۸ لباس و شیء مربوط به فیلم های مشهور که در موزه آکادمی به نمایش درآمده اند+تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،اگر هیچگاه حلقه ای در آتش های کوهستان فنا خلق نمی شد، از فیلم Lord of the Rings چه می ماند؟ تام هنکس چگونه در جزیره کوتاه دوردست در فیلم Castaway زنده می ماند اگر آن توپ والیبال بی صدا اما وفادار به نام ویلسون همراهش نبود؟ یک شیء تنها می تواند کل مسیر روایی یک فیلم را در کنترل داشته باشد و بسته به این که این شیء در نهایت پس از اتمام فیلم چه سرنوشتی داشته باشد، فولکلور آن می تواند فراتر از صفحه سینما برود. اشیاء مشهور مربوط به تاریخ سینما می توانند میلیون ها دلار قیمت داشته باشند مانند رابی ربات در فیلم Forbidden Planet ساخته سال ۱۹۵۶ که در سال ۲۰۱۷ به قیمت ۵.۴ میلیون دلار به فروش رسید یا لباس سفید مرلین مونرو در فیلم The Seven Year Itch که در یک حراجی در سال ۲۰۱۱ به قیمت ۴.۶ میلیون دلار به فروش رفت.

برخی دیگر اما سرنوشت کمتر تجملی داشته اند، برای مثال رولباسی کتانی آبی رنگ جودی گارلند در فیلم The Wizard of Oz که اخیراً در یک کیسه زباله پیدا شد در حالی که بروس کوسه در فیلم Jaws سال ها را در یک محل انباشت زباله به حال خود رها شده بود. اما حالا بروس بعد از بازسازی شدن در میان اشیاء متعلق به فیلم های مشهوری قرار دارد که در موزه جدید آکادمی تصاویر متحرک در لس آنجلس به نمایش درآمده است که در ماه سپتامبر جاری بعد از سال ها تاخیر افتتاح خواهد شد. در ادامه این مطلب به تعدادی از باارزش ترین اشیاء موجود در موزه آکادمی اشاره می کنیم که با کمک ناتالی موریس متصدی این موزه انتخاب شده اند.

۱- سر موجود فرازمینی در Alien

وقتی ریدلی اسکات تصمیم به ساخت شخصیت ترسناک فرازمینی در فیلم Alien گرفت نمی خواست که دشمن سیگورنی ویور یک موجود ۷ فوتی شبیه مردی با کت و شلوار باشد. از این رو اسکات به سراغ یک متخصص بیومکانیک سوییسی به نام اچ آر گیگر و متخصص جلوه های ویژه کارلو رامبالدی رفت تا یکی از ترسناک ترین موجودات فرازمینی که در سینما به تصویر کشیده شده را خلق کنند. نسخه های متفاوت متعددی از شخصیت فرازمینی بیگانه در این فیلم وجود داشت، از جمله نسخه های مکانیکی که برای صحنه های کلوزآپ استفاده می شدند. اما سری که توسط بولاجی بادجو در فیلم اصلی پوشیده شده بود پاییز امسال در موزه آکادمی به نمایش در خواهد آمد.

۲- کفش های جادویی در The Wizard of Oz

هیچکس نمی داند که چند جفت کفش جادویی توسط جودی گارلند در فیلم فانتزی The Wizard of Oz پوشیده شده بودند اما آن کفشی که ما می شناسیم در سال ۲۰۰۰ در یک حراجی به قیمت ۶۶۶۰۰۰ دلار به فروش رسیده و یک جفت دیگر نیز بعد از دزدیده شدن از موزه جودی گارلند در مینه سوتا در سال ۲۰۰۳ توسط اف بی آی در سال ۲۰۱۸ پیدا شد. به گفته موریس، دستکم ۴ جفت از کفش های جادویی گارلند در این فیلم باقی مانده اما در کل ۷ جفت از این کفش ها تولید شده بود.

۳- بروس کوسه در Jaws

بروس کوسه، همان کوسه سفید ترسناک در فیلم Jaws، به گفته موریس یکی از ترسناک ترین و مشهورترین شخصیت های منفی در تاریخ سینماست. نسخه ای از این ویروس که در موزه آکادمی ست یکی از ۴ نمونه ساخته شده برای فیلم اسپیلبرگ است که همگی از یک قالب گرفته شده اند. سه نسخه اول در طول فیلمبرداری ها از بین رفتند اما این یکی توانست سالم بماند زیرا هیچگاه در برابر دوربین ظاهر نشد. به جای آن، این کوسه به عنوا یک جاذبه در استودیو یونیورسال به نمایش درآمد و بعدها به زباله دان رفت. بعد از اهدا شدن این کوسه به موزه آکادمی در سال ۲۰۱۶، یک پروژه بزرگ برای بازسازی آن شکل گرفته که شامل رنگ کردن مجدد و جایگزینی دندان هایش بود. این کوسه ۲۵ فوتی بزرگ ترین شیء در موزه آکادمی به شمار می آید.

