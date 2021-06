به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، هر چند وقت یک بار به کفش‌های کسی نگاه می‌کنید؟ بسیاری از ما به کفش‌های دیگران توجهی نداریم؛ اما وقتی در یک فیلم نمای نزدیکی از کفش‌های لوفر (راحتی)، چکمه‌های پلاستیکی، اسلیپر یا کفش‌های پاشنه کوبایی نشان داده می‌شود، باید دلیل خوبی برای آن باشد.

در اینجا چند نمونه از مواردی که کارگردان از کفش برای ارائه نمادی در فیلم استفاده کرده است، آورده شده است.

کفش‌هایی که نماد رفتن هستند

فیلم سینمایی تب شنبه شب (Saturday Night Fever)

هیچ چیزی به اندازه یک کفش عالی باعث جذابیت شخصیت سینمایی نمی‌شود. سکانس آغازین فیلم تب شنبه شب (۱۹۷۷) را به یاد آورید؛ جان تراولتا در حالی که در خیابان قدم می‌زند، قوطی رنگی در دست دارد. او در مقابل یک مغازه کفش توقف می‌کند تا کفش‌های خود را با کفش‌های ویترین مقایسه کند. او در صنعت مد و فشن پیشگام است و قصد دارد ما را با خود همراه کند. ما بلافاصله او را می‌شناسیم و فکر می کنیم او دقیقاً مانند ماست و این بهترین آغاز برای یک فیلم است.

Take Up Close and Personal (۱۹۹۶)

داشتن کفش‌های خاص و ویژه می‌تواند اعتماد به نفس شما را تشدید کند. همچنین پس از مردن یک نماد مفید برای شناسایی هویت فرد است. در فیلم Take Up Close and Personal (۱۹۹۶)، روزنامه نگار Warren Justice (رابرت ردفورد) یک مجموعه چکمه خاص با بند‌های قرمز مشخص برای انجام وظایف خطرناک دارد. او با چکمه‌های خاص خود، این امکان را برای همسرش Tally Atwater (میشل فایفر) فراهم می‌کند تا بتواند جنازه او را از طریق تصاویر ماهواره‌ای تشخیص دهد. او شخص فعال و زرنگی بود، اما اکنون فقط یک جفت بند قرمز در غبار است.

فیلم آن طور که ما بودیم (The Way We Were)

رابرت ردفورد، در فیلم آن طور که ما بودیم (1973) نیز نقش آفرینی کرده است. در این فیلم هابل (ردفورد) و کیتی (باربرا استرایسند) راه‌های جداگانه خود را می‌روند. کیتی به زیبایی و استعداد طبیعی هابل غبطه می‌خورد و هابل، ادراک سیاسی او را تحسین کرده و امید به موفقیت او دارد. آن‌ها در یک رستوران لحظات آرامی را با هم سپری می‌کنند. هابل متوجه بازشدن بند کفش کیتی شده و آن را برای او گره زد. سپس می‌گوید: "برو کیتی ". هابل از کیتی می‌خواهد که بیرون برود و در دنیا برتری داشته باشد.

فیلم مرد آهنی ( Iron Man )

نمونه‌های بسیار مختلفی از شخصیت‌های مرد با کفش‌های جالب وجود دارد. هر زمان که تونی استارک آماده می‌شود تا مرد آهنی شود (۲۰۰۸)، می‌بینیم که پا‌های او در چکمه اش قرار دارد.

فیلم مردان مرموز (Mystery Men)

اولین سکانس از مردان مرموز (۱۹۹۹) نمایی از کفش‌ها در حین حرکت در میان غذاخوری‌ برای ملاقات با ابرقهرمانان دیگر را نشان می دهد.

کفش هایی که نماد شخصیت می شوند

فیلم کفش‌های قرمز (The Red Shoes)

هیچ فیلمی به زیبایی فیلم پاول و پرسبرگر با عنوان کفش‌های قرمز (The Red Shoes) (۱۹۴۸) نیست. ویکتوریا پیج (مویرا شِرر) می‌داند وقتی به او نقش اصلی در باله داده شده موفق شده است؛ اما کفش‌هایی که در ابتدا نماد شادی و موفقیت هستند، باری می‌شوند که او هرگز نمی‌تواند از آن فرار کند.

فیلم جادوگر اوز (The Wizard Of Oz)

در فیلم جادوگر اوز (۱۹۳۹) اسلیپر‌هایی یاقوتی وجود دارد و شخصیت دوروتی این کفش‌ها را با جادو از پا‌های جادوگر شرور در می‌آورد. وقتی او کفش‌ها را می‌پوشد، آماده است تا به یک فرد نیرومند تبدیل شود و قدرت جادوگر اوز را بر هم بزند. مطالعات نشانه شناختی بزرگی در مورد اهمیت اسلیپر‌های یاقوتی در فرهنگ عامه وجود دارد که امروزه همچنان ما را مجذوب خود می‌کند.

منبع: denofgeek

