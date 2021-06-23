بازدید دادستان کل کشور از کارخانه خودرو سازی سایپا

در دومین روز از گرامیداشت هفته قوه قضاییه حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین منتظری، دادستان کل کشور از کارخانه خودرو سازی سایپا بازدید کرد.
۰۲ / ۰۴ / ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۲
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برچسب ها: بازدید ، منتظری ، کارخانه سایپا ، دادستان کل کشور ، مریم سادات هاشمی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۰۳ تير ۱۴۰۰
جز حرف و شعار چیزی برا گفتن ندارند! مرد عمل نداریم تو این کشور! حتی از آذربایجان داریم عقب می افتیم! فقط خدا کمک کنه ونزئلا و کره شمالی نشیم! همین!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۰۳ تير ۱۴۰۰
ازاین بازدید ها آبی برای مردم گرم نمیشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۱ ۰۳ تير ۱۴۰۰
دادستان رفته اونجا چه کار؟
باید اونا رو احضار می کرد؟
کل خودرو سازان کشور مجرم هستند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۰۲ تير ۱۴۰۰
آقای دادستان یه جوری نگاه ماشین میکرد انگار قرار بود از تو فرمون غول چراغ جادو بیاد بیرون.مرد مومن مشکل فنیه .این ماشینا امنیت ندارن اینو ببین .خدا کنه پشت اون نگاهش نظرات کارشناسان این رشته هم باشه.
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