شرکت Verizon اولین شبکه خصوصی 5G را ارائه کرد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از فون آرناک؛ شرکت Verizon در تلاش است تا آنجا که ممکن است مشتریانی را که به دنبال خدمات ۵G هستند جلب کند و آخرین اعلامیه این شرکت نشان می‌دهد که سایت Big Red هنوز نگفته‌هایی در این مورد برای کاربران دارد. همانطور که عنوان می‌گوید، شرکت Verizon به تازگی شبکه خصوصی ۵G خود را در ایالات متحده راه اندازی کرده است که این سرویس برای مشتریان بخش خصوصی و دولتی طراحی شده است.

این شبکه در سایت ۵G لقب گرفته است، هدف این شبکه این است که قابلیت‌های ۵G Ultra Wideband شرکت مخابراتی را به امکانات داخلی یا خارجی با سرعت و ظرفیت بالا و اتصالی با تأخیر کم به کاربران برساند. شبکه خصوصی ۵G Verizon سلول‌های کوچک ۵G Ultra Wideband حامل را با هسته بسته LTE و رادیو‌های On Site LTE ترکیب می‌کند. مشتریان On Site LTE می‌توانند خیلی راحت به On Site ۵G ارتقا پیدا کنند.

شرکت Verizon Business به عنوان یک جایگزین برای شبکه خصوصی غیر مستقل On Site ۵G، اینترنت ۵G Business را به شما ارائه می‌دهد، یک سرویس اتصال بی سیم ثابت که از شبکه عمومی ۵G Ultra Wideband مخابراتی برای همه نوع کسب و کار بهره می‌برد. در حال حاضر، اینترنت کسب و کار ۵G در بخش‌هایی از ۲۴ شهر ایالات متحده در دسترس است، که تعداد بیشتری از آن‌ها به صورت نورد اعلام می‌شود.

