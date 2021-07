قهرمانان ساکت در فیلم‌ های جیمز باند / ۱۰ خودرویی که دنیا را خیره کرد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از العین؛ مجموعه فیلم‌های جیمز باند که تعداد آن ۲۵ فیلم بود، شاهد ظهور انواع مختلفی از اتومبیل‌ها از جمله مدرن و کلاسیک بود. این اتومبیل‌ها پس از نمایش در این مجموعه فیلم مورد استقبال مردم قرار گرفتند و همه کسانی که طرفدار این فیلم بودند به طرفداران این خودرو‌ها نیز تبدیل شدند.

در ادامه فهرستی از خودرو‌های استفاده شده در مجموعه فیلم‌های جیمز باند را مشاهده می‌کنید:

در اول این فهرست، 2CV سیتروئن قرار درد که در فیلم ۱۹۸۱ فقط برای چشم‌های شما جیمز باند ظاهر شد.

مدل AMC Hornet که در مجموعه جیمز باند فیلم مردی با تفنگ طلایی در سال ۱۹۷۴ نمایش داده شد.

خودروی Toyota 2000GT که از طریق فیلم You Only Live Twice در سری James Bond در سال ۱۹۶۷ اکران شد.

اتومبیل Ford Mustang Mach ۱ که از طریق فیلم Diamonds Are Forever در مجموعه جیمز باند در سال ۱۹۷۱ نشان داده شد.

خودروی BMW Z8 که از طریق فیلم The World در مجموعه جیمز باند در سال ۱۹۹۹ ظاهر شد.

مدل Aston Martin Vanquish از برند انگلیسی Aston Martin از طریق فیلم Die Another Day و در سال ۲۰۰۲ اکران شد.

مدل Aston Martin V8 Vantage از برند انگلیسی Aston Martin که در مجموعه جیمز باند از طریق فیلم The Living Daylights و در سال ۱۹۸۵ معرفی شد.

مدل Lotus Esprit Turbo از برند انگلیسی لوتوس در مجموعه جیمز باند و با فیلم The Spy Who Loved Me در سال ۱۹۷۷ اکران شد.

مدل BMW 750iL از برند آلمانی BMW در فیلم Tomorrow Never Dies در سری جیمز باند و در سال ۱۹۹۷ نمایش داده شد.

و در آخر Aston Martin DB5 از برند انگلیسی Aston Martin در فیلم Goldfinger در سال ۱۹۶۴ رونمایی شد.

