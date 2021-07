کشف اتاق غذاخوری باستانی ۵۰ فوت زیر زمین در ترکیه + عکس

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از دیلی میل؛ باستان شناسان یک اتاق ناهار خوری تراشیده شده در صخره را در موزه‌ای کشف کردند. این مکان در کاوش‌های جنوب شرقی ترکیه کشف شد که مربوط به قرن ۲ یا ۳ قبل از میلاد و زمانی است که آسیای صغیر تحت حکومت روم بود و به خانه موسیقی معروف است.

کوتالمیس گورکای، باستان شناس دانشگاه آنکارا در این کاوش سه موزاییک دست نخورده مربوط به تقریباً ۲۲۰۰ سال پیش را کشف کرد، یک موزاییک در سال ۲۰۱۴ کشف شد که The House of the Muses (خانه موسیقی) نام گرفت. گورکای در این باره گفت: "موسیقی کلاسیک یکی از شاخصه‌های یونان است، به ویژه در دوران باستان. در موزاییکی که در این خانه پیدا شده، الهه‌ها و شخصیت‌هایی که به ادبیات، تاریخ، شعر و موسیقی یونان کمک می‌کنند، به تصویر کشیده شده است. "

پس از حفر حدود ۵۰ فوت خاک در این محل، گورکای دو اتاق سنگی را در خانه کشف کرده که به اعتقاد او اتاق‌های غذاخوری باستانی بوده اند. وی در این خصوص گفت:" اتاق‌ها با موزاییک‌هایی بسیار زیبا تزئین شده و ردپایی از سبک زندگی و نوع فکر صاحب این اتاق را نشان می‌دهند. "

گورکای گفت زئوگما در زمان اوج خودش حدود ۸۰ نفر سکنه داشت، اما این خانه احتمالاً متعلق به خانواده‌ای مرفه بود. این خانه چندین حیاط دارد که مهمانی‌های شام در آن برگزار می‌شد و در زمستان نیز حوضه‌ها آب باران را جمع می‌کردند. این خانه از نظر جغرافیایی در نزدیکی کوه‌های توروس و رود فرات قرار دارد.

کار در این اتاق‌ها متوقف شده، زیرا تیم گورکای در تلاش است تا مجموعه‌ای از ترک‌هایی خطرناک را در سقف شناسایی کرده اند و می‌خواهند آهسته‌تر روند کاوش را پیش ببرند تا مشکلی برای سازه رخ ندهد. این تیم امیدوارند تا پایان سال جاری کاوش این منطقه را به اتمام برسانند. اقدامات محافظتی، از جمله ایجاد سازه‌های فلزی برای نگهداری ساختمان ایجاد شده که در صورت باز شدن اتاق‌ها برای بازدید عموم، از خرابی و متلاشی شدن سازه جلوگیری کنند.

گفتنی است که تعداد زیادی موزاییک، نقاشی دیواری و جزئیات دیگر معماری در این منطقه کشف شده که قطعات زیادی در موزه موزاییک Zeugma که بزرگترین مجموعه موزاییک در جهان را دارد، به نمایش گذاشته شده است.

