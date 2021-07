نخستین نمونه آزمایشی تارای برقی رونمایی شد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در آیین رونمایی از تارای برقی، گفت: خوشحالم که نوآوری به صنعت خودرو رخنه کرده است، اما باید تلاش کنیم صاحب صنعت باشیم نه مونتاژکار، در این صورت است که به متخصص، فناور و شرکت دانش بنیان نیاز داریم.

سورنا ستاری افزود: آینده صنعت حمل و نقل به هوشمندسازی وابسته است و باید تلاش کنیم پس از برقی سازی، مفهوم هوشمندسازی را در این صنعت نهادینه کنیم. این کار هم با تکمیل زنجیره آن امکانپذیر است.

وی با اشاره به این‌که در سال‌های اخیر فرهنگ تازه‌ای وارد ادبیات کشور شده است، گفت: چند سالی است که اصطلاحات جدیدی مانند صندوق‌های خطرپذیر، دانش‌بنیان‌ها و ... وارد ادبیات پژوهش کشور شده است، شکل‌گیری زیست بوم بزرگی با بیش از هفت هزار شرکت دانش بنیان و خلاق، هم موید این موضوع است.

ستاری افزود: بیش از ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری ایجاد شده است و تعداد زیادی از صندوق بورسی که به تامین سرمایه ورود کرده اند همچنین انواع کارخانه‌های نوآوری و خیل عظیم جوانان که در ۱۰ هزار استارتاپ‌فعال هستند هم مستندات دیگری برای توسعه این فرهنگ در کشور است.

رییس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: شکل گیری اقتصاد جدیدی با ابعاد بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال مستقیم بالای ۳۵۰ هزار نفر هم نتیجه توسعه علم و فناوری در کشور است.

ستاری افزود: مفاهیم ایران ساخت و فناوری‌های خلاق هم حاصل همین تلاش‌ها است و امیدواریم این حرکت ادامه یابد.

کاهش آلایندگی‌ها علت اصلی ورود به حوزه تولید خودرو‌های برقی

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این مراسم با بیان این‌که کاهش آلایندگی‌ها علت اصلی ورود به حوزه تولید خودرو‌های برقی است، گفت: ایران خودرو با نگاه داخلی سازی به سمت برقی سازی تارا رفته و توفیقات خوبی نیز به دست آورده است.

فرشاد مقیمی افزود: میزان آلایندگی محیط زیست گاز‌های گلخانه‌ای و CO ۲ یکی از موضوعات مهم محیط زیست در جهان است، طبق پیش بینی‌های صورت گرفته، با ادامه روند فعلی در سال ۲۰۵۰ به دو برابر تولید فعلی CO ۲ در جهان می‌رسیم، اما براساس هدفگذاری صورت گرفته باید به ۵۰ درصد تولید CO ۲ امروز دست یابیم و لازمه آن هم ایجاد تغییر در تولیدکننده‌های CO ۲ است که خودرو یکی از این منابع آلاینده به حساب می‌آید. ایران خودرو با طراحی خودروی برقی تارا حرکت خود در این مسیر را آغاز کرده است.

وی با اشاره به افزایش تولید خودرو‌های برقی در سبد محصولات خودروسازان جهانی، اظهار کرد: در حالی که کل خودرو‌های تولید در جهان ۱۷ درصد کاهش داشته، خودرو‌های برقی ۲۰ درصد رشد داشته است که نشان می‌دهد نسل آینده خودرو‌ها در جهان به سمت خودرو‌های برقی می‌رود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، تصریح کرد: برای این‌که فاصله فناوری خودرو با دنیا را کاهش دهیم، باید در این بخش فعالیت‌های خود را آغاز کنیم، گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد خودرویی فعالیت خود را آغاز کرده و خودروی تارای تمام برقی را با این نگاه که تمام اجزا و قطعات را داخلی سازی کند طراحی کرده است.

مقیمی با تاکید بر لزوم حمایت نهاد‌های حاکمیتی برای ادامه مسیر ایران خودرو در طراحی و تولید خودرو‌های برقی، گفت: درخواست داریم تا حاکمیت نقشه راه را ترسیم و وظایف هر بخش را تبیین کند تا حرکت ما که آغاز شده است متوقف نشود.

وی با بیان این‌که در نظر داریم تا از طریق ایجاد شبکه تامین به یک محصول دست یابیم، گفت: در تارای برقی این خواسته تحقق یافته است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، به لزوم رفع موانع اقتصادی و صنعتی سازی این نوع خودرو‌ها اشاره و بیان کرد: وزارت صمت، دولت، مراکز تحقیقاتی، مجلس شورای اسلامی، سازمان محیط زیست، شهرداری ها، بانک مرکزی، وزارت کشور و سایر نهاد‌های مرتبط بازیگران کلیدی در حوزه توسعه و بهره برداری صنعت خودروی برقی در کشور هستند.

وی هم چنین کمک به توسعه و صنعتی سازی خودروی برقی را نیازمند تدوین نقشه راه مشخصی دانست که نقش تمام سازمان‌های مرتبط در آن مشخص شده باشد تا بتوان با کمک شبکه تامین، گام‌های اقتصادی و صنعتی‌سازی آن را به درستی برداشت.

مقیمی تصریح کرد: این اقدام ایران خودرو، نشان دهنده توان داخلی سازی و خودکفایی در زمینه تولید سیستم‌ها و زیرسیستم‌های خودروی تارای برقی است. اما برای این‌که این نمونه سازی تبدیل به صنعتی سازی شود نیازمند اجرای این نقشه راه هستیم تا بتوانیم به سرانجام خوبی رسیده و در آینده نزدیک شاهد شکوفایی این محصول به عنوان خودروی داخلی قابل اطمینان حتی با ظرفیت صادراتی باشیم.

گفتنی است، نمونه خودروی آزمایشی تارای برقی در شرکت دانش بنیان جتکو زیرمجموعه گروه صنعتی ایران خودرو توسعه یافته است.

در مراسم امروز که در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، فرشاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو، احمدرضا لاهیجان زاده رییس سازمان محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت از محیط زیست و منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از ۱۵ محصول حوزه هوایی، فضایی، خودرویی، ریلی، ژئوماتیک، سنجش از دور و هوشمند سازی رونمایی شد تا صنایع مرتبط از مزایا و دستاورد‌های دانش بنیان‌های کشور بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/