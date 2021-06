دعوت از فعالان صنعت IT برای حضور در انتخابات/ آمادگی پلیس زنجان برای تأمین امنیت انتخابات

بسته انتخابات شوراها؛

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان، سردار جهانبخش فرمانده انتظامی استان زنجان از آمادگی کامل پلیس زنجان برای تأمین امنیت انتخابات پیش رو خبر داد و گفت: نیروی انتظامی از مدت‌ها قبل با برنامه‌ریزی هدفمند و تعامل با نیرو‌های مسلح و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان زنجان، استفاده مناسب از ظرفیت‌های مختلف را برای تأمین امنیت انتخابات در دستور کار قرار داده است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان زنجان با انتشار بیانیه‌ای از فعالان صنعت IT برای حضور گسترده در انتخابات دعوت به عمل آورد.



در بیانیه سازمان نظام صنفی رایان‌های استان زنجان که به مناسبت ۲۸خرداد «روز تجلی اراده ملی» اطلاعیه صادر شده آمده است: با توجه به شرایط خطیر و حساس کشور و در تبعیت از منویات رهبر انقلاب و همه دلسوزان ایران عزیز، از همه فعالان صنعت IT که در همه این سال‌ها جور کم‌کاری برخی مدیران را در پبشبرد اهداف نظام کشیده‌اند و مردانه به پای آرمان‌های نظام اسلامی ایستادند و آحاد ملت سرافراز و هوشیار ایران می‌خواهیم مشارکت هوشمندانه و گسترده‌ای در این انتخابات داشته باشند.



در ادامه این بیانیه آمده است: از همه فعالان صنعت IT می‌خواهیم که با انتخاب آگاهانه خود، زمینه تشکیل یک دولت مقتدر و کشوری آباد و توسعه یافته را فراهم کنند و همواره بر این باوریم ما می‌توانیم با توسعه فناوری و اقتصاد دیجیتال ایرانی قوی‌تر داشته باشیم.



یقینا ملت بزرگ ایران اسلامی با تاسی به وصایای جاودان و ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) و در پرتو تبعیت و پیروی از رهنمود‌های حکیمانه و دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهند توانست بر بسیاری از فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان از جمله دعوت آن‌ها به عدم حضور در انتخابات با بهانه‌های واهی در شرایط خطیر کنونی فائق آمده و سیلی دیگری بر چهره بدخواهان ایران اسلامی بزنند.

انتهای پیام/م