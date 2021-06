به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، برخی از بهترین فیلم‌های هالیوود از اتفاقات واقعی و داستان‌های شخصی افراد الهام گرفته شده اند که می‌تواند داستانی تراژیک، روایتی از یک موفقیت، یا سختی‌هایی باشد که یک فرد متحمل شده است. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ مورد از بهترین فیلم‌هایی که بر اساس اتفاقات واقعی ساخته شده و لحظات، خاطرات و شخصیت‌هایی را ابدی ساخته اند آشنا کنیم.

۱- Escape From Alcatraz

فیلم Escape From Alcatraz که در سال ۱۹۷۹ ساخته شد، فیلمی بر اساس جزیره‌ای در خلیج سان فرانسیسکو است که امن‌ترین و مخوف‌ترین زندان جهان در آن زمان را در خود جای داده بود. فرار از این زندان که در واقع خود جزیره بود، غیرممکن به نظر می‌رسید تا اینکه سه زندانی نترس در سال ۱۹۶۲ تلاشی موفقیت آمیز برای فرار از آن را عملی کردند. نقش این سه شخصیت را در فیلم، کلینت ایستوود، فرد وارد و جک تیبو بازی می‌کنند. موفقیت تلاش متهورانه این سه زندانی مورد اختلاف است و مشخص نیست آن‌ها زنده توانسته باشند آلکاتراز را ترک کرده باشند، اما روایت هیجان انگیز این تلاش لحظات جذابی را برای شما رقم خواهد زد.

۲- Apocalypse Now

فیلم Apocalypse Now ساخته فرانسیس فورد کوپولا در سال ۱۹۷۹، اقتباسی نصفه نیمه از رمان Heart of Darkness نوشته جوزف کنراد در سال ۱۸۹۹ است که خود بر اساس اتفاقاتی که برای نویسنده رخ داده نوشته شده است. در این روایت متفاوت که داستان آن در دوران جنگ ویتنام رخ می‌دهد، سروان ویلیارد با بازی مارتین شین به یک ماموریت خطرناک در کامبوج فرستاده می‌شود تا یک سرهنگ خائن (مارلون براندو) را به قتل برساند، کسی که جایگاه خداوند را در میان یک قبیله بومی بدست آورده و بر اساس گفته‌ها دیوانه شده است.

۳- The Imitation Game

فیلم بسیار جذاب The Imitation Game با بازی بندیکت کامبربچ در نقش اصلی، داستان آلن تورینگ دانشمند برجسته علوم کامپیوتر را روایت می‌کند که تلاش دارد کد انیگما را بشکند، کدی که نازی‌ها برای امنیت پیام‌های رادیویی خود در طول جنگ جهانی دوم خلق کرده بودند. تورینگ یک نابغه بود، اما کار کردن با وی بسیار دشوار بوده و دیدگاهی تحقیر آمیز نسبت به همکارانش داشت. با این وجود وی برای موفق شدن در این ماموریت باید بر مشکلات ریاضی و اجتماعی پیروز می‌شد.

۴- Into the Wild

فیلم Into the Wild بر اساس داستانی واقعی در مورد سفر عرفانی یک مرد در طبیعت وحشی است و مشکلاتی که برخی افراد با زندگی ماتریالیستی دارند را به تصویر می‌کشد. شخصیت اصلی فیلم می‌خواهد آزاد و مستقل باشد و از هنجار‌های جامعه فرار کند و بدین ترتیب به دنبال آرامش است تا در نهایت برتری مادر طبیعت را به چشم می‌بیند. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه اموری، کریستوفر مک کندلس که دانشجوی و ورزشکاری ممتاز بود، دارایی هایش را رها کرده، تمام ۲۴،۰۰۰ دلار اندوخته اش را به خیریه بخشیده و در نهایت با سوار شدن به ماشین‌های عبوری خود را به آلاسکا رساند تا رویایش را به حقیقت بدل کند.

۵- Lawrence of Arabia

این فیلم ساخته شده در سال ۱۹۶۲، داستان واقعی تجربیات یک دیپلمات ولزی و یک افسر نظامی به نام توماس ادوارد لارنس در شبه جزیره عربستان در دوران جنگ جهانی اول را روایت می‌کند. فیلم Lawrence of Arabia در واقع مشکلات احساسی لارنس با خشونتی که در ذات جنگ وجود دارد، با هویت شخصی خود و تعلق خاطر او به بریتانیا و دوستان جدیدش در میان قبایل بیابان نشین عربستان را به تصویر می‌کشد. این فیلم یکی از بهترین شاهکار‌های حماسی تاریخ سینماست.

۶- Midnight Express

فیلم Midnight Express داستان واقعی بیلی هیز را روایت می‌کند، یکه دانشجوی آمریکایی که هنگام خروج از ترکیه به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شده و به زندان انداخته می‌شود. عنوان فیلم از یک عبارت محاوره‌ای گرفته شده که به فرار از زندان اشاره دارد، کاری که بیلی بار‌ها تلاش می‌کند آن را انجام دهد، اما هر بار دستگیر شده و توسط نگهبانان زندان تا سر حد مرگ کتک می‌خورد. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های فیلم موسیقی متن آن است که در اسکار ۱۹۷۹ برنده جایزه بهترین موسیقی اورجینال شد.

۷- Spartacus

«ترجیح می‌دهم اینجا باشم، مردی آزاد در میان برادرانم، مواجه شده با راه پیمایی اجباری طولانی و مبارزه‌ای دشوار، تا اینکه ثروتمندترین شهروند رم باشم: چاق شده از غذایی که برایش کار نکرده و در محاصره برده ها». این تنها یکی از دیالوگ‌های نمادین و ماندگار فیلمی است که مشهورترین انقلاب بردگان در تاریخ را به تصویر می‌کشد. فیلم Spartacus به کارگردانی استنلی کوبریک از نگاه بسیاری از کارشناساسان سینما، بهترین فیلمی است که در مورد امپراطوری روم ساخته شده است.

۸- Schindler’s List

فیلم Schindler’s List داستان اسکار شیندلر (با بازی هنرمندانه لیام نیسون) را روایت می‌کند، یک فعال اقتصادی نازی که به یکباره تغییر عقیده داده و در نهایت موفق می‌شود بیش از هزار یهودی را از هولوکاست نجات دهد. این فیلم توسط استیون اسپیلبرگ ساخته شده و رالف فاینس در آن نقش شخصیت ایمون گوت را بازی می‌کند، کسی که نقش مهمی در کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم داشت. این فیلم با نقد‌های بسیار مثبتی مواجه شده و در مراسم اسکار نیز برنده جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم سال نیز شد.

۹- The Pianist

فیلم The Pianist به کارگردانی رومن پولانسکی و بازی آدرین برودی، فیلمی در مورد یک موزیسین لهستانی-یهودی به نام ولادیسلاو اشپیلمن است که در دوران اشغال لهستان توسط نازی‌ها در طول جنگ جهانی دوم، در منطقه یهودی نشین تشکیل شده برای یهودیان در شهر ورشو، برای زنده ماندن تلاش می‌کند. این فیلم تکان دهنده برنده سه جایزه اسکار، جایزه نخل طلایی فستیوال کن و بسیاری جوایز دیگر شد.

۱۰- ۱۲ Years a Slave

این درام بیوگرافیک در مورد زندگی سالومون نورثاپ است، سیاهپوستی آزاد اهل نیویورک که در سال ۱۸۴۱ ربوده شده و به بردگی فروخته می‌شود. فیلم ۱۲ Years a Slave برنده جایزه بهترین فیلم اسکار شد و به شدت مورد تحسین منتقدان و سینمارو‌ها قرار گرفت. علاوه بر کارگردانی هوشمندانه و بی نقص استیو مک کویین، این فیلم بسیار تکان دهنده و واقع گرایانه ساخته شده است.

از دیگر فیلم‌های برتر تاریخ سینما که بر اساس داستان‌های واقعی ساخته شده اند می‌توان به فیلم‌های Erin Brockovich، American Sniper، A Beautiful Mind و Catch Me If You Can اشاره کرد.

منبع: روزیاتو

