بازیگران مشهوری که یک نقش را در چندین فیلم بازی کرده اند

به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از برخی از بازیگران تقریبا در هر فیلم نقش‌ها و شخصیت‌های خود را تکرار می‌کنند. تام کروز مکررا در نقش مأمور مخفی بازی می‌کند، بروس ویلیس در نقش آدم‌هایی که مسلسل در دست دارند، بازی می‌کند و جیمز مارسدن زنان را مجبور می‌کند تا مردان را با گلوله بزنند.

سایر بازیگران در همان موقعیت‌های عجیب و غریب خاص فیلم‌های مختلف قرار می‌گیرند. نه به این دلیل که آن‌ها در آن نقش درخشیده اند و قصد دارند آن را تکرار کنند، بلکه این کار کاملا تصادفی است.

کیانو ریوز همیشه خودکشی می‌کند

کیانو ریوز، برای نجات زمین مرتبا خود را می‌کشد. این اتفاق چه در موقعیت‌های مذهبی یا شبه مذهبی رخ می‌دهد. این موضوع، در فیلم وکیل مدافع شیطان، The Devil's Advocate (۱۹۹۶) شروع شد. این فیلم بر اساس این ایده که چه می‌شد اگر کیانو ریوز واقعا وکیل شیطان بود، ساخته شده است.

در این فیلم مشخص می شود که شیطان، با بازی آل پاچینو، نه تنها رئیس کیانو، بلکه پدر او نیز هست و طرح‌هایی شیطانی دارد. کیانو برای جلوگیری از این کار، به شیطان شلیک می‌کند. اما گلوله‌های او هیچ تأثیری ندارد. در انتها کیانو، اسلحه را به سمت خود می‌چرخاند و به مغز خود شلیک می‌کند و تمام نقشه شیطان را بهم می‌زند.

این الگوی رفتاری کیانو دوباره در فیلم کنستانتین نیز اتفاق می‌افتد. در این فیلم کیانو به عنوان یک جن گیر به تصویر کشیده می‌شود که باید از تصرف زمین توسط مامون، پسر شیطان، جلوگیری کند. شیطان سعی می‌کند روح کیانو را به جهنم ببرد، اما متوجه می شود که نمی‌تواند. چون کیانو جان خود را فدا کرده است، به بهشت می رود.

جنیفر کانلی دوست دارد در انتهای اسکله‌ها بایستد

گاهی اوقات فیلمسازان سکانس‌های فیلم‌های دیگر را کپی می‌کنند، حتی بدون آنکه متوجه شوند. همچنین حتی بدون اینکه بدانند، دقیقا همان بازیگر زن را نیز در آن سکانس نقش آفرینی می‌کند.

تریلر فیلم علمی تخیلی الکس پرویاس با نام شهر تاریک Dark City (۱۹۹۸) را در نظر بگیرید. این فیلم درست مانند عنوان خود، هیچ سکانسی در نور روز تا ۶۰ ثانیه آخر فیلم ندارد. در این ۶۰ ثانیه یک اسکله طولانی، با اقیانوسی خیره کننده و آبی میبینیم، با زنی که در انتهای اسکله ایستاده و یک لباس قرمز به تن دارد.

این تصویر دو سال بعد در فیلم آرونوفسکی با عنوان مرثیه‌ای بر یک رؤیا (Requiem for a Dream) تکرار شد. در یک سکانس رویایی، قهرمان، عشق خود را می‌بیند که در انتهای یک اسکله ایستاده و به سمت او می‌رود. این زن یک لباس قرمز به تن کرده است.

بار دیگر در سال ۲۰۰۳ در فیلم زنی در انتهای اسکله (woman at the end of a pier) این صحنه تکرار می‌شود. اگرچه این بار هوا کمی آفتابی است و مرغ‌های دریایی در تصویر دیده می‌شود. او هنوز لباس قرمز بر تن دارد. این زن در تمامی سکانس ها، جنیفر کانلی است.

