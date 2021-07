خنده دارترین سریال های کارتونی تاریخ تلویزیون

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، فکر می‌کنید برای کارتون تماشا کردن دیگر خیلی پیر شده اید؟ بهتر است در این تفکر تجدیدنظر کنید. برخی از خنده دارترین سریال‌های تاریخ تلویزیون انیمیشنی بوده اند که اغلب در ظاهر مخاطبان جوان‌تر را نشان گرفته در حالی که جوهره اصلی شان برای مخاطبان بالغ بوده است. در ادامه این مطلب می‌خواهم شما را با این کارتون ها آشنا کنیم که خنده دارترین کارتون‌های تاریخ تلویزیون هستند.در ادامه این مطلب می‌خواهم شما را با ۱۰ کارتون آشنا کنیم که خنده دارترین کارتون‌های تاریخ تلویزیون هستند.

The Bugs Bunny Show (۱۹۶۰)

نفرت انگیز نبود؟ بله نفرت انگیز و به شدت خنده دار. سریال کارتونی The Bugs Bunny Show که انتشارش در سال ۱۹۶۰ آغاز شد و در دهه‌های بعدی به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد، بسیار بامزه‌تر و خنده دارتر از کارتون‌هایی بود که قبل از آن ساخته شده بودند. از همان زمان آغاز، این کارتون شخصیت‌های ماندگاری را معرفی کرد، اما این شخصیت باگز بود که جذابیت اصلی سریال به شمار می‌آمد. چه گول زدن شکارچی المر فاد برای تیراندازی مجدد به خود و چه نشان دادن خود در قالب زن‌های زیبا و مسحور کننده‌ای مانند مریلین مونرو یا هر ظاهر و نقش دیگری بود، باگز به شکلی از این همه خرابکاری لحظاتی بامزه و خنده دار را برای مخاطب رقم می‌زد که در هیچ سریال کارتونی دیگری دیده نشده بود.

Inspector Gadget (۱۹۸۳)

شاید بتوان گفت که Inspector Gadget همزمان یکی از بامزه‌ترین سریال‌های انیمیشنی تاریخ تلویزیون و بزرگ‌ترین اشتباه دوران کاری متیو برودریک است. تنها اسپین آفی که در این فهرست خواهید دید، کارآگاه گجت با خواهرزاده باهوشش پنی یک افسر پلیس سایبرگی نادان است که مانند مامور ۸۶ قبل از خود، از طریق ترکیبی از خوش شانسی‌های احمقانه و کمک شخصیت‌های کمکی می‌تواند ماموریت‌های خود را با موفقیت به پایان برساند. او شخصیتی نیمه رباتیک است که با ابزار‌هایی که دارد در نهایت بر موانع پیروز شده و به شکلی دردسرساز از شرایط دشوار خارج می‌شود. مهم‌ترین ابزار کارآگاه گجت در سرگرم کردن مخاطب را باید زمان بندی کمیک بی نقص دان آدامز دانست. کمتر بازیگر توانسته به خوبی آدامز نقش این شخصیت احمق را بازی کند با آن صورت سرد و رفتار‌های ناشی از دست و پا چلفتی بودن که در آواتار انیمه سازی شده اش به وضوح دیده می‌شود.

The Simpsons (۱۹۸۹)

زمانی که پخش سریال کارتونی The Simpsons در ۱۷ دسامبر ۱۹۸۹ از شبکه تنها سه ساله FOX منتشر شد، جرج اچ دبلیو بوش در اولین سال حضورش در کاخ سفید بود، تنها یک ماه پیش دیوار برلین فرو ریخته و اینترنت وجود نداشت. سی و دو سال و ۷۰۰ اپیزود بعدتر، خانواده زرد پوست مت گرونینگ اکنون طولانی‌ترین سریال تلویزیونی در تاریخ آمریکا به شمار می‌آید. اگر چه با استاندارد‌های خشن امروزی سریال The Simpsons خیلی رام و معمولی به نظر می‌رسد، در اولین روز‌های انتشارش به شکلی باورنکردنی تابوشکن و جنجالی بود. کودکان همه جا ادای شخصیت کارتونی با ظاهر بالغ این سریال که بارت نام داشت را تقلید می‌کردند. تقریباً یک شبه، تی شرت‌هایی با ژست‌های مشهور بارت در مدارس سراسر ایالات متحده ممنوع شدند. اما The Simpsons نیازی به جنجال نداشت، زیرا از همان ابتدا و هنوز هم به معنای کامل بامزه و خنده دار است.

