – آنتونی هاپکینز

جانان دمی، کارگردان کار دوست داشت نقش «لکتر» را شان کانری بازی کند، اما او این نقش را رد کرد. این نقش بعداً به آنتونی هاپکینز پیشنهاد داده شد. هاپکینز ابتدا فکر کرد از او خواسته اند در یک فیلم کودکانه بازی کند. اما وقتی ۱۰ صفحه‌ی اول فیلمنامه را خواند، بلافاصله پیشنهاد کارگردان را پذیرفت. بعداً معلوم شد شم هاپکینز درست کار کرده بود – او برای این نقش نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد و اولین اسکارش را دریافت کرد.

«کلاریس استارلینگ» در «سکوت بره ها»: مگ رایان – جودی فاستر

مگ رایان هم فرصت دریافت یک جایزه اسکار را با رد پیشنهاد بازی در نقش «کلاریس استارلینگ» از دست داد. این بازیگر از داستان تیره و تار و خشن فیلم خوشش نیامد. این نقش در نهایت به جودی فاستر رسید که رمانی که این فیلم قرار بود از روی آن ساخته شود را قبلاً خوانده بود و به شدت دلش می‌خواست نقش «کلاریس» را روی خودش امتحان کند.

«ژاکلین کندی» در «جکی» (Jackie): ریچل وایس – ناتالی پورتمن

پروسه‌ی ساخت این فیلم که درباره‌ی همسر جان اف. کندی، رئیس جمهور سابق آمریکا، بود مدت زیادی به طول انجامید. در ابتدا قرار بود این پروژه به صورت مشترک توسط دارن آرونوفسکی، کارگردان مشهور و نامزدش، ریچل وایس، ساخته شود. اما نامزدی این زوج به هم خورد و به همین دلیل وایس از پروژه کنار کشید. دو سال بعد استودیوی فیلمسازی‌ای که مسئولیت ساخت این فیلم را برعهده گرفته بود، با ناتالی پورتمن برای بازی در نقش «ژاکلین کندی» وارد مذاکره شد.

«اندی دافرنس» در «رستگاری در شاوشنک» (The Shawshank Redemption): تام کروز – تیم رابینز

حالا سخت می‌شود کس دیگری جز تیم رابینز را در نقش «اندی دافرنس» بی گناه و سرزنده تصور کرد. اما این نقش به بازیگران مشهور زیادی از جمله تام کروز پیشنهاد شد. با این حال، این بازیگر ژانر اکشن تمایلی به کار با یک کارگردان تازه کار و کمتر شناخته شده نداشت، به همین دلیل این پیشنهاد را رد کرد.

«گامورا» در فیلم «نگهبانان کهکشان» (Guardians of the Galaxy) و «انتقام جویان» (Avengers): آماندا سیفرید – زوئی سالدانیا

آماندا سیفرید دوست نداشت در اولین فیلم مارول که از قضا به موفقیت عظیمی هم دست پیدا کرد، بازی کند. او صادقانه اعتراف کرد که متوجه نمی‌شود چه چیز فیلمی درباره‌ی یک درخت و راکون سخنگو ممکن است جالب باشد. علاوه بر این، سیفرید می‌ترسید هالیوود شکست او را نبخشد و بنابراین تصمیم گرفت ریسک نکند. این نقش در نهایت به زوئی سالدانیا رسید که هیچ ترسی نداشت و با این نقش، یک شبه ره صد ساله را طی کرد.

