به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از فن فِست، شخصیتهای فیلم های ترسناک، در هنگام فرار از قاتل خبیث، کارهایی غیرعادی انجام میدهند. در اینجا چند مورد از این اتفاقات فیلم های ترسناک آمده است.

تصمیم گیری برای دویدن/ فیلم کشتار با اره برقی تگزاس (The Texas Chain Saw Massacre)

این اتفاق چند بار روی داده است؟ شخصیت پس از اینکه برای مدت طولانی در خانه ای عذاب می کشد، به جای سوار شدن در یکی از اتومبیل های کنار جاده ، شروع به دویدن در مسیر می کنند.

فراموش کردن نحوه دویدن در حالت عادی

به طور کلی ، وقتی شخصیت ها در فیلم شروع به دویدن می کنند ، مثل این است که آنها کاملاً فراموش کنند که چگونه یک مانند یک انسان طبیعی رفتار کنند. در فیلم های ترسناک معمولا در هنگام فرار شخصیت از قاتل زنجیره ای ، چند اتفاق می افتد که هر انسان عادی در این شرایط، انجام آن را نادیده می گیرد.

کفش پوشیدن. در حالی که در فیلم غریبه ها (The Strangers)، لیو تایلر(LivTyler )، موقع فرار کفش خود را می پوشد.

به سرعت بدوید. در این شرایط نباید وقت را تلف کرد!

به پشت سر خود نگاه نکنید. این کار سرعت شما را کم می کند و منجر به استرس گرفتن می شود.

استرس نگیرید.

جدا شدن شخصیت های فیلم از یکدیگر/ فیلم کلبه ای در جنگل (The Cabin in the Woods)

در اکثر فیلم هایی که در مورد گروهی از دوستان است، حتما کسی پیشنهاد جدا شدن آنها از هم را می دهد ، و در این شرایط کار قاتل، آسان تر است.



فرض کنید قاتل مرده است

همه آنچه لازم است این است که یک نفر از پله ها سقوط می کند تا همه بگویند او مرد ، بگذارید به خانه برویم ". نه ، نه او نمرده است. او بسیار زنده است و به زودی برای ساخت دنباله های شما خواهد آمد تا همه شما را بکشد.

پنهان شدن در کمد

شخصیت ها در فیلم ها وقت ندارند که به یک مکان فوق العاده برای مخفی شدن فکر کنند، اما بدانید که کمد اولین جایی است که قاتل به دنبال شما خواهد گشت. زیر تخت هم همینطور؛ راستش را بخواهید، اگر پشت در اتاقی که قصد ورود به آن را دارند، پنهان شوید، احتمالا زنده ماندن شما بیشتر است.

فراموش کردن وجود چراغ ها

فقط چراغ ها را روشن کنید یا به مناطق پرجمعیت و دارای نور بروید، واقعا خیلی ساده است. در فیلم چراغ های خاموش (Lights Out)، اگر چراغ ها روشن باشد، مورد حمله روح انتقام جو قرار نمی‌گیرند اما با این وجود هنوز هم آنها را چراغ ها خاموش نگه می‌داشتند.

فراموش کردن تلفن همراه

مردم این روزها تلفن های خود را درهمه جا با خود دارند، بنابراین قابل باور نیست که افراد در خانه، ماشین یا هر موقعیت دیگر، تلفن همراه خود را خاموش کننند. البته ممکن است باتری گوشی شخصیت رو به اتمام باشد.

خارج نشدن از یک خانه کاملا خالی از سکنه

همیشه این اتفاق می افتد. خانه به وضوح خالی از سکنه است، کودکان به وضوح در معرض خطر هستند، سابقه چنین شرایطی وجود دارد، اما خانواده آنجا را ترک نمی کنند.

عدم بررسی ماشین قبل از سوار شدن

وقتی یک قاتل روانی دنبال شماست، قبل از سوار شدن به ماشین، سریع ماشین را چک کنید.

بررسی صداهای عجیب و غریب

اگر در مکانی ایمن هستید ،برای بررسی صدای عجیب و غریب، تنهایی به جنگل یا زیرزمین نروید!

fanfest