جیمز ارل جونز و ماد سینکلر دو بار نقش شاه و ملکه را بازی کردند

بازیگر پیشکسوت جیمز ارل جونز، که به خاطر صداپیشگی نقش دارث ویدر در جنگ ستارگان مشهور است، شخصیت‌های مشابهی را در هر دو فیلم به تصویر می‌کشد. در حالی که آن‌ها در جزئیات سطحی متفاوت هستند و این که یکی از آن‌ها یک شیر سخنگو است، اما جونز تقریباً نقش آفرینی مشابهی را در هر دو فیلم ارائه کرده است.

جونز در فیلم شیرشاه (The Lion King)، صداپیشگی پادشاه موفاسا، شیر آفریقایی و پدر سیمبا (متیو برودریک) را ارائه می‌دهد. هنگامی که موفاسا کشته می‌شود، سیمبا پادشاهی را تا قبل از مواجهه با روح پدرش ترک می‌کند. اما روح پدرش او را به بازگشت پیروزمندانه ترغیب می‌کند و او پادشاه می‌شود.

در همین حال، در فیلم سفر به آمریکا (Coming to America)، جونز، شخصیت پادشاه جافر را به تصویر می‌کشد. در اوایل این فیلم پسر پادشاه، پرنس آکیم (ادی مورفی) نیز پادشاهی را ترک می‌کند. مانند فیلم The Lion King، برخورد با شخصیت جیمز ارل جونز باعث می‌شود که آکیم به وطنش برگردد.

جنا مالون در درون آینه است

در فیلم تماس (Contact) رابرت زمیکس، در سال ۱۹۹۷، سکانسی وجود دارد که در آن دختر می‌فهمد که برای پدرش اتفاقی افتاده است. وقتی که او با وحشت در حال دویدن به سمت کابینت داروهاست، صحنه اسلوموشن می‌شود. جنا مالون بازیگر کودک، نقش شخصیت جودی فاستر ۱۲ ساله را در فیلم بازی می‌کند.

دوربین همچنان که مالون در حال بالاآمدن از پله‌ها است و داخل حمام می رود، او را در یک برداشت پیوسته دنبال می‌کند.

اما این اتفاق می‌افتد: معلوم می‌شود که همه چیز، حتی زمانی که دوربین او را در پله‌ها دنبال می‌کند، در داخل آینه حمام اتفاق افتاده است.

۱۴ سال بعد در فیلم مشت ناگهانی (Sucker Punch) ساخته زک اسنایدر، همان جلوه در صحنه‌ای تکرار می‌شود. دو نفر در حال صحبت مقابل آینه هستند. دوربین به آرامی دور آن‌ها می‌چرخد. سپس، دوربین از آن طرف آینه عبور کرده و شما را مات و مبهوت می‌کند.

مایکل بین به طور مکرر نقش های تکراری را در فیلم ها بازی می‌کند

مایکل بین برای بازی در نقش‌های برجسته در برخی از فیلم‌های شگفت انگیز مشهور است. بسیاری از آن‌ها توسط جیمز کامرون کارگردانی شده است. کارگردان گویا به دلایلی دوست دارد شخصیت‌های بین در فیلم بیمار شوند. می‌توان گفت شاید کامرون پنهانی از بین متنفر است.

برایان کاکس نقش کارگزار دولت را بازی می‌کند

برایان کاکس شخصیتی خارق العاده است، اما او در هر فیلم یک شخصیت تکراری را بازی می‌کند. او همواره در نقش یک مأمور آژانس دولتی است.

چگونه یک بازیگر برجسته در نهایت برای یک نقش خاص به شخصیت محبوب هالیوود تبدیل می‌شود؟ او تاکنون این شخصیت را در چهار فیلم بازی کرده است و فقط دو تا از آن‌ها متعلق به مجموعه هویت بورن است. برایان کاکس در مجموعه هویت بورن نقش مردی از سازمان سیا با نام ابوت را بازی می‌کند. این نوع شخصیت در فیلم های دیگر او نیز تکرار می شود. در فیلم مردان ایکس، کاکس در نقش ژنرال ویلیام استرایکر، بازی می کند. در همه فیلم ها، کاکس در نتیجه مشارکت در پروژه درگذشت.

منبع: cracked

