«کمو شیمیایی» با محوریت جانبازان شیمیایی در مراحل تولید

به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، شخصیت اصلی مستند «کمو شیمیایی» محمدرضا حاجی پور جانباز شدید شیمیایی است که در حال حاضر، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق جانبازان و قربانیان سلاح‌های شیمیایی استان فارس و فعال در حوزه دیپلماسی ایثار است، که در حال حاضر به عنوان سفیران صلح و دوستی جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی منع گسترش سلاح‌های شیمیایی Organization for the prohibition of chemical weapons (opcw) در لاهه هلند حضور دارد.

پیمان راد کارگردان و تهیه کننده کمو شیمیایی، ۲ سال کار تحقیق و پژوهش این اثر ارزشی را برعهده داشته که توسط نرگس امتیازی به نگارش درآمده است.

علمدار غلامی، علی آریافر، محمد مازندرانی، علمدار راهپیما و محمود خباز از دیگر جانبازان شیمیایی ۸ سال دفاع مقدس هستند که در این مستند حضور دارند.

این مستند که با بودجه شخصی ساخته شده پس فیلمبرداری سکانس‌های تهران برای ادامه به کشور هلند می‌رود.

در خلاصه داستان «کمو شیمیایی» آمده است: «موندم که آتیش اینجا نرسه، اون‌هایی هم که نموندن شاید وقت موندشون نبود، ولی خیلی‌های دیگه اومدن و موندن، موندن تا اونایی که رفتن، وقتی برمی‌گشتن سرپناه داشته باشن...»

سهیل خسروی، زهور شاهین پور، داوود حسنوند، امید فریدنیا، آناهیتا رفائیان، میلاد بیگدلی، متین بخشی، شیخ احمد ابراهیمی، پدرام پژوم، شیما وکیلی، فاطمه یزدانپرست، نیماجعفری، رادمهر خلیل آبادی، میثم پوریا، دانیال محمدی، ارشیا سبحانیان، محمدزمان فهندژ سعدی، سما محمدی، زهرا کرامت، و بازیگر نوجوان میلاد بدیعی در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل «کمو شیمیایی» عبارتند از دستیار برنامه‌ریزی و مجری طرح: نرگس امتیازی، مشاور حوزه بین‌الملل و سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی (opcw): محمدرضا حاجی پور، بازنویسی فیلمنامه: مالک سراج، طراح چهره‌پردازی: بابک شعاعی، دستیار: مهتاب جوانمردی، مدیر تصویربرداری: مهرداد اصفهانی پور، دستیاران: امیر قربانی مهدی حیدری، مدیر صدابرداری: سعید احمدی، دستیار: میلاد فتوحی، مشاور رسانه ایی: میلاد معتمدی فر، خواننده تیتراژ: سهیل خسروی، مشاور نیروی انتظامی استان تهران: فرید ابراهیمی، مشاورمعاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس: رسول امینی، کاووس محمدی، حمید افرامن.

انتهای پیام/