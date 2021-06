معرفی بازی های جدید شرکت نینتندو

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از انگجت؛ در ساعات ابتدایی امروز، شرکت ژاپنی نینتندو یکی از آخرین بازی سازانی بود که کنفرانس خود را در رویداد مجازی E3 2021 برگزار کرد و از نظر کارشناسان و گیمر‌ها قابل قبول و خوب بود. این شرکت پس از مدتی که طرفداران خود را منتظر گذاشته بود بالاخره نسخه توسعه یافته بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity را معرفی کرد.

معرفی بازی‌های جدید

در این کنفرانس نمایش کوتاهی از دنباله فیلم Breath of the Wild پخش شد که بسیار با شکوه بود. نینتندو دنیای توسعه یافته این بازی را که شامل آسمان‌های بالای Hyrule بود را نیز به نمایش گذاشت و گفت امیدوار است که این عنوان را در سال ۲۰۲۲ منتشر کند. با این وجود Legend of Zelda تنها نکته برجسته در این کنفرانس نبود.

شرکت نینتندو همچنین بازی Advance Wars، عنوان جدید WarioWare و نسخه راه اندازی مجدد Metroid Dread را به نمایش گذاشت. همچنین این شرکت نسخه Guardians of the Galaxy، جنگنده بعدی Super Smash Bros. Ultimate و گسترش بازی Shin Megami Tensei V. را در کنفرانس مجازی دیشب تایید کرد. در کل، کنفرانس دیشب نینتندو یک ارائه ۴۵ دقیقه‌ای سریع بود که باعث می‌شد این شرکت بازی‌های بسیاری را در همین مدت کوتاه ارائه دهد.

گفتنی است، طیف گسترده‌ای از بازی‌های جدید که به سیستم نینتندو سوئیچ وارد می‌شوند، در رویداد صبح امروز معرفی شدند که امسال راه اندازی می‌شود.

