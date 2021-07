به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از فیلم اِسکول ریجکتس، تعدادی از جذاب ترین فیلم های سینمایی درباره خانه های خالی از سکنه که توسط ارواح تسخیر شده اند، در این متن آمده است.

در چنگ ارواح، The Haunting (۱۹۶۳)

فیلم در چنگ ارواح به کارگردانی رابرت وایز، اقتباسی از اثر The Haunting of Hill House ساخته شرلی جکسون است. یک خانه جن زده قدیمی، مانند کشوری کشف نشده است که نیاز به اکتشاف و کاوش دارد» این جمله‌ای است که کارگردان براساس آن فیلم را آغاز کرده است. این جمله جمع بندی کاملی از مفهوم خانه تاریک قدیمی و ترسناک است. خانه‌ای که مثل یک جنگل زنده است و وحشت وصف ناپذیری دارد. این خانه مرز‌های داستان‌های معمولی درباره شبح را پشت سر گذاشته و چیزی فراتر از تخیل شماست.

اینجا مکانی پر از روح نیست بلکه در عوض به وجود یک شیطان پیر آلوده شده که از نظر عقلی قابل درک نیست. هدف فیلمبرداری دیویس بولتون این است که تهدید‌های نمایان شده در خانه را به وجود بیاورد، مانند موجودی عظیم الجثه خفته که از بیدار شدن آن می‌ترسید. در حالی که ما نگاه‌ خیره مجسمه‌های مرمر را دنبال می کنیم، حرکات نمایشی دوربین و طراحی صدا، ساختار زنده و تنفس مجسمه ها را ایجاد می کند.

علاقه مندان سینما سریعا متوجه می شوند که همه ترفند‌ها و حقه های دوربین و ترس‌های پرشور در این فیلم از فیلم مرده شرور (Evil Dead )، به کارگردانی سم ریمی برداشت شده است. اگر به سکانسی که نل (جولی هریس) و تئا (کلر بلوم) در اولین شب حضورشان در خانه تجربه کرده اند نگاه کنید، می بینید که این دقیقا همان چیزی است که در صحنه‌های آزادسازی کابین در فیلم مرده شرور۲ اتفاق می‌افتد.

در این فیلم ایده‌ها و موضوعات مختلف مانند کنارهم قرارگرفتن دو موضوع خانه و مشکلات روحی و روانی خانواده آمده است. بنابراین اگر صبر شما برای فیلم‌های کلاسیک کم است، بدانید که چیز‌های زیادی برای کشف در این فیلم وجود دارد.

خانه، House (۱۹۷۷)

در این فیلم، دختری به نام گرجس که پدرش ازدواج مجدد کرده است، تصمیم می‌گیرد برای تابستان به دیدار عمه اش برود. او شش نفر از بهترین دوستانش را با خود می‌برد که همه آن‌ها به نام کاری که دوست دارند نامگذاری شده اند. کونگ فو به این دلیل که عاشق ورزش‌های رزمی است، ملودی به دلیل اینکه دوست دارد موسیقی بسازد و غیره. وقتی آن‌ها به خانه عمه می‌رسند اتفاقات عجیب و غریبی رخ می‌دهند.

فیلم «خانه» از نظر فنی یک فیلم سینمایی درباره خانه ارواح است، اما تلاش برای توضیح آنچه در آن اتفاق می‌افتد تقریباً غیرممکن است. این یک تعریف از سورئالیسم است. گربه‌ای وجود دارد که زیاد میو میو می‌کند و ممکن است تا حدی اتفاقات را کنترل کند.

خانه‌ای در تپه تسخیر شده توسط ارواح، House on Haunted Hill (۱۹۵۹)

در حالی که ویلیام کستل در اکثر فیلمبرداری این فیلم بر روی صداگذاری تمرکز کرده است، فضا‌های بیرونی فیلم متعلق به خانه معروف اِنیس (Ennis House) است که در محله Los Feliz در لس آنجلس قرار دارد. کارگردان این فیلم معتقد به کار هوشمندانه‌تر و نه سخت‌تر بود. او می‌گفت، اگر کار‌های با استعدادی از قبل وجود دارد، از آن استفاده کنید. سعی نکنید با تکرار شاهکار دیگران، خود را آزار دهید.

خانه Ennis از ذهن فرانک لوید رایت سرچشمه گرفته است و با استفاده از سبک بلوک چینی کارخانه نساجی ساخته شده است. این تکنیک از لحاظ بصری محل اقامت را به معماری باستانی مایا‌ها متصل می‌کند و باعث می‌شود شما درگیر این نوع بلوک چینی شوید. حتی وقتی که جدید بود، این ساختار تاریخچه‌ای عمیق را نشان می داد که در آن همه اعمال ناخوشایند وجود داشته است.

این خانه از اوایل سال ۱۹۳۳ در تولیدات سینمایی مورد استفاده قرار گرفت، اما بعد از اکران House on Haunted Hill به جایگاه نمادین خود نرسید. در سال‌های بعد، این مکان حضور موثری در فیلم های Blade Runner، The Karate Kid Part III، Black Rain و Buffy the Vampire Slayer داشت.

The Changeling (۱۹۸۰)

بهترین خانه‌های تسخیر شده توسط ارواح، قطعاتی از تاریخ خود را در دیوار‌های خود نگه می‌دارند، یادگاری‌های که گذشته و حال را به طرز عجیب و ترسناکی به هم گره می‌زند. در فیلم Changeling، آهنگساز غمگین با نام جان (جورج سی اسکات) به یک عمارت در سیاتل نقل مکان می‌کند که بیش از یک دهه خالی از سکنه بوده است.

خانه ناآرام به زودی شروع به تعریف داستان غم انگیز خود را از طریق یک جعبه موسیقی وهم انگیز، صندلی چرخدار ، آینه خودشکننده و موارد دیگر برای جان می کند.

تمرکز پیتر مداک بر غم و اندوه و خانواده، کار استادانه‌ای از وحشت است، کاری که ترس و وحشت را از طریق نوشتن متفکرانه و اجرای سینمایی فراهم می‌کند. در پایان فیلم، وقتی همه چیز مشخص شد، مخاطب به راحتی باور می‌کند که یک مکان می‌تواند ضربه‌ای غیرقابل توصیف در گذشته داشته باشد که در تک تک فونداسیون آن بنا نفوذ کرده است.

