اگر باتری سالم باشد، بعید است کلید فاب (FOB) خودرو باعث خوابیدن آن شود و اگر این اتفاق افتاد، عمر باتری به سر رسیده است. در سال‌های اخیر خودرو‌ها دیگر کلید معمولی یا سوئیچ ندارند. کلید خودرو به فاب معروف است و در حقیقت علاوه بر اینکه مثل ریموت [کنترل از راه دور]عمل می‌کند، به‌نوعی کار سارقان را هم سخت کرده است.

فاب خودرو علاوه بر اینکه خودش باتری دارد، به‌طور دائم در حال ارسال و دریافت سیگنال به خودرو است. مایک مونتی سلو، مدیر تست جاده از کانزومر ریپورتس می‌گوید: «کلید فاب خودرو به‌طور دائم در حال ارتباط با خودرو است. یعنی به خودرو سیگنال می‌فرستد و سیگنال دریافت می‌کند؛ حتی زمانی که دکمه آن فشرده نشده باشد. این ارسال و دریافت، کمی باتری خودرو را مصرف می‌کند. زمانی که باتری خودرو سالم است، این مصرف آن‌قدر ناچیز است که بر عملکرد آن تاثیری ندارد، اما وقتی عمر باتری به آخر رسیده باشد یا خودرو برای مدت طولانی روشن نشود، کلید فاب اثر نامطلوب خود را برجای می‌گذارد.» وقتی خودرو برای مدت طولانی خاموش بماند در اصطلاح باتری خودرو می‌خوابد.

طبیعی است هر چقدر خودرو‌ها جدیدتر می‌شوند، ابزار و وسایل الکترونیکی بیشتری از نیروی باتری استفاده می‌کنند؛ بنابراین یکی از راه‌های نگهداری باتری این خودرو‌ها این است که هر چند روز یک‌بار خودرو حرکت داشته باشد تا دینام آن، باتری را دوباره شارژ کند. کانزومر ریپورتس می‌گوید: وقتی باتری خودرو سالم است، بعید است این اتفاق بیفتد؛ مگر اینکه یکی از لوازم جانبی در خودرو روشن بماند یا کلید خودرو روی حالت on باشد. با این حال کانزومر ریپورتس توصیه می‌کند، زمانی که در خودرو نشسته‌اید و منتظرید، کلید خودرو را روی سوئیچ و در حالت off قرار دهید. وقتی کلید روی on است، تمام لوازم جانبی برقی آن از باتری استفاده می‌کنند؛ بدون آنکه دینام در حال شارژ باتری باشد. در این صورت حتی اگر نیم‌ساعت بگذرد، در باتری‌های سالم بعید است کلید فاب باتری را خالی کند.

