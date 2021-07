به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،در اندروید ۱۲ بتا ۲، می‌توانیم به Privacy Dashboard دسترسی پیدا می‌کنید که نشان می‌دهد کدام اپلیکیشن‌ها اخیرا از موقعیت مکانی، میکروفون یا دوربین شما استفاده کردند و سپس مجوز‌های خود برای هریک از این اپ‌ها را تغییر دهید.

اما اگر نگران هستید گوشی شما از راه دور مورد آسیب‌پذیری قرار گرفته یا یک اپلیکیشن به طور مخفیانه شما را شنود و ضبط می‌کند؛ یک کلید سخت جدید وجود دارد که دسترسی همه اپلیکیشن‌ها به سخت‌افزاری گوشی را قطع می‌کند.

در این مطلب می‌خواهیم نحوه غیرفعال‌سازی دوربین و میکروفون گوشی در اندروید ۱۲ را با استفاده از تنظیمات سریع (Quick Settings) آموزش دهیم:

چگونه میکروفون و دوربین خود را در اندروید ۱۲ غیرفعال کنید

ابتدا باید اندروید ۱۲ بتا را روی گوشی خود نصب کرده باشید و بعد سراغ مراحل زیر بروید:

۱- صفحه‌نمایش را از بالا به پایین سوایپ کنید تا منوی Quick Settings ظاهر شود.

۲- دوباره صفحه را از بالا به پایین سوایپ کنید تا این منو به طور کامل دیده شده و برخی از میانبر‌های تعبیه شده در آن ظاهر شوند.

۳- در بخش میانبرها، صفحه را به سمت چپ سوایپ کنید تا تمام میانبر‌ها را مشاهده کنید. اگر شما میانبر Camera access یا Mic access را نمی‌بینید؛ روی آیکون Pencil در پایین سمت چپ صفحه ضربه بزنید.

۴- در این بخش می‌توانید میانبر‌های منوی Quick Settings را کم و زیاد کرده یا براساس نظر دلخواه خود چینش و مرتب کنید. به پایین اسکرول کنید تا کاشی‌های Camera و Mic را ببینید. روی هر کدام از این‌ها ضربه زده و انگشت خود را نگه دارید تا تغییر شکل دهد و بعد با دیگر تنظیمات Settings به بالای صفحه ببرید.

۵- به عقب و همان منوی Quick Settings برگردید. اکنون، هر دو میانبر Camera و Mic در دسترس هستند.

۶- اکنون، به طور ساده‌ای با زدن روی میانبر‌های Camera access و Mic access می‌توانید این سخت‌افزار‌ها را برای همه اپلیکیشن‌ها غیرفعال کنید. با ضربه زدن دوباره روی این آیکون‌ها می‌توانید دوربین و میکروفون را فعال کنید.

غیرفعال کردن دوربین و میکروفون برای یک اپلیکیشن خاص

یکی از ویژگی‌های مفید و بهبود یافته در اندروید ۱۲، داشبورد حریم خصوصی (Privacy Dashboard) است. شما در Privacy Dashboard می‌توانید مشاهده کنید طی ۲۴ ساعت گذشته کدام اپلیکیشن‌ها به داده‌های شما دسترسی پیدا کردند. بعد امکان انتخاب آن اپلیکیشن و تغییر تنظیمات و مجوز‌های دسترسی آن به دوربین، میکروفون، فایل‌ها و پرونده‌های شخصی، موقعیت مکانی، تقویم، مخاطبین، دستگاه‌های اطراف و ... وجود دارد.

اما اگر می‌خواهید بدون رفتن سراغ اپلیکیشن‌ها و باز کردن آن‌ها، مجوز‌ها را تغییر دهید؛ از مسیر Settings > Privacy > Permission manager فهرستی کامل از همه اپلیکیشن‌هایی که به دوربین، میکروفون و داده‌های شخصی شما دسترسی داشته و استفاده کردند؛ مشاهده می‌کنید.

با ضربه زدن روی هر برنامه، می‌توانید یکی از گزینه‌های Allow only while using the app یا Ask every time و یا Don’t allow را انتخاب کنید تا اجازه دسترسی به میکروفون و دوربین گوشی را به آن‌ها ندهید.

همان‌طور که گفتیم، با غیرفعال کردن دوربین و میکروفون برای همه اپلیکیشن‌ها از طریق Quick Settings می‌توانید اطمینان پیدا کنید هیچ اپلیکیشنی، حتی اپ‌های دلخواه شما از دوربین و میکروفون گوشی بر ضد شما استفاده نمی‌کنند، اما این تنها ابزار حریم خصوصی اندروید ۱۲ نیست.

شما در این سیستم‌عامل می‌توانید اطمینان پیدا کنید که هیچ اپلیکیشنی به موقعیت مکانی شما دسترسی ندارد یا از آن سوءاستفاده نمی‌کند. کارشناسان کاملا متقاعد نشده‌اند که گوگل در زمینه حریم خصوصی کاملا پیشرفت کرده است، اما مطمئنا این تنظیمات و ابزار‌ها یک گام رو به جلو است.

