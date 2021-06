دکتر لیلا مشهدی در سمپوزیوم بین المللی European JBIC درخشید

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، دکتر لیلا مشهدی، استادیار گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ارائه طرح پژوهشی در خصوص بهبود و ارتقای ارزیابی بعد بیهوشی برای بیماران تحت اعمال جراحی عمومی در سمپوزیوم بین المللی European JBIC درخشید.



سمپوزیوم بین المللی جان بریک استرالیا وابسته به موسسه JBI که یک موسسه evidenced base medicine است و در این سمپوزیوم طرح دکتر لیلا مشهدی با موضوع «Improvimg post anesthetic assessment of patients after surgery in general operating rooms» ارائه و مورد قبول واقع شد.

این طرح در خصوص بهبود و ارتقای ارزیابی پس از بیهوشی برای بیماران تحت اعمال جراحی عمومی در بیمارستان امام رضا (ع) است که مورد قبول سمپوزیوم قرار گرفت و در قالب یک سخنرانی ۸ دقیقه‌ای ارائه شد.



محوریت اصلی این طرح ارتقای ارزیابی بعد بیهوشی برای بیماران تحت عمل جراحی بود.

