به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اندروید اتوریتی، به طور قطع می‌توان با بازی‌های مختلف یک تجربه عالی برای سپری کردن اوقات فراغت داشت و داشتن سرگرمی با انجام بازی موبایلی امروزه به یک عادت تبدیل شده است. به همین دلیل در این گزارش برترین بازی‌های رایگان اندروید معرفی شده اند.

آنچه در این گزارش داریم بهترین بازی‌های رایگان اندروید است برای اینکه بتوانید آن‌ها را راحت و بدون انجام خرید‌های درون برنامه‌ای بازی کنید. این فهرست تشکیل شده از بهترین‌ها است.

بهترین بازی های رایگان اندروید

Alto’s Odyssey

Asphalt 9: Legends

Brawl Stars

Call of Duty: Mobile

Critical Ops

EA Sports games

Final Fantasy Brave Exvius

Genchin Impact

Legends of Runeterra

Nintendo games

بازی Alto’s Odyssey

بازی Alto’s Odyssey یک انتخاب خوب برای یک بازی رایگان اندروید است. از ویژگی‌های آن مکانیک ساده، گرافیک زیبا و سبک آرامش بخش آن است. بازیکنان در این بازی باید با پرش‌های کوتاه از برخورد با موانع جلوگیری کنند.

همچنین مواردی برای جمع آوری وجود دارد که می‌توان با آن‌ها برای گزینه‌های مختلف سفارشی سازی، معامله کرد. بازی بسیار متکی به گرافیک مناسب و کاغذ دیواری است. آن‌ها ساده، اما موثر هستند و رنگ‌های تیره و شیب دار فضای خوبی را برای بازی ایجاد می‌کنند. بارگیری و بازی با برخی تبلیغات محدود، کاملا رایگان است. خرید‌های درون برنامه‌ای وجود دارد، اما همه آن‌ها برای موارد سفارشی سازی است، بنابراین کاملاً اختیاری است و بر روی بازی تأثیر نمی‌گذارد. این بازی مناسب کودکان و سرگرم کننده است.

بازی آسفالت ۹: افسانه‌ها

بازی Asphalt یکی از محبوب‌ترین بازی‌های اتومبیلرانی مسابقه‌ای است. Asphalt ۸: Airborne و Asphalt Xtreme بزرگترین سری‌های این بازی بودند. با این حال، Asphalt ۹: Legends در جولای ۲۰۱۸ منتشر شد. این جدیدترین بازی این مجموعه است که شامل ۵۰ اتومبیل، یک سری چالش‌ها و یک سری مطالب برای بازی است.

این بازی مسابقه‌ای شامل چند نفره آنلاین، تک نفره و موارد دیگر است و از مکانیزم خودکار استفاده می‌کند بنابراین نمی‌توانید شتاب خود را کنترل کنید، البته این باعث عصبانیت برخی از بازیکنان شده است. گرافیک بازی خوب است و عناصر اجتماعی نیز دارد. این یک بازی freemium است. در این گزارش چند بازی مسابقه‌ای عالی دیگر برای گوشی‌های هوشمند اندرویدی معرفی خواهد شد.

بازی Brawl Stars

بازی Brawl Stars آخرین بازی محبوب Supercell است. این یک نزاع و جدال با عناصر چند نفره آنلاین و همچنین برخی از عناصر MOBA است. بازیکنان در یک بازی به همراه چند نفر از هم تیمی ها، با حریفان درگیر می‌شوند و سعی می‌کنند برنده شوند. چند حالت بازی وجود دارد، از جمله یک حالت نزاع مستقیم، یک حالت که شما بلور‌ها را جمع می‌کنید، یک حالت Heist که در آن گنج حریف را می‌دزدید، و یک حالت Bounty که در آن می‌توانید مخالفان خاص خود را شکست دهید. شرکت Supercell همچنین Clash Royale و Clash of Clans را ساخته است که می‌توانستند در این فهرست حضور داشته باشند.

بیشتر بخوانید

بازی Call of Duty: Mobile

بازی Call of Duty: Mobile یکی از جدیدترین بازی‌ها است. ما معمولاً کمی منتظر می‌مانیم تا ببینیم یک بازی چگونه است، اما این بازی بسیار محبوب و بسیار خوب است. این بازی شامل FPS PvP آنلاین کلاسیک مانند همه کال آو دیوتی‌ها است. با این حال، این شامل یک حالت جنگ رویال ۱۰۰ نفره مانند PUBG Mobile و Fortnite است.