Ren & Stimpy (۱۹۹۱)

وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم بسیار باورنکردنی است که ماجراجویی‌های مضحک چیهواهوای خشمگین و دوست گربه‌ای بی خیال و نادانش یک کارتون کودکانه بود که صبح روز‌های یکشنبه منتشر می‌شد، آن هم از شبکه بسیار کودکانه Nickelodeon. از لحاظ سبک کاری خود، Ren & Stimpy همواره بین دنیایی که ظاهراً توسط یک انسان نشئه بعد از مستی خلق شده و دنیایی که توسط همان فرد بعد از پیدا کردن یک مشت قارچ جادویی تصور شده در نوسان است. اکشن بامزه و خنده دار این کارتون در شرایطی خلق می‌شود که شخصیت سگ آنقدر عصبانی است که مغزش در حال انفجار است و شخصیت گربه در واقع مغزی ندارد که منفجر شود.

Beavis & Butthead (۱۹۹۳)

سریال Beavis & Butthead نه تنها برای شبکه MTV یک موفقیت بسیار بزرگ بود بلکه از طریق آن هم موزیک ویدیو‌ها پرطرفدار شده و هم برخی هنرمندان خاص مانند متالیکا توانستند برخی از به یاد ماندنی‌ترین تولیدات خود را داشته باشند. این کارتون به حدی احمقانه و خنده دار است که می‌توان نبوغ موجود در ساخت آن را دید. دو نوجوان ۱۴ ساله بیرحم و پست هر کاری که فکرش را بکنید انجام می‌دهند، از فرو کردن خودکار در چشم یکدیگر در سر کلاس تا منفجر کردن قورباغه‌ها به هولناک‌ترین شکل ممکن. کارتون Beavis & Butthead در قلب خود یک جزء ساینفلدی دارد تا جایی که ماجراجویی‌های خنده دار دو شخصیت اصلی تقریباً هیچ نتیجه مثبتی نداشته و بدون هیچ هدف خاصی انجام می‌شوند. داستان تنها در مورد دو ضد قهرمان بازنده است که در همه چیز ناموفق و شکست خورده هستند و همین نقطه قوت خنده دار این کارتون است.

South Park (۱۹۹۷)

نیم قرن پیش، تری پارکر و مت استون یک کارتون بسیار زمخت را در یک شبکه کابلی کمتر شناخته شده به نام Comedy Central ساختند که سختی‌ها و مشکلات چهار پسربچه ۸ ساله در یک شهر کوهستانی را نشان می‌داد. در اپیزود آزمایشی این سریال با عنوانی که بسیار مضحک و ترسناک است، شخصیت اریک کارتمن توسط موجودات فضایی ربوده می‌شود و این تنها سرآغاز اپیزود‌های بحث برانگیز این سریال بود. سریال کارتونی South Park به دو دلیل بی نقص و خنده دار است که اولین آن به خاطر شخصیت‌های اصلی اش است که هر یک به تنهایی چیز‌های خنده دار خاصی برای عرضه دارند. شخصیت‌های مهمان نیز به همان اندازه خنده دار هستند. South Park وقتی از کارتون به عنوان محملی کودکانه برای تمسخر و نقد خنده دار جامعه استفاده می‌کند در بهترین کیفیت خود قرار دارد.

The Ricky Gervais Show (۲۰۱۰)

ریکی گرویس چقدر بااستعداد است؟ او کاری را انجام نداد که هرگز قرار نبود یک سریال کارتونی باشد که در نهایت به یکی از خنده دارترین کارتون‌های تمام دوران تبدیل شد. در سال ۱۹۹۸، گرویس و دوست کمدینش استفان مرچنت یک سریال رادیویی را آغاز کردن که در آن داستان‌های مضحک و خنده دار تعریف می‌کردند. این سریال چند ماه پخش شده و در نهایت به پایان رسید تا این دو بتوانند در پروژه‌ای که به یک سریال تلویزیونی افسانه‌ای تبدیل شد با هم همکاری کنند: سریال The Office. سریال رادیویی در سال ۲۰۱۱ با تهیه کننده‌ای به نام کارل پیلکینگتون بازگشت و بدین ترتیب یک همکاری بی نقص در دنیای کمدی شکل گرفت/ کامنت‌های کارل چنان عجیب و غریب و پاسخ هایش به سوال‌های فرضیه‌ای استاندارد چنان به شکل خنده داری تصویری و روشن بود که نتیجه تنها انیمه سازی یک برنامه رادیویی از قبل آماده شده و ضبط شده بود که سوال و جواب‌های خنده دار مطرح شده در آن بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

Son of Zorn (۲۰۱۶)

جدیدترین و کوتاه عمرترین کارتون این فهرست کارتون Son of Zorn است. این کارتون یک جنگجوی وحشی بربری انیمه را در دنیای مدرن و در یک جامعه لایو اکشنی می‌اندازد و در ادامه همسر سابق و پسرش را نیز در این داستان وارد می‌کند. شوربختانه سریال Son of Zorn هیچگاه مخاطب خود را پیدا نکرد و تنها پس از یک فصل کنسل شد، اما بسیاری امیدوارند که سرویس‌های استریمینگ بتوانند آن را خریداری کرده و ادامه دهند.

