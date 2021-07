نمایش منتخبی از انیمیشن های کوتاه غربی در اصفهان

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، نرگس رجایی مدیر هنر‌های تصویری حوزه هنری اصفهان با اشاره به لزوم رعایت مسائل بهداشتی در زمان همه گیری ویروس کرونا گفت: با رعایت تمام شیونامه های بهداشتی این بار نیز به نمایش فیلم‌هایی از اروپای غربی اقدام می‌کنیم، در نشست این هفته که در ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه۱۴۰۰، در سالن سوره حوزه هنری اصفهان واقع در خیابان آمادگاه، مجتمع فرهنگی هنری سوره برگزار می‌شود، ۱۱ انیمیشن کوتاه با میانگین زمانی پنج دقیقه‌ای به نمایش گذاشته می شود.



او با اشاره به اینکه این بار باید به نقد و بررسی انیمیشن‌ها می‌پرداختیم، اما زمان تقریبی جلسات نقد و بررسی طولانی‌تر است افزود: برگزاری جلسات نقد و بررسی که با گفتگو و تبادل نظر صاحب نظران این حوزه همراه است را به دلیل صرف مدت زمان بیشتر از یک ساعت به دفعات بعد موکول کردیم و برای حفظ سلامت علاقمندان در شرایط شیوع کرونا صرفا به اکران انیمیشن ها اکتفا کرده ایم.



مدیر هنر‌های تصویری حوزه هنری اصفهان بیان کرد: در این نشست ۶ فیلم کوتاه محصول کشور فرانسه به نام‌های At the Ends of the Earth، به کارگردانی کنستانتین برونزیت و برنده جایزه انسی ۱۹۹۹، Le Royaume به کارگردانی نانو آلوز رودریگوئز، فیلم برگزیده مخاطبان ۲۰۱۱، Octapodi به کارگردانی جولین بوکابله، برنده جایزه انسی ۲۰۰۸، Balance به کارگردانی کریستوف، برنده جایزه انسی ۱۹۹۹، In the head به کارگردانی گرگوری راموز، تولید سال ۲۰۰۸، Alike به کارگردانی رافاکانو مندز، فیلم برگزیده مخاطبان، به نمایش می‌آیند.



او خاطر نشان کرد: همچنین فیلم‌های The Monk and the Fish به کارگردانی مایکل دودک، نامزد اسکار ۱۹۹۴، محصول کشور هلند، EUROPE vs ITALY به کارگردانی برنو بوزتو، نامزد جایزه زاگرب، محصول ایتالیا، Fallen art به کارگردانی توماس باگینسکی، برنده جایزه بفتا ۲۰۰۶، از لهستان، Shine به کارگردانی الکساندر دایتریچ، برنده جایزه سوسایتی ۲۰۱۷، محصول آلمان، Smoke seller به کارگردانی جیم مایسترو، برنده جایزه گویا ۲۰۱۳، محصول اسپانیا از دیگر آثاری است که در این برنامه اکران می‌شوند.



رجایی با اشاره به آغاز فعالیت‌های گسترده فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان با رویکرد جدید تاکید کرد: جلسات انیمیشن هر دو هفته یکبار در روز‌های چهارشنبه ادامه خواهد داشت و امیدواریم که به زودی شاهد برگزاری جلسات اکران و نقد فیلم نیز باشیم.



