عوارض زیاده روی در مصرف ویتامین C

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران به نقل از اِکو واچ، ویتامین C یکی از ویتامین‌های بسیار ضروری و مهم برای بدن است که نقش مهمی در سلامتی و تقویت سیستم ایمنی بدن ایفا می‌کند. همچنین این ویتامین در التیام زخم ها، تقویت استخوان ها، و بهبود عملکرد مغز نقش دارد.

یکی از دلایل رایجی که مردم اقدام به مصرف ویتامین C می‌کنند، جلوگیری از ابتلا به سرماخوردگی است. با این حال، در کنار خواص بی نظیر این ویتامین زیاده روی در مصرف هر مکمل غذایی می‌تواند عوارض جانبی برای بدن داشته باشد.

در این مطلب به رایج‌ترین عوارض جانبی زیاده روی در مصرف ویتامین C می‌پردازیم:

۱- مشکلات گوارشی

معمول‌ترین مشکل ناشی از زیاده روی در مصرف ویتامین C بروز ناراحتی گوارشی است. در حقیقت این مشکل ناشی از خوردن مواد غذایی حاوی این ویتامین نیست بلکه ناشی از مصرف ویتامین C به صورت مکمل است. بدن توانایی آن را دارد که از جذب ویتامین C اضافی داخل مواد غذایی مانند مرکبات اجتناب کند، اما مکمل‌های حاوی این ویتامین بدون توجه به نیاز بدن جذب می‌شوند.

متخصصان می‌گویند مصرف بیش از ۲ هزار میلی گرم ویتامین C در روز می‌تواند باعث بروز مشکلات گوارشی در فرد شود. معمول‌ترین این مشکلات شامل اسهال و حالت تهوع می‌شود. همچنین رفلاکس معده نیز از دیگر مواردی است که در این افراد دیده می‌شود.

۲- زیاده روی در جذب آهن

یکی از دلایل شهرت ویتامین C توانایی این ویتامین در افزایش جذب آهن به بدن است. در حقیقت ویتامین C با ترکیب با برخی از انواع عناصر آهن، عمل جذب آن‌ها را تسهیل می‌کند. مطالعات نشان داده است افرادی که به همراه غذا ۱۰۰ میلی گرم ویتامین C مصرف می‌کنند ۶۷ درصد بیشتر آهن از غذا جذب می‌کنند.

به همین دلیل، زیاده روی در مصرف ویتامین C می‌تواند به جذب بیش از حد آهن در بدن منجر شود. این امر بخصوص زمانی که فرد اقدام به مصرف قرص مکمل آهن می‌کند می‌تواند تشدید شود.

۳- سنگ کلیه

ویتامین C یک ویتامین محلول در آب است که در صورتی که سطحش در بدن افزایش یابد، بدن به صورت اوکسالات اقدام به دفع آن از طریق ادرار می‌کند. با این حال، در برخی مواقع اوکسالات طی فرآیندی با مواد معدنی ترکیب شده و به صورت کریستال در می‌آید که می‌تواند منجر به بروز سنگ در کلیه‌ها شود.

تحقیقات دانشمندان بر روی بزرگسالان نشان داده است اگر فردی به مدت ۶ روز اقدام به مصرف دو دز مکمل ویتامین سی به میزان یک هزار میلی گرم در طول روز کند، میزان اوکسالات دفع شده از بدن وی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. مصرف بیش از ۲ هزار میلی گرم ویتامین C در روز نه تنها باعث افزایش حجم ادرار دفع شده می‌شود، بلکه خطر ابتلا به سنگ کلیه را در فرد به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که میزان ویتامین C مورد نیاز بدن در زنان ۷۵ میلی گرم و در مردان ۹۰ میلی گرم در روز است. از این رو، توصیه می‌شود از زیاده روی در مصرف این ویتامین ضروری اجتناب کنید.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/