۴- لباس فریدا کالو در Frida

سلما هایک به خاطر بازی در نقش فریدا کالو نقاش مشهور مکزیکی در سال ۲۰۰۲ در فیلم Frida نامزد دریافت جایزه اسکار شد و همچنین طراح لباس او جولی ویس نیز در بخش طراحی لباس نامزد این جایزه شده بود. لباس سبز سلما هایکی در این فیلم یکی از لباس های متعددی است که در موزه آکادمی به نمایش درآمده است. این لباس بر اساس نقاشی عروسی که کالو از خود کشیده بود ساخته شده است، لباسی که کالو در عروسی خود با دیگو ریورا به تن داشت. به گفته موریس، جولی تیمور، کارگردان فیلم، می خواست که نقاشی های فریدا کالو را با ساختار روایی فیلم در هم بیامیزد و بدین ترتیب این لباس به بخش مهمی از ظاهر شخصیت کالو تبدیل شد.

۵- لباس C-3PO و R2-D2 در Star Wars

ربات های دوست داشتنی C-3PO و R2-D2 با شوخی های مختصر و مفید خود از زمان شروع فرانچایز Star Wars در سال ۱۹۷۷ طرفداران این فرانچایز را سرگرم کردند. موریس می گوید که R2-D2 می توانست سرش را چرخانده و ابراز احساسات کند. او می گوید که نمونه موجود در موزه آکادمی از موزه لوکاس که در سال ۲۰۲۳ افتتاح خواهد شد قرض گرفته شده است. در این میان لباس طلایی آنتونی دانیلز با نام C-3PO در فیلم A New Hope در لوکیشن های بیابانی به شدت داغ می شد، لوکیشن هایی که برای سیاره خیالی تاتونی استفاده می شد و به همین دلیل تغییرات زیادی در آن برای راحتی بیشتر بازیگر صورت گرفت. لباسی که اکنون در موزه آکادمی به نمایش درآمده یک نسخه روزآمد از لباسی است که اولین بار در فیلم The Empire Strikes Back در سال ۱۹۸۰ به نمایش درآمد.

۶- سورتمه گلدار در Citizen Kane

درام Citizen Kane در سال ۱۹۴۱ با بازی و کارگردانی اورسن ولز معمولاً به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما و اوج هنر فیلمسازی در نظر گرفته می شود. و سورتمه گلدار این فیلم که نماد از دست رفتن معصومیت شخصیت اصلی فیلم است از دیدگاه موریس جایگاه «جام شراب مقدس تاریخ سینما» به شمار می آید که نماد رازآلودگی است. ۴ نسخه از این سورتمه ساخته شده، از جمله نمونه اولیه ساخته شده از چوب درخت کاج که در یک حراجی به قیمت ۲۳۳۵۰۰ دلار به فروش رسید و سه نسخه ساخته شده از چوب بالسا که در ادامه فیلم مورد استفاده قرار گرفتند. موریس در این باره می گوید: «اورسن ولز نمونه اولیه را دوست نداشت اما عاشق دومی بود. و همچنین سومین سورتمه ای که ساخته شده و هنوز وجود دارد». استیون اسپیلبرگ در سال ۱۹۸۲ در یک حراجی بیش از ۶۰۵۰۰ دلار برای این سورتمه پرداخت و اکنون به موزه آکادمی قرض داده شده است.

۷- ماسک زنده گریس کلی

گریس کلی حضوری کوتاه اما ماندگار در هالیوود داشت، از جمله بازی در فیلم های کلاسیکی از آلفرد هیچکاک مانند Rear Window و Dial M for Murder. یک «ماسک زنده» از این بازیگر که برای تست کردن مو و میکاپ او استفاده شده بود اکنون بخشی از اشیاء سینمایی به نمایش درآمده در موزه آکادمی است هر چند مشخص نیست به کدام یک از فیلم های کلی تعلق دارد. موریس در مورد این ماسک می گوید: «در واقع ما نتوانسته ایم آن را به یک فیلم خاص منتسب کنیم. فکر می کردم که این یک شیء سینمایی خارق العاده است زیرا کار هنرمند میکاپ و بازیگر را به نمایش می گذارد… تقریباً شبیه یک اثر زیبای مجسمه سازی است».

۸- دستگاه مکانیکی دایناسوری در Jurassic Park

وقتی استیون اسپیلبرگ برای اولین بار به فکر ساخت فیلم Jurassic Park در سال ۱۹۹۳ افتاد می خواست که فهرست بزرگی از دایناسورهای غول پیکر انیماتوری داشته باشد. اما در این صورت هزینه فیلم بسیار بالا می رفت و به همین خاطر او تصمیم گرفت به ترکیبی از انیماترونیک ها و تکنولوژی استاپ موشن رضایت دهد. با این وجود ساخته ارتشی از دایناسورها همچنان یک چالش بزرگ بود. بدین ترتیب بود که دستگاه مکانیکی دایناسوری وارد ماجرا شد، یک تکنولوژی سینمایی که برای ساخت دایناسورهای با ظاهر واقعی با هزینه کم خلق شده بود. مدل اولیه یک تیرانوسوروس رکس فلزی بود که به سنسورهایی مجهز شده و انیماتورهای استاپ موشن می توانستند آن را در حالت دلخواه قرار دهند. این نسخه اکنون در موزه آکادمی به نمایش در آمده است.

