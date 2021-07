اختلال برنامه گوگل در اندروید را چگونه برطرف کنیم؟

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از العربی، اگر با مشکل خراب شدن برنامه Google در تلفن خود با یک پیام روبرو هستید، تنها نیستید، زیرا شکایات زیادی مبنی بر اینکه این برنامه دچار بی ثباتی در تلفن‌های Android است، گزارش شده است.

در حالی که به نظر می‌رسد گوگل از این مسئله آگاه است و برای آن تصمیمی نمی‌گیرد، اما در حال حاضر برای حل این مشکل می‌توانید چند کار انجام دهید.

یکی از بزرگترین مشکلات برنامه در حال حاضر، خرابی در طیف وسیعی از دستگاه‌ها و نسخه‌های اندروید است. به نظر می‌رسد این خرابی از سوی یک به روزرسانی جدید ایجاد شده باشد، زیرا این اشکال چندین نسخه از برنامه را تحت تأثیر قرار داده است که بسته به تلفن مورد استفاده و نسخه سیستم عامل تلفن شما متفاوت است.

مشکل خرابی برنامه گوگل همچنین می‌تواند باعث خرابی برنامه‌های دیگر مانند Google Lens، پادکست‌ها یا حتی دستیار صوتی شود. دلیل این امر این است که این برنامه‌ها کاملاً با برنامه گوگل سازگار هستند.

به نظر نمی‌رسد که تاکنون مشکل خرابی برنامه فقط به تلفن یا نسخه اندروید محدود شده باشد. همچنین به نسخه بتا برنامه محدود نمی‌شود و بسیاری از کاربران نسخه پایدار برنامه را در تلفن‌های خود اجرا می‌کنند اما با این حال تحت تأثیر این مشکل قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید

اگر این مشکل را در تلفن اندوریدی خود دارید، اکنون چندین روش برای رفع آن وجود دارد که به شما معرفی می‌کنیم:

۱. پاک کردن حافظه موقت

• برنامه تنظیمات را در تلفن خود باز کنید.

• به برنامه‌ها و اعلان‌ها بروید.

• بر روی گزینه نمایش همه برنامه‌ها کلیک کنید.

• برنامه را در لیست برنامه‌ها پیدا کنید و سپس روی آن ضربه بزنید.

• در صفحه بعد روی گزینه Storage and Cache ضربه بزنید.

• بر روی گزینه Clear Storage or Manage Capacity کلیک کنید.

• بر روی گزینه Erase All Data کلیک کنید.

۲. Google Apps Updates را لغو کنید

روش دیگر برای رفع خطا، حذف آخرین به روزرسانی است که مشکل را ایجاد کرده است. برای انجام این کار این موارد را دنبال کنید:

• در صفحه اصلی برنامه را فشار داده و نگه دارید و از منوی ظاهر شده دکمه i را فشار دهید تا به صفحه تنظیمات دسترسی پیدا کنید.

• روی سه نقطه در سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.

• از منویی که به شما نمایش داده می‌شود روی گزینه حذف نصب به روزرسانی‌ها کلیک کنید.

• بر روی گزینه OK کلیک کنید.

۳. برنامه را به روز کنید

گوگل شروع به انتشار نسخه ۱۲.۲۴ این برنامه کرده است، زیرا انتظار می‌رود این به روزرسانی برای همیشه مشکل موجود در این برنامه را برطرف کند.

• برنامه فروشگاه Google Play را در تلفن خود باز کنید.

• اسم برنامه را با تایپ کردن در جعبه جستجو یا مشاهده برنامه‌های نصب شده جستجو کنید.

• بر روی گزینه Update کلیک کنید.

اگر قبلاً این برنامه را غیرفعال کرده باشید گزینه فعال سازی را می‌بینید که می‌توان روی آن ضربه بزنید کرد و سپس گزینه به روزرسانی را انتخاب کنید؛ و اگر دکمه به روزرسانی برنامه را مشاهده نمی‌کنید، می‌توانید چند ساعت یا چند روز دیگر امتحان کنید.



انتهای پیام/