این امر آن را در ردیف یک بازی FPS منظم و خوب مانند Critical Ops و همچنین یک نبرد خوب مانند PUBG Mobile قرار می‌دهد. این بازی خرید‌های درون برنامه‌ای دارد، اما مقدار زیادی از آن به عنوان جوایز درون بازی در دسترس است. بازی خوب است و به نظر می‌رسد مردم واقعاً این بازی را دوست دارند. این بازی نسبتاً جدید است بنابراین اشکالاتی در آن وجود دارد که با گذشت زمان برطرف خواهد شد.

بازی Critical Ops

بازی Critical Ops در میان نسل جدید تیراندازان اول شخص است و یکی از بهترین‌ها در این زمینه است. در این بازی، با تروریست‌ها در سطوح مختلف در شهر مبارزه خواهید کرد یا اگر بخواهید می‌توانید در آن تروریست باشید. این بازی دارای یک جامعه چند نفره آنلاین قوی است که می‌توانید با دوستان خود نیز بازی کنید. به نظر می‌رسد این بازی تمام نمرات مناسب را به خود اختصاص داده و به طور مداوم بروز می‌شود. تنها نکته منفی آن این است که در آن تعداد زیادی بازیکن مانند PUBG، Fortnite یا Call of Duty وجود ندارد.

بازی‌های EA Sports

شاید بتوان گفت شرکت EA سهم بسیار زیادی از بازار بازی‌های ورزشی را در اختیار دارد. آن‌ها تنها توسعه دهنده‌ای هستند که سالانه در بیشتر ورزش‌ها از جمله فوتبال، بسکتبال و یو آف سی و سایر مسابقات فعالیت می‌کنند. البته همه این بازی‌ها عناصر بسیار مشابهی دارند. گرافیک‌ها معمولاً بسیار مناسب هستند و کنترل‌ها نیز به طور کلی خوب هستند.

با این حال، بازی‌های ورزشی EA دارای طراحی سنگینی بوده و متأسفانه شرکت EA تنها سازنده‌ای است که برای اکثر ورزش‌ها بازی می‌سازد و به همین دلیل، به طور پیش فرض بهترین‌ها را در اختیار دارد.

بازی Final Fantasy Brave Exvius

شاید بازی Final Fantasy Brave Exvius بهترین freemium بازی‌های Final Fantasy باشد. این بازی شامل تعداد زیادی عنصر از بازی‌های اصلی، از جمله اکتشافات واقعی در شهر و سیاه چال، گنجینه‌های پنهان و سیاه چال‌های مخفی است.

یادگیری بازی ساده است، اما برای غلبه بر مخالفان سر سخت، باید راهی پیدا کنید. شما به دلیل ورود به سیستم روزانه، ماموریت‌های اضافی و فعالیت‌هایی که به شما کمک می‌کند بازی را تازه نگه دارید، پاداش می‌گیرید. این به شما کمک می‌کند که بازی را به صورت رایگان داشته باشید.

بازی Genshin Impact

بازی Genshin Impact یک نسخه غافلگیرکننده و در واقع بسیار خوب بوده و یک بازی ترکیبی است. با این حال، این یکی محدودیت بسیار کمتری دارد و با یک دنیای کاملاً باز و برخی از صحنه‌های رزمی راضی کننده همراه است. گرافیک و بازی به طرز شگفت انگیزی خوب هستند. به علاوه، می‌توانید با PS۴، iOS و رایانه‌های شخصی نیز، آنلاین بازی کنید.

بازی Legends of Runeterra

بازی Legends of Runeterra یک بازی دوئل کارتی مشابه Hearthstone است. (یکی دیگر از بازی‌های عالی) بازیکنان کارت جمع می‌کنند و با هم دوئل می‌کنند تا کسی برنده شود. این همچنین جدیدترین بازی موبایلی Riot Games، توسعه دهنده بسیار معروف League of Legends است. دیگر بازی‌های تلفن همراه آن‌ها شامل Teamfight Tactics (یکی دیگر از بازی‌های رایگان) و همچنین نسخه موبایل آینده League of Legends است.

بازی‌های نینتندو

نینتندو یک توصیه آسان برای بازی‌های رایگان اندروید است. آن‌ها در انواع مختلفی از ژانر‌ها بازی دارند و بازی نوستالژیک هم بسیار دارد. برخی از عناوین نینتندو شامل Dragalia Lost، Fire Emblem: Heroes، Mario Kart Tour و Animal Crossing: Pocket Camp است. هر بازی به طور تمیز و به صورت روان با گرافیک‌های رنگارنگ ارائه می‌شود.

نینتندو در ارائه تجربیات خوب، بسیار عالی عمل می‌کند. جالب است بدانید تور ماریو کارت پس از Call of Duty: Mobile، دومین فروش بزرگ موبایل را دارد.

بیشتر بخوانید

گزارش از سید حسین موسوی

انتهای پیام/