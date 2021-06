به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همانطور که میدانید، آب برای سلامتی و زیبایی پوست بسیار مهم است و جلوی کدر شدن و پیری پوست را می‌گیرد. پوست می‌تواند ظاهر مرطوبی داشته باشد اما از درون دچار کم آبی شود. در چنین مواقعی باید آبرسانی به پوست را جدی بگیرید؛ زیرا کم آبی نه تنها منجر به خستگی پوست و چروک می‌شود، بلکه خشکی ظاهری پوست را نیز به دنبال دارد. برای این منظور باید به دنبال بهترین آبرسانهای پوست صورت باشیم تا علاوه بر تامین آب مورد نیاز پوست، شفافیت و جوانی را نیز به پوست بازگردانند. در ادامه این مطلب از موتن رو قصد داریم بهترین محصولات آبرسان پوست صورت را معرفی کنیم. با ما همراه باشید.

تفاوت بین آبرسان و مرطوب کننده

مرطوب کننده‌ها (Moisturizers) محصولاتی بر پایه روغن از جمله روغن‌های پالایشگاهی (مثل وازلین)، روغن‌های معدنی (مثل روغن بچه) و امولینت‌هایی مانند روغن‌های گیاهی هستند که لایه مسدود کننده‌ای روی سطح پوست تشکیل می‌دهند و مانع از خروج رطوبت و آب پوست می‌شوند. مرطوب کننده‌ها پوست را لطیف‌تر می‌کنند و باعث می‌شوند دیرتر خشک شود.

آب رسان‌ها (Hydrators) موادی هستند که رطوبت را به خود جذب می‌کنند و خاصیت نم نگهدارنده دارند. گلیسیرین و هیالورونیک اسید جزو موادی هستند که آب را از هوا و پوست جذب می‌کنند و بر روی پوست نگاه می‌دارند و نمی‌گذارند از آن خارج شود.

بهترین محصولات آبرسان پوست

محصولات آبرسان یکی از ضروری‌ترین مواردی هستند که باید در کیف هر فردی وجود داشته باشند و برای قسمت‌های مختلف پوست از جمله صورت، دست و بدن مورد استفاده قرار بگیرند. کودکان بیشتر از بزرگسالان در معرض خشکی پوست قرار دارند؛ بنابراین برای آبرسانی پوست، حتما از یکی از محصولات زیر استفاده کنید:

1-ماست بدن آبرسان دیپ سنس مناسب انواع پوست

یکی از بهترین آبرسانهای پوست صورت، ماست بدن آبرسان دیپ سنس است که چیزی بین ژل و کرم بوده و بدون اینکه سنگینی و چسبندگی روی پوست بر جا بگذارد، خیلی سریع و عمیق جذب می‌شود. از مهم‌ترین ترکیبات این محصول می‌توان به گلاب و عصاره رز فرانسوی اشاره کرد که منجر به شفاف و درخشان شدن و همچنین تقویت پوست می‌شوند. از طرف دیگر، هیالورونیک اسید موجود در این محصول، نقش مهمی در حفظ رطوبت پوست دارد و جلوی بروز علائم پیری از جمله کاهش خاصیت الاستیسیته و ایجاد چین و چروک‌ها را می‌گیرد.

2- ماسک ورقه‌ای آبرسان سینت ایوز حاوی عصاره چای سبز

ماسک ورقه‌ای سینت ایوز محصولی فوق العاده برای پوست‌های دهیدراته و خشک محسوب می‌شود و علاوه بر آبرسانی پوست به صورت عمیق، رطوبت مورد نیاز پوست را نیز در طول روز تامین می‌کند.

3- پک لکسیون حاوی ماسک آبرسان و شاداب کننده پوست و قلم ترمیم کننده کوتیکول ناخن

افراد دارای پوست خشک با خرید ماسک آبرسان لکسیون می‌توانند مشکل خود را در کمترین زمان ممکن حل کنند. این ماسک با ترکیبات طبیعی و گیاهی خود، پوست را در مدت زمان کوتاه نرم و شاداب می‌کند. علاوه بر این، احیا کننده پوست بوده و سلول‌های مرده پوست صورت را از بین می‌برد. از طرف دیگر، قلم کوتیکول موجود در این پک با دارا بودن روغن آووکادو و بادام، سلول‌های مرده روی ناخن را از بین می‌برد و از کوتیکول آسیب دیده محافظت می‌کند. مهم‌ترین وظیفه قلم کوتیکول، آبرسانی ناخن‌ها و جلوگیری از خشک و شکننده شدن آن‌هاست.

4- کرم بمب آبرسان صورت کامان حاوی ویتامین C

این کرم با دارا بودن فرمولاسیون بی‌نظیری از مواد مغذی و تغذیه کننده پوست، منجر به آبرسانی و افزایش سلامت پوست می‌شود. از مهم‌ترین ترکیبات موجود در این محصول می‌توان به هیالورونیک اسید، عصاره میوه‌های آنتی اکسیدان و ویتامین C اشاره کرد که همگی منجر به تقویت و ترمیم بافت‌های پوستی می‌شوند. کرم بمب آبرسان صورت کامان حاوی ویتامین C به طور عمقی پوست را رطوبت رسانی می‌کند و هیچگونه ماسیدگی و چربی اضافه‌ای روی پوست بر جای نمی‌گذارد. علاوه بر این، ویتامین C موجود در این محصول، به روشن شدن پوست کمک می‌کند.

5- کرم آبرسان ببک با رایحه میکس بری

این محصول مناسب برای انواع پوست بوده و برای هر فصلی قابل استفاده است. علاوه بر این به دلیل نداشتن الکل، هنگام برخورد با سطح پوست منجر به خشکی آن نمی‌شود. هیالورونیک اسید موجود در کرم آبرسان ببک با رایحه میکس بری، با دارا بودن خاصیت آبرسانی قوی، تمامی خواسته‌های شما را از یک آبرسان برآورده می‌کند.

