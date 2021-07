مجله علوم پزشکی کرمان در بین ژورنال های علمی جهان درخشید

معاون تحقیقات و فناوری علوم پزشکی کرمان:

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، عباس پرداختی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: بر اساس جدید‌ترین رتبه بندی مجلات جهان بر اساس ضریب تاثیر (IF) ژورنال علمی International Journal of Health Policy and Managementاز انتشارات پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان دارای ایمپکت فاکتور ۵.۰۷ شد.

او ادامه داد: بر این اساس این مجله رتبه یک در بین مجلات علوم پزشکی کشور و رتبه دوم در بین کل ژورنال‌های علمی کشور را به دست آورد ودانشگاه علوم پزشکی کرمان موفق شد به رتبه ششم جهان در بین ۸۸ ژورنال علمی حوزه سیاستگذاری سلامت دست یابد.

پرداختی افزود: مدیر مسئول این مجله علمی دکتر علی اکبر حقدوست و سردبیر آن دکتر اکرم خیاط زاده ماهانی است و این موفقیت مایه مباهات و افتخار جامعه علمی ایران و دانشگاه علوم پزشکی کرمان است و کسب این موفقیت بزرگ را خدمت جامعه علمی کشور تبریک می گویم.

