نوآوری جدید اپل در تبلیغات خود +فیلم

هر از چندگاهی گمانه زنی‌هایی درباره اینکه شرکت‌های اپل و دیزنی با هم ادغام شوند، زده می‌شود. اما اپل به طور سنتی از معاملات بزرگ طفره می‌رود و ترجیح می‌دهد خرید‌های کوچک‌تر و کم هزینه‌تر از شرکت‌هایی با محصولات خاص را انجام دهد. البته موارد استثنایی از جمله خرید ۳ میلیارد دلاری Beats Audio و ۱ میلیارد دلاری که برای خرید بیشتر تراشه‌های مودم گوشی‌های هوشمند اینتل هزینه شده است.

به لطف خرید پیکسار توسط دیزنی، مدتی اعتماد استیو جابز بزرگترین سهامدار دیزنی بود و گرچه دیزنی مکانی سودآور برای سرمایه گذاری اپل بوده است، اپل بدیهی است که به دیزنی به عنوان یک شریک استراتژیک فکر نکرده باشد.

آنچه این موضوع را مطرح می‌کند جدیدترین تبلیغ تلویزیونی ۶۰ اپل برای iPad Pro (۲۰۲۱) است. اگر به یاد بیاورید، پری دریایی کوچک دیزنی در مورد آرزوی آریل که برای انسان شدن بود، تا مجبور نشود در زیر آب زندگی کند. تبلیغات اپل نشان می‌دهد که کاربران کامپیوتر با آهنگ Little Mermaid "Part of Your World" همگام سازی می‌شوند، زیرا آن‌ها در داخل دفاتر و ساختمان‌ها گیر کرده اند و با حسادت تماشای کاربران iPad را از آزادی استفاده از تبلت خود تماشا می‌کنند.

این ویدئو دختری را نشان می‌دهد که کابل‌های PC خود را در صندلی داخل آپارتمان خود پیچیده است، دختر دیگری بیرون پارک است و محتوای ویدیویی را با iPad خود با تمام فضای جهان تماشا می‌کند. یکی دیگر از کاربران رایانه‌های شخصی در حالی که می‌بیند یک کاربر آیپد پرو با صفحه کلید مجیک مشغول کار در محل کار است بدون نگرانی در مورد محل تأمین برق، در حال قدم زدن در کافی شاپ مجاور خود است و به دنبال خروجی برای اتصال است.

حالا شرکت اپل از کاربران خود خواسته است که برچسب "رایانه بعدی شما رایانه نیست." را بزنند تا آخر هفته ویرایش این برچسب را توسط تراشه قدرتمند M1 اپل که با استفاده از گره فرآیند 5 نانومتری و حمل 16 میلیارد ترانزیستور عظیم تولید شده است را تماشا کنند.

در ادامه این ویدئو منتشر شده توسط شرکت اپل را مشاهده می‌کنید:

