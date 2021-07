بازیگرانی که پا جای پای پدران شان گذاشتند+تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،بسیاری از بازیگران مورد علاقه ی ما تحت تأثیر پدر و مادرشان وارد صنعت سینما شدند. در ادامه با آن ها آشنا خواهیم شد.

کالین هنکس پسر تام هنکس

بزرگ ترین پسر تان هنکس و همسر سابق و درگذشته س او، سامانتا لوئس، کالین هنکس هم به عنوان یک بازیگر اسم و رسمی برای خود به هم زده است. او در فیلم های کینگ کونگ (King Kong) و خانه خرگوشی (The House Bunny) و مجموعه فیلم های جومانجی (Jumanji) نقش آفرینی کرده است. او همچنین با نقش هایش در سریال هایی تلویزیونی ای همچون Life in Pieces شناخته می شود.

او در سال ۲۰۰۹ در مصاحبه ای گفت: «پدرم همیشه در هر تصمیمی که گرفته ام به شدت از من حمایت کرده و خیلی دوست دارد که کاری را انجام دهم که دلم می خواهد.»

پسران استلان اسکارشگورد

استلان اسکارشگورد، بازیگر سوئدی با نقش هایش در فیلم های ویل هانتینگ خوب (Good Will Hunting)، چرنوبیل (Chernobyl) و ماما میا! (Mamma Mia) شناخته می شود.

پسر او، الکساندر در فیلم های افسانه تارزان (The Legend of Tarzan)، خون حقیقی (True Blood) و دروغ های کوچک بزرگ (Big Little Lies) نقش آفرینی کرده است. گوستاو به نقشش در سریال وایکینگ ها (Vikings) معروف است. بیل، کوچک ترین پسر استلان اسکارشگورد، بیشتر با نقش ترسناکش در مجموعه فیلم های «آن» (It) شناخته می شود.

مایکل داگلاس پسر کرک داگلاس

مایکل داگلاس ار پدر و مادری بازیگر متولد شد: کرک داگلاس و دایانا دیل. پسر او کامرون داگلاس هم پیش از به زندان افتادنش در چندین فیلم نقش آفرینی کرده بود.

کرک داگلاس نقش های به یاد ماندنی ای در فیلم های کلاسیکی همچون قهرمان (Champion)، راه های افتخار (Paths of Glory) و اسپارتاکوس (Spartacus) ایفا کرده بود. مایکل داگلاس هم شاید بیشتر با نقشش در فیلم «وال استریت» (Wall Street) شناخته می شود که یک جایزه اسکار برای او به ارمغان آورد.

کرک داگلاس که خود ۳ بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود در سال ۲۰۲۰ در سن ۱۰۳ سالگی از دنیا رفت.

جان دیوید واشنگتن پسر دنزل واشنگتن

جان دیوید پیش از ورود به صنعت سینما، بازیکن لیگ حرفه ای فوتبال آمریکایی ایالات متحده بود.

او در فیلم های فوتبالیست ها (Ballers)، بلکککلنزمن (BlacKkKlansman)، انگاشته (Tenet) و مالکوم و ماری (Malcolm & Marie) نقش آفرینی کرده است.

اسکات ایستوود پسر کلینت ایستوود

اسکات ایستوود، پسر کلینت ایستوود بازیگر مشهور، در فیلم های جوخه انتحار (Suicide Squad)، طولانی ترین سواری (The Longest Ride)، موج کامل (The Perfect Wave)، پرچم های پدران ما (Flags of Our Fathers)، گرن تورینو (Gran Torino) و شکست ناپذیر (Invictus) نقش آفرینی کرده است.

داکوتا جانسون دختر دون جانسون و ملانی گریفیت

داکوتا جانسون حالا شاید به لطف نقشش در فرانشایز «پنجاه طیف خاکستری» (Fifty Shades of Grey) به یکی از شناخته شده ترین چهره های هالیوود بدل شده باشد اما او دومین فرزند دون جانسون، بازیگر فیلم «میامی وایس» (Miami Vice) است.

پدر داکوتا جانسون چندی قبل در مصاحبه ای درباره ی دخترش گفت: «برای راهنمایی گرفتن به من زنگ نمی زند. زنگ می زند و می گوید “می آیم می بینمت ولی سه تا فیلم هست که دارم همزمان در آن ها بازی می کنم.”»

بن استیلر پسر جری استیلر و آن میرا

پدر و مادر استیلر، جری استیلر و آن میرا، زوج کمدی مشهوری بودند که حضور پررنگی در برنامه ی تلویزیونی «شوی اد سالیوان» (The Ed Sullivan Show) در دهه ی ۱۹۶۰ داشتند. جری استیلر بازیگر سینما هم شد و در فیلم هایی همچون ساینفیلد (Seinfeld) و «پادشاه ملکه ها» (The King of Queens) نقش آفرینی کرد.

آن میرا در سال ۲۰۱۵ در سن ۸۵ سالگی از دنیا رفت. بن استیلر سال گذشته ی میلادی در توییتی خبر درگذشت پدرش در سن ۹۲ سالگی را اعلام کرد.

دامنل گلیسون پسر برندن گلیسون

این پدر و پسر هر دو در فرانشایز هری پاتر حضور داشتند.

برندن گلیسون در فیلم های هری پاتر و جام آتش (Harry Potter and the Goblet of Fire)، هری پاتر و محفل ققنوس (Harry Potter and the Order of the Phoenix) و قسمت اول هری پاتر و محفل ققنوس (Harry Potter and the Deathly Hallows) نقش مد-آی مودی، استاد درس دفاع در برابر هنرهای تاریک، را ایفا می کرد.

دامنل در دو فیلم آخر هری پاتر نقش بزرگ ترین برادر رون ویزلی را ایفا می کرد.

کیت هادسون دختر خوانده ی کرت راسل و دختر گلدی هاون

کیت هادسون گرچه دختر بیولوژیک کرت راسل نیست اما تحت نگاه مراقب او بزرگ شده است. کیت حتی او را بابا صدا می زند و او را پدر خود می داند.

کیت هادسون چندی قبل در پستی اینستاگرامی به مناسب تولد کرت راسل نوشت: «او نعمت اعتماد به نفس را به من بخشید که این درک را ذره ذره در من به وجود آورد که لیاقت همه ی چیزهایی که برایشان تلاش کردم را داشتم و می دانستم که همیشه در هر چالشی که ممکن است پیش رویم قرار بگیرد پشتیبان من است. وقتی پدری داشته باشید که داشتن اعتماد به نفس را برایتان میسر می کند، با دل و جرأت زندگی می کنید.»

رومر ویلیس دختر بروس ویلیس و دمی مور

رومر ویلیس بیشتر با نقش هایش در فیلم های «گروگان» (Hostage) که در آن با پدرش همبازی بود، خانه خرگوشی (The House Bunny) ، «انجمن خواهری» (Sorority Row) و روزی روزگاری در هالیوود (Once Upon a Time in Hollywood) شناخته می شود.

