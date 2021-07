به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از استودیو بیندر، برد پیت از سی سال قبل خوردن غذا در حین بازیگری را به طرز حیرت انگیزی در فیلم هایش انجام داده است. بسیاری از بازیگران کاری که عملکرد آن‌ها را برجسته کند، مانند سیگار کشیدن را دوست دارند.

برد پیت بر مهارت صحبت کردن در هنگام غذا خوردن تسلط دارد. در اینجا نام فیلم‌هایی که بهترین صحنه های غذا خوردن بردپیت در آن است، آورده شده است.

یازده یار اوشن (۱۱Ocean's)

به نظر می‌رسد که مخاطبان متوجه عادات غذایی برد پیت در فیلم یازده یار اوشن شده اند. در این فیلم، پیت در نقش روستی (Rusty) بازی می‌کند، که یکی از هموطنان دنی اوشن در دزدی بزرگ لاس وگاس است. او قسمت بزرگی از زمان اجرا را صرف مصرف میان وعده‌ها می‌کند، همانطور که در فیلم نشان داده می‌شود. این فیلم نشان می‌دهد که روستی چقدر از میان وعده خوشش می‌آید. او ناچو، ذرت بو داده، شکلات تخته‌ای و کوکتل میگو می‌خورد.

برد پیت عشق خود به غذا خوردن را در این شخصیت جای داده و گفته است: از آنجا که Rusty یک بزهکار است، هرگز نمی‌داند چه موقع ممکن است مجبور به فرار شود؛ بنابراین، او هرموقع که بتواند غذا می‌خورد، زیرا نمی‌داند وعده بعدی او چگونه و چه وقت خواهد بود.

این یک روش خوب برای جهت دادن به شخصیت‌های فیلمنامه است. غذا خوردن یک فعالیت شخصی است و با توجه به خوراکی‌های مورد علاقه فرد می‌توان بازیگر را به کاراکتر نزدیک کرد. این یک روش عالی برای فرورفتن بازیگر در نقش خود و سازگاری با شخصیت است.

روزی روزگاری در هالیوود (Once Upon a Time in Hollywood)

روزی روزگاری در هالیوود، ماجرای یک بازیگر تلویزیونی به نام ریک دالتون را دنبال می‌کند که به همراه بدلکار خود، کلیف بوث (بردپیت) در جستجوی راهی برای موفقیت در هالیوود هستند. در این فیلم، کوئنتین تارانتینو به برد پیت چندین فرصت برای خوردن تنقلات در هنگام فیلمبرداری می‌دهد. از جمله یک صحنه که در آن او ساقه کرفس را در نوشیدنی خود زده و آن را می‌جود.

این صحنه بسیار جالب است. ریک دالتون (بازیگر)، در حال صحبت با ماروین شوارتز است. ریک می‌تواند به کلیف (بدلکار ریک) در شغلش کمک کند. با این حال، به نظر نمی‌رسد که کلیف به حضور او اهمیتی دهد. ماروین با ریک صحبت می‌کند و کلیف فقط با صدای بلند در آنجا کرفس می‌جود.

این به ما می‌گوید که، بر خلاف بسیاری از افراد در هالیوود، کلیف علاقه‌ای به گرم گرفتن با دیگران ندارد. در این فیلم، غذا خوردن کلیف مخاطب را در مورد شخصیت او آگاه می‌کند و درکی بهتر از گفت‌وگو را به همراه دارد.

مانیبال (Moneyball)

یکی از نقش‌های بردپیت که دست کم گرفته شده، نقش او به عنوان بیلی بین، مدیر کل دو و میدانی اوکلند در فیلم مانیبال است. در طول فیلم هنگامی که او با جونا هیل صحبت نمی‌کند یا عصبی نیست، از انواع و اقسام میان وعده‌ها استفاده می‌کند.

برد پیت شبیه به نقش خود در فیلم یازده یار اوشن، در این فیلم به میزان زیادی تنقلات فاقد ارزش غذایی می‌خورد. تعدادی از وعده‌های غذایی وی شامل کلوچه، سیب زمینی سرخ کرده، پاپ کورن، بستنی و تخمه آفتابگردان است که مورد آخر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این فیلم، استرس شغلی پیت را به ما نشان می‌دهد. او دائما در جاده است و از خودش مراقبت نمی‌کند. ما می‌بینیم که در این فیلم، او چیزی جز خوراکی‌های فاقد ارزش غذایی نمی‌خورد.

مهمترین ماده غذایی فیلم تخمه آفتابگردان است. ما مرتبا می‌بینیم که پیت تخمه می خورد. این معمولا عادت افرادی است که سعی در ترک نیکوتین دارند. به جای استفاده از تنباکو جویدنی، بیلی بین از دانه‌های آفتابگردان استفاده می‌کند. این فیلم در مورد ماهیت بیس بال و چگونگی کنار آمدن بازیکنان با عادات اشتباه گذشته را نشان می‌دهد.

با جو بلک آشنا شوید (Meet Joe Black)

در این فیلم، مرگ، سراسر بدن جو بلک (بردپیت) را احاطه می‌کند و او راهنمای اخلاقی یک شخص بانفوذ می‌شود. در طول زمان مرگ که او بر روی زمین است، او شگفتی طعم کره بادام زمینی را کشف می‌کند. وقتی او سرانجام شکل انسانی پیدا کرد، متوجه می شود که چیزی که او بیشتر از همه او را مصرف کرده کره بادام زمینی است.

در حالی که نمونه‌های دیگر فیلم های در حال غذا خوردن برد پیت، ویژگی‌های شخصیت فیلم را برجسته می‌کند، اما این بار برای به نمایش گذاشتن مضمون فیلم است.

این صحنه یادآوری خوبی است که زیبا‌ترین چیز‌های زندگی همیشه غروب‌های زیبا و نقاشی‌های ماهرانه نیستند. بعضی اوقات، این چیز‌های کوچک در زندگی است، مانند کره بادام زمینی، که بیشترین اهمیت را دارند. به هر حال، ما کاملا مطمئن هستیم که کره بادام زمینی لبخند‌های بیشتری از زرق و برق دارترین غروب خورشید تاکنون در چهره مردم به ارمغان آورده است.

سرگذشت عجیب بنجامین باتن (The Curious Case of Benjamin Button)

سرگذشت عجیب بنجامین باتن به دلیل بسیار جالبی در یاد باقی مانده است. به نظر می‌رسد اکثر مردم به جای تمرکز بر روی طرح و شخصیت فیلم، فقط پیرشدن برعکس باتن در فیلم را به یاد می‌آورند.

یکی از بهترین صحنه‌های این فیلم، زمانی است که بنجامین باتن (برد پیت)، غذای خود را که یک وعده خاویار است، با الیزابت ابوت، با بازی تیلدا سوئینتون تقسیم می‌کند. انتخاب خوردن خاویار در اینجا عمدی است. ابوت از خانواده‌ای ثروتمند است و خاویار نمونه‌ای از این واقعیت است. وقتی غذا تمام می‌شود، باتن می‌گوید این اولین باری است که او خاویار می‌خورد و احتمالا تنها همین یک بار در زندگی اش است.

